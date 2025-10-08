Další naděje kouče Popelky: Ztracenka je královna mezi klisnami. Prolomí čekání na výhru?
Čas završil desetiletí od velké sportovní tragédie trenéra Stanislava Popelky. Jeho kůň Nikas s mistrem trampot Markem Stromským v sedle tenkrát slavně vyhráli Velkou pardubickou. Následoval pozitivní dopingový nález a vítězové se v oficiálních tabulkách měnili. Popelka se o svůj triumf snaží dál, letos má do hry skvělou Ztracenku. „Je to královna mezi klisnami, které v Pardubicích běhají,“ usmívá se.
Nikasovi bylo dvacet let, když letos v lednu po klidném důchodu v Újezdu u Boskovic uhynul. Vítězství z roku 2015 mu vzalo stopové množství dopingových látek v kontaminovaném krmení. Jeho trenér Stanislav Popelka se od té doby stále snaží o revanš.
„Kdyby nevyhrál Lord, tak bych to nejvíc přála panu Popelkovi. My už jsme tam byli. Už můžeme umírat klidně a všechno navíc je bonus. Ale pan Popelka si to zaslouží a i jeho kobyla je skvělá,“ říká Martina Růžičková, trenérka jednoho ze dvou loňských šampionů Sexy Lorda.
Deset let stará trampota je ve stáji ve Hvozdu na Prostějovsku, které se říká Na Srdéčku, stále nezhojenou jizvou.
„S Martinou se máme rádi, přejeme si navzájem. Ona ví, co nás postihlo, jaká to byla rána pro všechny, co se motají kolem našich koní, co tráví soboty, neděle, svátky ve stáji. Co jsme si prožívali po tom, co jsme přišli o vítězství ve Velké ne naší chybou,“ říká Popelka. „Člověk o tom nemůže moc přemýšlet a zabývat se tím. Ale to víte, že se myšlenky vrací k tomu, co se stalo.“
Během dekády od Velké pardubické 2015, jejímž vítězem bude místo Nikase navěky zapsán Ribelino, Popelka potvrzuje kvalitu a pravidelně má v dostihu šancovní koně. V roce 2016 mu padl Nikas na Taxisu. V roce 2019 už Stretton viděl cílovou čáru, když se před něj dramatickým finišem dostal Theophilos ze stáje Dostihový klub iSport-Váňa. O tři roky později skončil na Taxisu i Imphal. Předloni doběhl Lombargini čtvrtý.
Suprová kobyla z uznávaného chovu
Letos posílá Popelka do dostihu jedinou klisnu startovního pole s romantickým jménem Ztracenka, jak se říká jedné z prvních trempských osad v zemi.
„Taková nenápadná, trošku šedá myška. Ale klisna českého chovu, má výborný původ, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jim to tam zavařila. Poctivá, spolehlivá kobylka,“ hodnotí ji Růžičková.
Narodila se v uznávaném chovu Františka Vocáska v Němčicích, mimochodem, stejně jako Nikas. Devítiletá klisna je zvyklá dobíhat mezi nejlepšími. Od podzimu 2023 až do letošního jara byla devětkrát mezi třemi, třikrát vyhrála ve Vratislavi a v květnu při nabité úvodní kvalifikaci Velké pardubické po boji jen o půl délky prohrála s loňským šampionem Sexy Lordem. Mimo jiné porazila další dva bývalé šampiony Velké Godfreyho a Sacamira.
„Je to suprová kobyla, taková trošku královna mezi klisnami, které v Pardubicích běhají. Už tam za ty roky něco dokázala. Proto jsme ji taky přihlásili do Velké. V ostatních dostizích už si nebylo co dokazovat, takže jsme se posunuli na úplný vrchol,“ líčí Popelka.
Jediným problémem skvěle rozjeté sezony byl nečekaný karambol v zářijové kvalifikaci, kde ze sedla Ztracenky na Irské lavici vypadl žokej Jakub Kocman. Klisna tak nedostala plánovanou ostrou zátěž před hlavním dostihem sezony.
„Hodně mě to mrzí. Já jsem ji celé léto šetřil na tenhle dostih, aby měla velký adaptační podnět a poslední velkou přípravu na ten dostih. Doufám, že se nám to doma podařilo nachystat tak, že nám tenhle dostih chybět nebude,“ říká Popelka.
Klisna Velkou pardubickou nevyhrála už jedenáct let od posledního triumfu fenomenální Orphee des Blins. Ztracenka je pohledem sázkařů zatím v druhém sledu za třemi favority – Váňovým Chelmsfordem, obhájcem Sexy Lordem a irským Stumptownem. Chystá se na svou první Velkou, a tak je otázkou, jak si poradí s 1100 metry navíc oproti kvalifikacím.
„Já věřím tomu, že distanci zvládne. V kvalifikaci to vypadalo, že by nebyl problém, aby utíkala ještě dál. A první kvalifikace nebyl žádný courák, byla jedna z nejrychlejší v historii,“ připomíná Popelka. „Tempo by mělo být určitě poctivé. Neměl by to být cajdák, aby koně nezachybovali. Nemělo by být přepísknuté, ale je tam hodně zkušených rajťáků, kteří to snad vezmou na sebe a udělají dostih, jaký má být.“
Kurzy Velké pardubické 2025
Pořadí
Kůň
Kurz
1
Klarc Kent
20:1
2
Cavalry Master
75:1 🔻
3
Chelmsford
3,88:1 🔻
4
Cuwall
27:1
5
Stumptown
4,25:1 🔼
6
Ztracenka
15:1
7
Gentleman de Reve
27:1 🔻
8
Dumon Roclay
70:1 🔻
9
High InThe Sky
15:1
10
Zarate
27:1
11
Čáryjape
125:1 🔻
12
Dulcar De Sivola
12:1
13
Araucarias
27:1
14
Sexy Lord
4,25:1 🔼
15
Stormmy
85:1