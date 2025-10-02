Favorit Velké se zranil. Zahraniční konkurence je nesilnější v historii, říká Váňa
Už na startovní listině Velké pardubické je hlavní favorit ze hry. Na Sacamira, šampiona z roku 2023, ležely zatím největší peníze, kůň se však začátkem týdne zranil ve výběhu. Šance se pro příští neděli otevírá Chelmsfordovi z lotu trenéra Josefa Váni či irskému bombarďákovi Stumptownovi, jenž je aktuálně novým sázkovým favoritem.
V hlavním sále historické síně zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou padla při losování Velké pardubické se Slavia pojišťovnou jednička hnědáku Klarcu Kentovi, kandidáti na vítězství se ale skrývají hlouběji ve startovní listině. V ní schází dva nedávní vítězové slavné steeplechase.
Jeden ze dvou loňských vítězů Godfrey ukončil sezonu už dřív a na poslední chvíli před slavnostním aktem byl škrtnutý i Sacamiro, který triumfoval předloni.
Jeho místo zatím mezi sázkaři zaujal kůň číslo 5. Osmiletý irský hnědák Stumptown letos v dubnu i s žokejem Keithem Michaelem Donoghuem startoval ve Velké národní v Aintree u Liverpoolu, i když se do cíle nedostali. Jeho trenérem je věhlasný Gavin Cromwell, který letos připravil Inothewayurthinkina, vítěze Zlatého poháru v Cheltenhamu. Ostrovní import si stojí v kurzu 3,75:1. Z Irska přijede i Cavalry Master a francouzský trenér Emmanuel Clayeux vysílá koně Gentleman de Reve.
„Zahraniční konkurence je podle mě nejsilnější v historii, co se Velká pardubická běhá,“ řekl osminásobný vítěz dostihu Josef Váňa, který taky jedenáctkrát vyhrál jako trenér. „My aspoň uvidíme, jestli s našimi koňmi můžeme zajet do Francie k lepším dostihům.“
Váňa: Bál jsem se, tekla mu z kopyta krev
Sám má po horších letech v dostihu spolufavorita Chelmsforda, jehož vítězství v loňské a letošní třetí kvalifikaci Velké pardubické dělila roční zdravotní pauze kvůli poraněné šlaše.
„Nikdy ještě Velkou pardubickou nešel, můžeme doufat, že nám to neudělá problém. Kdyby měl nohy, tři čtyři roky ho tady nikdo neporazil. Jeho zdravotní stav není na běhání hodně dostihů,“ vysvětluje Váňa.
V srpnové kvalifikaci se Chelmsford při návratu prezentoval suverénním výkonem, jímž porazil druhého loňského šampiona z mrtvého doběhu s Godfreyem a letošního šampiona první kvalifikace Sexy Lorda.
„Je pro nás dobře, že má dostih v nohách. Doufám, že se do Velké pardubické něco nepokazí,“ líčí Váňa. „Paní mi před pár dny volala, že si urval podkovu, že mu teče z kopyta krev, tak jsem z toho měl docela panickou hrůzu. Ale naštěstí to nebylo tak závažné. Dneska už pracoval, mám zprávy, že je všechno v pořádku.“
Srpnový start se vydařil i Sexy Lordovi, který za Chelmsfordem doběhl druhý, a se zkušeným žokejem Jaroslavem Myškou budou usilovat o obhajobu.
„Kvalifikace byla důležitá. Skákal v ní nejlíp, co kdy skákal,“ pochvalovala si trenérka Martina Růžičková, jejíž kůň má třetí nejnižší kurz 5,5:1.
Startovní listina
Číslo
Kůň
Žokej
Kurz
1
Klarc Kent
Ondřej Velek
22:1
2
Cavalry Master (Ir.)
Sean Francis O´Keeffe
65:1
3
Chelmsford
Jan Kratochvíl
4:1
4
Cuwall
Jakub Kocman
27:1
5
Stumptown
Keith Michael Donoghue
3,75:1
6
Ztracenka
Jan Odložil
15:1
7
Gentleman de Reve
am. Teddy Davies
15:1
8
Dumon Roclay
Marcel Novák
60:1
9
High In The Sky
Jan Faltejsek
15:1
10
Zarate
James Best
27:1
11
Čáryjape
Adam Čmiel
120:1
12
Dulcar De Sivola
Lukáš Matuský
12:1
13
Araucarias
Josef Bartoš
30:1
14
Sexy Lord
Jaroslav Myška
5,50:1
15
Stormmy
Martin Liška
85:1