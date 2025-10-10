Pokladníkem nároďáku je »Vlk« z Wolverhamptonu Ladislav Krejčí: Drží kasu

Drží kasu
Ladislav Krejčí, dravec přes balon i přes finance, kasíruje kluky z reprezentace.
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
Ladislav Krejčí byl fanoušky Wolves zvolen hráčem měsíce
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
Ladislav Krejčí v utkání Carabao Cupu proti Evertonu
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu při premiéře v Premier League
Krejčí je zpátky doma
Krejčí na předzápasové rozcvičce.
Ladislav Krejčí se stal novou posilou Wolves, které pravděpodobně bude čekat boj o záchranu v Premier League
Ladislav Krejčí po roce v Gironě přestoupil do Wolverhamptonu
Ladislav Krejčí během zápasu proti Faerským ostrovům
Ladislav Krejčí během zápasu proti Faerským ostrovům

Traduje se, že nechat správu financí na čutálistovi je stejný hazard jako svěřit oslovi pralinky. V případě národního týmu to ale neplatí. Tam střážce pokladny dobře ví, co dělá.

Kdepak kapitán Souček či mazák Coufal. Tím, kdo říkal: „Vy držte basu a já kasu,“ byl před duelem kvalifikace MS s Chorvatskem (0:0) zadák Ladislav Krejčí (25). „Uvidím, o kolik si Láďa řekne,“ zazubil se novic Chramosta při dotazu, na kolik ho vyjde »daň« z premiérové nominace do elitního výběru republiky.

Jo, Krejčí, který hostuje ze španělské Girony mezi anglickými »Vlky« z Wolverhamptonu za 171 milionů korun (uplatnění opce by klub z hrabství Staffordshire v majetku Číňana Guangchanga vyšlo na 568 »míčů«), má v prádle poplatky třeba za první gól či pozdní příchod na snídani. Umí se totiž v bankovkách brodit.

Mamka ekonomka

Má v tom vzory a jaksepatří domácí průpravu. „Moje mamka je ekonomka. Už poslední dva tři roky jsme si dělali poctivé výpočty, kam peníze chodí a jak se zhodnocují. Kalkulovali jsme i s předpokladem, kdy zhruba by mi mohla skončit kariéra a jakým stylem bych měl být v tu dobu zaopatřený. Že když půjdou peníze tam a tam, budou automaticky růst,“ pověděl magazínu Forbes Krejčí.

„Díky příjmům z fotbalu mám příjemný komfort, že nad investicemi mohu přemýšlet, a to mi rozšiřuje obzor,“ dodal s tím, že inspiraci hledal u miliardářů. „Vlastník Sparty Křetínský mi už vlastně pomohl a stejně tak mi pomohla i další byznysová tvář a také Brňák Kania, dnešní majitel Liberce. Oba pro mě udělali to, že mohu v oboru investic pracovat s těmi nejlepšími, za což jsem jim vděčný,“ prozradil »Krejda«.

Ladislav Krejčí, dravec přes balon i přes finance, kasíruje kluky z reprezentace.
