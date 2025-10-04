Slávistický faktor X a souboj s časem: Bořil přinese organizaci. Co zdraví?
Nikoliv ofenzivní hvězdy jako Lukáš Provod, Muhammed Cham či Vasil Kušej. Pokud by si měl Jindřich Trpišovský vybrat vojáka, bez kterého se do derby prakticky neobejde, byl by to kapitán Jan Bořil. Především v době, kdy se slávistům rozpadla zadní řada lídrů Igoha Ogbua a Tomáše Holeše, ho potřebuje víc, než kdy dřív. Ale slávistickému veteránovi se poslední měsíc opět ozývalo operované koleno… Slavia tak dělá vše pro to, aby byl zápasu schopný.
Zacestujme časem do března 2024. Jan Bořil neměl na levém kraji obrany tutové místo, příchody El Hadjiho Malicka Dioufa a Ondřeje Zmrzlého ho posunuly na lavičku. Pohárové derby (2:3) ale slávistickou obranu svléklo – inkasovala tři branky a za pouhé čtyři dni mířila pro ligový nášup na Letnou. Trpišovský tehdy překvapil – proti silné a rychlé straně Birmančevič-Preciado se vytasil s Bořilem. A? Fungovalo to perfektně.
„Chtěli jsme lídra na hřišti. Změnili jsme způsob hry, šlo o organizaci hry a potřebovali jsme někoho, kdo bude přenášet na mužstvo změny rozestavení a hloubku hry,“ popisoval Trpišovský. Od zmíněného derby (0:0), po kterém deník Sport vyhlásil defenzivního univerzála mužem utkání, už kapitán žádné střetnutí s pražským rivalem nevynechal (pokud nebyl nemocný).
U milovaného i nenáviděného muže českého fotbalu si většina fanoušků vybaví spíše tvrdost v soubojích, hecování, popichování soupeřů, případně ofenzivní nadstandard na druhé straně hřiště. Ale je to právě Trpišovským zmíněná neviditelná organizační práce, kvůli které je v očích slávistického realizáku stále tak vysoko. Se spoluhráči komunikuje změny formace, nabírání hráčů, kdy zapnout presink, kdy zalézt, kdy poslat míč dopředu, kdy podržet. Ohromně důležitá vlastnost, zvlášť v situaci, ve které „sešívaní“ aktuálně jsou.
Kvůli zranění jim vypadli dva důležití lídři zadních řad – Tomáš Holeš a Igoh Ogbu. Například Štěpán Chaloupek v Miláně nepropadl, ba naopak, ale Slavia si přesto odvezla prohru 0:3. Na Letnou přijíždí v podobném stavu jako před rokem a půl – na druhém místě, s čerstvou vzpomínkou na tři inkasované góly a se zoufalou poptávkou po defenzivním lídrovi.
Slavia potřebuje kapitána, ale je tu háček
„Absence Holeše a Ogbua jsou obrovský zásah. Organizace hry je ta nejdůležitější, kór proti silným týmům. Když s těmito hráči hraje David Zima, tak je mnohem lepší, než když to leží jen na něm. Lídrovství si nekoupíte, nenahradíte ho,“ promluvil Trpišovský po Interu o tom opravdovém faktoru X, o který se chce Slavia opřít. Pro zajímavost, v Edenu si během léta dělali revizi všech inkasovaných gólů z minulé sezony. Bořil měl být jen u jediného, čímž jasně převálcoval všechny konkurenty v týmu.
Na derby kapitána Slavia prostě potřebuje. Ale tady je háček. Kvůli zdravotním potížím nebyl čtyřiatřicetiletý hráč ani v úterý schopný vyběhnout na hřiště. Na minuty čeká od 30. srpna. Proč? Podle informací redakce Sportu řešil diskomfort v operovaném koleni, které mu před pár lety téměř ukončilo kariéru. Chrupavka nebude nikdy stoprocentní, potíže s ní řešil už na jaře, když mu po nemoci ochably kolem kolena svaly. Stejně jako tehdy byl i nyní v komunikaci s klinikou v Mnichově.
„Je to citlivé. Při nějakém špatném pohybu by se mohl vrátit tam, kde byl před měsícem a půl,“ popisoval kouč před týdnem.
Slavia ale dělá vše pro to, aby byl Bořil na část nedělního zápasu připraven. Jde o hodně a experimenty jako Hašioka či Mbodji zatím nebyly na levém kraji obrany stoprocentní. Nebylo by extrémní překvapením, kdyby novodobá legenda Slavie opravdu vyběhla na trávník od začátku. Sám hráč je klidně ochoten se bít za červenobílé barvy za cenu sebezničení, vždyť poslední derby na Letné dohrál se zlomenou lícní kostí. Takový přístup se v derby cení dvojnásob.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu