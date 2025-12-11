Pokuta pro Hradec za rasismus fanoušků vůči Aléguému. Kolik klub zaplatí?
Disciplinární komise potrestala Hradec Králové pokutou 60.000 korun za rasistické pokřiky fanoušků v utkání 17. kola fotbalové ligy s Jabloncem. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Královéhradečtí fanoušci rasisticky pokřikovali na Alexise Aléguého. Kamerunský křídelník po utkání napsal na instagram, že domácí „kotel" vydával opičí zvuky, když kolem něj po vystřídání procházel. Následně vehementně protestoval u hlavního sudího Marka Radiny a rukou ukazoval k příznivcům „Votroků", uklidňovat ho musel i kapitán Hradce Tomáš Petrášek.
Ostrava zaplatí 40.000 korun za pyrotechniku na tribunách v duelu s pražskou Duklou. Slavia dostala pokutu 30.000 korun za stejný prohřešek v utkání se Slováckem.
Jediným vyloučeným hráčem v 18. kole byl stoper Hradce Králové František Čech. Po dvou žlutých kartách nedohrál východočeský derby v Pardubicích, které jeho tým prohrál 0:1. Čech vynechá závěrečné podzimní kolo doma proti Mladé Boleslavi.