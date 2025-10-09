Revanš Chorvatům: poslední Haškova jízda? V případě průšvihu může dojít na razantní kroky
Na červnový zápas v Osijeku se Ivan Hašek a jeho kolegové chystali prakticky půl roku. Český tým ale selhal, od silných Chorvatů schytal debakl 1:5. V zápase nadrobil trenér chyby, třeba úplně netrefil sestavu a nedokázal adekvátně reagovat na nepříznivý vývoj. Od té chvíle se jeho židle neustále kýve, zákulisím jedou „zaručené“ zprávy o jeho brzkém konci. Zkušený kouč národního týmu potřebuje zareagovat v důležité odvetě večer v Edenu – Češi mají poslední možnost, jak zadělat na velký obrat ve skupině a pokusit se projít přímo na světový šampionát.
Ivan Hašek a jeho kolegové hrají o hodně. V podobné situaci šli do předchozího srazu – neuspěješ = končíš. Jde o takřka daný kolorit aktuálních mužů na lavičce českého národního týmu. V září na půdě Černé Hory mužstvo kritickou situaci zvládlo, mimo jiné po skvělém výkonu gólmana Jindřicha Staňka přivezlo do Prahy důležitou výhru 2:0, která Čechům prakticky zajistila druhé místo ve skupině. Hašek se pro tentokrát zachránil.
Jenže následoval slabý výkon při přípravě v Hradci - rozpačitá remíza 1:1 se Saúdskou Arábií, kterou Hašek vzhledem k protočené sestavě hájí. Jako fatální ji neviděli ani jeho přímí nadřízení z výkonného výboru, případně reprezentační manažer Pavel Nedvěd.
Hašek jde nyní, přibližně o měsíc později, do dalšího zápasu znovu s nožem na krku. Tentokrát je v cestě podruhé Chorvatsko, které český tým naposledy doma v Osijeku spláchlo při červnovém zápase jasně 5:1. Minimálně výkon musí být jiný, pokud má trenér zahnat pochyby o své pozici.
Češi nemají kam uhnout, pro alespoň naději na první místo ve skupině, garantující přímý postup na světový šampionát, musí Chorvatsko před vyprodaným Edenem svalit. Následně uspět za tři body v neděli na Faerských Ostrovech a doufat.
„U nich jsme měli problém ve druhém poločase, nebyli jsme tak organizovaní, musíme mít lépe postavené hráče na hřišti. Především musíme být odvážnější, tak, aby bylo znát, že hrajeme na vítězství. Zároveň abychom po zisku neztráceli míče,“ zmínil Hašek den před výkopem na tiskové konferenci. „Nemůžeme ale hned na začátku riskovat a otvírat obranu, to by byla naše smrt. Útok a následný represink Chorvatů, to je jejich obrovská zbraň a na to si musíme dávat pozor.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Chorvaté drží v ruce mnohem lepší karty. Aktuálně si hýčkají suverénní skóre (17:1), které rozhoduje v případě rovnosti bodů. Češi potřebují vylepšit aktuální bilanci 11:6. Nahnání skóre pravděpodobně nelze čekat ve čtvrtek večer, jestli, tak následně v neděli na Faerech a především na závěr kvalifikace v listopadu doma s Gibraltarem. Haškovým konkurentům zbývají po zápase v Praze doma Gibraltar a Faerské Ostrovy, nejtěžší práce je čeká v listopadu v Černé Hoře.
Uspět proti vicemistrům světa z šampionátu v Rusku 2018 je důležité i ve chvíli, pokud Čechům zůstane druhá barážová pozice. Hraje se o koeficient, pokud bude dostatečně vysoký, může národní tým první zápas o postup na šampionát začínat doma, což trenér Hašek často zmiňuje jako důležitý plusový faktor. „Pokud ale bude naděje na přímý postup třeba jen 0,1 procenta, musíme o ni hrát,“ zdůraznil. „Uděláme pro to všechno,“ přidal se kapitán Tomáš Souček.
Pokud Češi podruhé proti Modričovi a spol. neuspějí a zápas skončí průšvihem, může dojít na razantní kroky. Tedy ukončení Haška, případně některé členy realizačního týmu. Podle informací Sportu se tak může stát klidně ještě před sobotním odletem na Faery.
„Věříme, že uděláme maximum. V tento moment neřešíme žádnou jinou alternativu. Všichni nechají na hřišti všechno,“ odpověděl po úterním zasedání výkonného výboru předseda FAČR David Trunda. Následně už nechtěl odpovědět na navazující dotaz Sportu, že by bylo divné, kdyby neměl připravenou variantu (například Miroslav Koubek, jenž nedávno skončil v Plzni).
V otázce hlavního reprezentačního trenéra bude mít silné slovo Pavel Nedvěd, který u týmu naplno funguje od zářijového srazu. Vliv určitě mají i silní zákulisní hráči Jaroslav Tvrdík a Adolf Šádek, oba jsou také součástí třináctičlenného výkonného výboru, který ve finále o trenérovi rozhoduje.
„Základ je, aby diváci odcházeli ze zápasu spokojení a my ze hřiště s hlavami nahoře,“ doufal Hašek. Všichni kolem národního týmu si logicky přejí, aby nešlo o jeho poslední reprezentační jízdu…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|4
|4
|0
|0
|17:1
|12
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|3
Faerské ostrovy
|5
|2
|0
|3
|4:5
|6
|4
Černá Hora
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0