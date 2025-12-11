Předplatné

Pokuta pro Hradec za rasismus fanoušků vůči Aléguému. Kolik klub zaplatí?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Hradec byl ve druhé půli lepší, Slončík mužem zápasu. Co se stalo při střídání Aléguého? • Zdroj: isportTV
Hradec byl ve druhé půli lepší, Slončík mužem zápasu. Co se stalo při střídání Aléguého?
ČTYŘI góly za 23 minut, srovnal Alexis Alegue
Alexis Alégué z Jablonce a Jakub Elbel z Hradce v souboji o míč
Alexis Alégué v zápase s Hradcem
Alexis Alégué v zápase proti Bohemians
6
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Disciplinární komise potrestala Hradec Králové pokutou 60.000 korun za rasistické pokřiky fanoušků v utkání 17. kola fotbalové ligy s Jabloncem. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Královéhradečtí fanoušci rasisticky pokřikovali na Alexise Aléguého. Kamerunský křídelník po utkání napsal na instagram, že domácí „kotel" vydával opičí zvuky, když kolem něj po vystřídání procházel. Následně vehementně protestoval u hlavního sudího Marka Radiny a rukou ukazoval k příznivcům „Votroků", uklidňovat ho musel i kapitán Hradce Tomáš Petrášek.

Ostrava zaplatí 40.000 korun za pyrotechniku na tribunách v duelu s pražskou Duklou. Slavia dostala pokutu 30.000 korun za stejný prohřešek v utkání se Slováckem.

Jediným vyloučeným hráčem v 18. kole byl stoper Hradce Králové František Čech. Po dvou žlutých kartách nedohrál východočeský derby v Pardubicích, které jeho tým prohrál 0:1. Čech vynechá závěrečné podzimní kolo doma proti Mladé Boleslavi.

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů