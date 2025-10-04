Předplatné

Slávistický faktor X a souboj s časem: Bořil přinese organizaci. Co zdraví?

Video placeholder
LIGA NA PIVU před derby: Priske vs. Trpišovský. Chci víc kombinace, říká Šmicer. Jak to vidí TK27? • Zdroj: isport.tv
Radost slávistického kapitána Jana Bořila
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
Zklamaní slávisté po domácí remíze s Hradcem Králové
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
9
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Nikoliv ofenzivní hvězdy jako Lukáš Provod, Muhammed Cham či Vasil Kušej. Pokud by si měl Jindřich Trpišovský vybrat vojáka, bez kterého se do derby prakticky neobejde, byl by to kapitán Jan Bořil. Především v době, kdy se slávistům rozpadla zadní řada lídrů Igoha Ogbua a Tomáše Holeše, ho potřebuje víc, než kdy dřív. Ale slávistickému veteránovi se poslední měsíc opět ozývalo operované koleno… Slavia tak dělá vše pro to, aby byl zápasu schopný.

Zacestujme časem do března 2024. Jan Bořil neměl na levém kraji obrany tutové místo, příchody El Hadjiho Malicka Dioufa a Ondřeje Zmrzlého ho posunuly na lavičku. Pohárové derby (2:3) ale slávistickou obranu svléklo – inkasovala tři branky a za pouhé čtyři dni mířila pro ligový nášup na Letnou. Trpišovský tehdy překvapil – proti silné a rychlé straně Birmančevič-Preciado se vytasil s Bořilem. A? Fungovalo to perfektně.

„Chtěli jsme lídra na hřišti. Změnili jsme způsob hry, šlo o organizaci hry a potřebovali jsme někoho, kdo bude přenášet na mužstvo změny rozestavení a hloubku hry,“ popisoval Trpišovský. Od zmíněného derby (0:0), po kterém deník Sport vyhlásil defenzivního univerzála mužem utkání, už kapitán žádné střetnutí s pražským rivalem nevynechal (pokud nebyl nemocný).

Anketa
Kdo vyhraje derby?
Sparta
Slavia
Přihlásit se
Celkově 550 hlasů

U milovaného i nenáviděného muže českého fotbalu si většina fanoušků vybaví spíše tvrdost v soubojích, hecování, popichování soupeřů, případně ofenzivní nadstandard na druhé straně hřiště. Ale je to právě Trpišovským zmíněná neviditelná organizační práce, kvůli které je v očích slávistického realizáku stále tak vysoko. Se spoluhráči komunikuje změny formace, nabírání hráčů, kdy zapnout presink, kdy zalézt, kdy poslat míč dopředu, kdy podržet. Ohromně důležitá vlastnost, zvlášť v situaci, ve které „sešívaní“ aktuálně jsou.

Kvůli zranění jim vypadli dva důležití lídři zadních řad – Tomáš Holeš a Igoh Ogbu. Například Štěpán Chaloupek v Miláně nepropadl, ba naopak, ale Slavia si přesto odvezla prohru 0:3. Na Letnou přijíždí v podobném stavu jako před rokem a půl – na druhém místě, s čerstvou vzpomínkou na tři inkasované góly a se zoufalou poptávkou po defenzivním lídrovi.

Slavia potřebuje kapitána, ale je tu háček

„Absence Holeše a Ogbua jsou obrovský zásah. Organizace hry je ta nejdůležitější, kór proti silným týmům. Když s těmito hráči hraje David Zima, tak je mnohem lepší, než když to leží jen na něm. Lídrovství si nekoupíte, nenahradíte ho,“ promluvil Trpišovský po Interu o tom opravdovém faktoru X, o který se chce Slavia opřít. Pro zajímavost, v Edenu si během léta dělali revizi všech inkasovaných gólů z minulé sezony. Bořil měl být jen u jediného, čímž jasně převálcoval všechny konkurenty v týmu.

Na derby kapitána Slavia prostě potřebuje. Ale tady je háček. Kvůli zdravotním potížím nebyl čtyřiatřicetiletý hráč ani v úterý schopný vyběhnout na hřiště. Na minuty čeká od 30. srpna. Proč? Podle informací redakce Sportu řešil diskomfort v operovaném koleni, které mu před pár lety téměř ukončilo kariéru. Chrupavka nebude nikdy stoprocentní, potíže s ní řešil už na jaře, když mu po nemoci ochably kolem kolena svaly. Stejně jako tehdy byl i nyní v komunikaci s klinikou v Mnichově.

„Je to citlivé. Při nějakém špatném pohybu by se mohl vrátit tam, kde byl před měsícem a půl,“ popisoval kouč před týdnem.

Slavia ale dělá vše pro to, aby byl Bořil na část nedělního zápasu připraven. Jde o hodně a experimenty jako Hašioka či Mbodji zatím nebyly na levém kraji obrany stoprocentní. Nebylo by extrémní překvapením, kdyby novodobá legenda Slavie opravdu vyběhla na trávník od začátku. Sám hráč je klidně ochoten se bít za červenobílé barvy za cenu sebezničení, vždyť poslední derby na Letné dohrál se zlomenou lícní kostí. Takový přístup se v derby cení dvojnásob.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů