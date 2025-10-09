Past na fiasko. Jak zabránit bizarnímu repete? Na nedělní Velkou pardubickou si posvítí dvě cílové kamery!
Říká se, víc očí víc vidí. Po loňském průšvihu s cílovou kamerou, která na Velké pardubické nebyla zapnutá a nezachytila tam první mrtvý doběh v historii závodu, bude ta letošní mít oči i vzadu. Nejslavnější český dostih sledujte už tuto neděli na obrazovkách ČT sport (15:30).
Nová kamera rakouské značky Alge, která stála 340 tisíc korun bez DPH, už je v zápřahu celou letošní sezonu na všech devíti českých závodištích. A zatím funguje bez komplikací! „Je modernější, celkově vnitřní vybavení je kvalitnější, má lepší citlivost na pořizování snímků za obtížnějších světelných podmínek než ta předchozí deset let stará kamera,“ prozradila Blesku generální sekretář Jockey Clubu Martin Pecka.
Ale pozor, kvůli věhlasu Velké pardubické budou v provozu raději dvě! „Ano na základě loňských mediálních dramat bude pořízena cílová fotografie ze dvou kamer,“ potvrdil Pecka. Dle něj je tedy prakticky vyloučené, že se loňský mrtvý dostih bude opakovat, natož aby ho ani jedna ze dvou kamer nezachytila. Hlavně ale všechno zapnout...
Víte, že...
Další novinkou je zabudování GPS trackerů do sedel koní, které mají zatraktivnit dostihy tím, že budou veřejnosti dodávat detailnější data.