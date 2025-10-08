Sliby se plní. Žokej pro Velkou oželel koně ze stáje otce: Nezlobím se, protože...
Přímo v rodinné stáji v Paloníně na Šumpersku si mohl žokej Jan Odložil pro Velkou pardubickou vybrat nečekaného černého koně. Místo Cuwalla z tréninku svého otce Pavla Odložila ale zvolil klisnu Ztracenku. Nechtěl porušit slib.
V květnové první kvalifikaci byli na startu hned tři nedávní šampioni Velké, ale jen Sexy Lord v závěru stíhal výtečnou Ztracenku.
„Musím ji strašně pochválit, je to super zvíře. Myslel jsem, že vyhraje, ale přilítl tam Jarda, vůbec jsem ho nezaregistroval. Je statečná, má srdce,“ chválil žokej Jan Odložil po těsné porážce s Jaroslavem Myškou na Sexy Lordovi.
A úspěšné partnerství si s jedinou klisnou v letošním startovním poli zopakují i v neděli odpoledne, kdy se slavná steeplechase rozeběhne. Pro tohle rito musel nicméně oželet nadějného koně ze stáje, kde je doma. Cuwalla sedlal ve většině jeho kariérních startů.
„Já se nezlobím. Tohle rozhodnutí udělal už po první kvalifikaci, slíbil majitelům a trenéru Popelkovi, že bude jezdit Ztracenku,“ vysvětlil trenér Pavel Odložil, který má v dostihu Cuwalla.
Osmiletý hnědák vstupoval do srpnové třetí kvalifikace jako outsider s kurzem 65:1. S žokejem Jakubem Kocmanem ale překvapil doběhem na třetím místě jen za favority Chelmsfordem a Sexy Lordem. Porazil přitom Sacamira, vítěze Velké pardubické z roku 2023, či populárního bělouše Stara.
„Když k nám Cuwall přišel, byl problémový, začátky s ním byly těžší. Ale všechno jsme to zvládli a dnes už je to pohodový kůň,“ řekl o valachovi Jan Odložil pro Dostihový spolek.
Přelomový výsledek hnědákovi, který skončil před rokem pátý v Ceně Labe, otevřel cestu do Velké.
„Kdyby neskončil v kvalifikaci třetí, určitě by nebyl na startovní listině,“ vysvětlil Pavel Odložil.
V jeho sedle bude stejně jako v úspěšné kvalifikaci Jakub Kocman, kterého osobně doporučil trenérův syn Jan.