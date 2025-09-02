Stín pod Taxisem. Velká pardubická odstartuje dřív, Havlův skok nahradí lehčí varianta
Ostré slunce může být na Velkém Taxisově příkopu tichým zabijákem. Pořadatelé Velké pardubické proto start slavné nedělní steeplechase posunuli ze čtvrté na půl čtvrtou. „Úplně nejlepší by bylo, kdyby v tu dobu, kdy pojedou koně na Taxis, bylo pod mrakem,“ říká trenér Stanislav Popelka. Kvůli modernizaci dráhy se taky místo Havlova skoku pojede jeho zmenšená verze.
Stejně jako Taxis nepřestává vzrušovat, neustávají pokusy, jak značkovou překážku Velké pardubické učinit bezpečnější. Letos pořadatelé dávají do hry třicetiminutový předstih, který má zařídit, že se žokejové a koně nebudou při náběhu na překážku dívat přímo do rozpáleného podzimního slunce.
„Jedná se o stín. Slunce je poměrně nízko, vrhá stín před živý příkop. Z pozice pořadatele děláme všechno proto, aby byla bezpečnost co nejlepší,“ vysvětlil Jaroslav Müller, výkonný ředitel pořádajícího Dostihového spolku.
Počet vážných pádů na Taxisu se výrazně zmenšil po velké přestavbě překážky ze začátku devadesátých let. Po fatální nehodě Sottoventa z roku 2020 byl příkop změlčen na 75 centimetrů a jeho hrana změkčena pilinami. Ukázalo se však, že ani tahle úprava nezaručí řešení problému. V roce 2022 na Taxisu spadli Imphal a Star.
„Sluníčko je v tu dobu docela nízko, stín je tam velký, svítí to skoro přímo proti žokejům a koním. Může to trochu mást. Věřím tomu, že na tohle tehdy doplatil i náš Imphal, že se odrážel jeden cvalový dřív před Taxisem,“ líčí trenér Stanislav Popelka. „Při šířce plotu a díře, co je za ním, to zkrátka nedokázal doletět. Neustál to, upadl tam a už se nikdy nedostal do takové fazony, jak byl ten rok.“
Před dvěma lety způsobil na Taxisu kalamitu francouzský žokej Benoit Claudic, když s nezkušeným Stukem vypálil před Taxisem do čela. Kůň tehdy udělal před odskokem myšku obhájci Mr Spexovi a způsobil hromadný pád sedmi koní, sám havárii nepřežil. „Holt, jak svítí sluníčko, Taxis trošku hází stín, on se ten koník musel poplašit,“ hodnotil tehdy trenér Josef Váňa.
Letos bez Havlova skoku
Předsunutí startu o půl hodiny může pomoct, ačkoli se nabízela i varianta včlenit hlavní dostih ještě víc do centra nedělního programu, což by kromě menšího rizika ostrého slunce nad překážkou mohlo mít blahodárný vliv i na postupný odchod desítek tisíc fanoušků ze závodiště.
„Kdyby to bylo o hodinu, ještě lepší. Snad to bude stačit, aby odskok byl v pohodě,“ přemítá žokej Josef Bartoš. „Je to hlavně kvůli tomu stínu. Furt hledáme co nejbezpečnější skok. Stín půl hodiny před tím bude o metr menší, odskokovka by měla být opticky pro koně lepší. Já jsem jenom pro, že to je takhle.“
Oproti tradici se tentokrát nepojede Havlův skok, náročná překážka s příkopem na konci kurzu před závěrečným náběhem na dráhu. Koně už jsou vyčerpaní a občas tady končí kandidáti na vítězství, jak se to vloni stalo irskému hostu Coko Beach. Kvůli opravě živého plotu se letos poběží přes Malý Havlův skok.
„Není tak těžký, jak je velký. Někomu ve finální fázi dostihu dochází síly, může to být výhoda pro ty, co trošku hůř skočí. Na velkém Havláku by třeba jejich naděje skončily pádem. Malý Havlák přece jenom bude snazší,“ uvažuje Popelka.
Jiná možnost nebyla, protože živý plot před originální překážkou ještě není dostatečně prorostlý. „Pro koně by to bylo nebezpečné. Je to taky těžký skok. Ne tak těžký jako Havlák, ale kvalitě dostihu určitě neubírá,“ vysvětluje Bartoš.
Kurzy Velké pardubické
pořadí
kůň
kurz
1
Klarc Kent
20:1 ▲
2
Cavalry Master
70:1 ▼
3
Chelmsford
3,77:1 ▲
4
Cuwall
27:1
5
Stumptown
4,50:1 ▼
6
Ztracenka
15:1
7
Gentleman de Reve
22:1 ▼
8
Dumon Roclay
60:1
9
High InThe Sky
15:1
10
Zarate
27:1
11
Čáryjape
120:1
12
Dulcar De Sivola
12:1
13
Araucarias
27:1 ▲
14
Sexy Lord
4,50:1 ▲
15
Stormmy
85:1