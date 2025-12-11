Komplikace pro Adamczykovou: Chaotické změny v kalendáři, hrozí jí cesta do Číny
Snowboardkrosařka Eva Adamczyková jde necelý rok po narození svého syna Kryštofa bojovat o olympiádu. V pátek vstoupí do Světového poháru kvalifikací v Cervinii. Změna programu ji však zřejmě donutí vyrazit v lednu do daleké Číny, čemuž se snažila vyhnout.
Zatímco betonové základy olympijské termínovky nepřekopala ani Ester Ledecká se svým unikátním projektem dvou sněhových sportů, seznam závodů Světového poháru ve snowboardcrossu ovládl zmatek.
„Oni to furt mění. Ještě před měsícem byl termín Cervinie jiný, byl tam singl závod a týmový závod. Teď mi Jelen (trenér Marek Jelínek) říkal, že jsou tam dva singly. To je super!“ radovala se Eva Adamczyková koncem října.
Dva individuální závody v italském středisku by jí daly královskou šanci zařídit si olympijskou kvalifikaci a mít klid. Adamczyková se vrací po mateřské pauze, takže v žebříčku začíná od nuly. Po úpravě programu může však v Cervinii nabrat body jen v sobotním individuálním závodě, v neděli je na programu soutěž smíšených týmů, která Adamczykové nepomůže.
„Změna nastala už dřív, my s tím takto počítáme, máme už pro Evku letenky do Číny, kam se případně vypraví na další dva kvalifikační závody. Týmy musí vyzkoušet v Cervinii, protože není jiná možnost,“ vysvětlil reprezentační trenér Marek Jelínek.
Adamczyková letět do čínského střediska Dōngběi nechtěla. Zvažovala, jestli odjet na týden sama, nebo brát synka na náročnou cestu na druhý konec světa.
„Mám kolem sebe kamarády a kamarádky, kteří po roce odjeli na pracovní cesty, a děti byly úplně v pohodě. Ta možnost tam je,“ uvažovala. „Kdybych musela do Číny, tak si ten týden vyzkoušíme rovnou. Hodně dlouhá cesta, zima. Tam jde o to, že cestování do Číny je jiné, člověk tam sám za sebe moc nerozhoduje, nemůže si cestu upravit podle sebe. Marek Jelínek říkal, že minulý rok cestovali do toho místa asi padesát čtyři hodin. Což je strašný i pro dospělého člověka.“
Pokud zazáří, Číně se vyhne
Situaci zásadně ovlivní, jak se bude Adamzcykové v sobotním závodě v Cervinii dařit. Číně by se teoreticky vyhnout při hodně vysokém umístění.
„Čína je víceméně jasná, to bych musela první svěťák vyhrát, abych nemusela do Číny,“ řekla Adamczyková.
Před dvěma týdny se představila v závodě Evropského poháru na Pitztalu, kde se sešla v přípravě na start zimy elitní konkurence. V kvalifikaci tam dojela osmá a ve vyřazovacích jízdách vypadla ve čtvrtfinále.
„Evka je ready. Minimálně, co se týče individuálních dovedností, jezdí stejně nebo nejlíp v životě. Vždycky se jí dařilo, že se při návratech zlepšovala,“ říká Jelínek.
SP V CERVINII:
- Pátek: kvalifikace
- Sobota: závod jednotlivců (11.30, PP ČT sport Plus)
- Neděle: závod smíšených týmů (10.00, PP ČT sport Plus)