Pokladníkem nároďáku je »Vlk« z Wolverhamptonu Ladislav Krejčí: Drží kasu
Traduje se, že nechat správu financí na čutálistovi je stejný hazard jako svěřit oslovi pralinky. V případě národního týmu to ale neplatí. Tam střážce pokladny dobře ví, co dělá.
Kdepak kapitán Souček či mazák Coufal. Tím, kdo říkal: „Vy držte basu a já kasu,“ byl před duelem kvalifikace MS s Chorvatskem (0:0) zadák Ladislav Krejčí (25). „Uvidím, o kolik si Láďa řekne,“ zazubil se novic Chramosta při dotazu, na kolik ho vyjde »daň« z premiérové nominace do elitního výběru republiky.
Jo, Krejčí, který hostuje ze španělské Girony mezi anglickými »Vlky« z Wolverhamptonu za 171 milionů korun (uplatnění opce by klub z hrabství Staffordshire v majetku Číňana Guangchanga vyšlo na 568 »míčů«), má v prádle poplatky třeba za první gól či pozdní příchod na snídani. Umí se totiž v bankovkách brodit.
Mamka ekonomka
Má v tom vzory a jaksepatří domácí průpravu. „Moje mamka je ekonomka. Už poslední dva tři roky jsme si dělali poctivé výpočty, kam peníze chodí a jak se zhodnocují. Kalkulovali jsme i s předpokladem, kdy zhruba by mi mohla skončit kariéra a jakým stylem bych měl být v tu dobu zaopatřený. Že když půjdou peníze tam a tam, budou automaticky růst,“ pověděl magazínu Forbes Krejčí.
„Díky příjmům z fotbalu mám příjemný komfort, že nad investicemi mohu přemýšlet, a to mi rozšiřuje obzor,“ dodal s tím, že inspiraci hledal u miliardářů. „Vlastník Sparty Křetínský mi už vlastně pomohl a stejně tak mi pomohla i další byznysová tvář a také Brňák Kania, dnešní majitel Liberce. Oba pro mě udělali to, že mohu v oboru investic pracovat s těmi nejlepšími, za což jsem jim vděčný,“ prozradil »Krejda«.