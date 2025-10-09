Česko - Chorvatsko 0:0. Haškovi svěřenci drželi krok, přímý postup se ale vzdálil
Sebevědomé Chorvaty hlavně v první půli zatlačili, ukázali, že při stoprocentním výkonu a maximálním nasazením lze hrát i s týmem z nejužší světové špičky. Na víc než bod, který takřka jistě znamená „jen“ barážovou pozici v boji o světový šampionát, čeští fotbalisté při maximální snaze neměli. Ve čtvrteční kvalifikaci remizovali 0:0, soupeř si uhlídal první příčku ve skupině. Domácí odevzdali výkon, který byl zcela jiný než při červnové prohře 1:5 v Osijeku, a potěšili zaplněné tribuny.
Nabušení Chorvati v zaplněném Edenu dlouho vůbec neohrozili Matěje Kováře, disciplinovaní a pohybliví Češi je takřka k ničemu nepustili. Při absolutním nasazení a snaze o tři body proti favoritovi ale neuspěli. Pološance Pavla Šulce a nebezpečný přímák Lukáše Provoda z prvního (výrazně lepšího) poločasu byly největší možnosti, které ale v chorvatské brance neskončily.
Zaplněné tribuny si přály český vítězný gól, který však nepřišel. Naopak v závěrečné fázi převzali iniciativu v zápase Chorvaté a v klidu hlídali potřebný výsledek. Bezbranková remíza znamená téměř jistý přímý postup favorita skupiny na mistrovství světa do Ameriky, naopak Haškův výběr nejspíš směřuje do náročné jarní baráže.
Zápas v Edenu rozhodně nedopadl českým průšvihem. Zaplněný stadion ve Vršovicích bouřil už půl hodiny před výkopem – chorály jako první spustila chorvatská strana stadionu, brzy se rozjela i Tribuna Sever, tentokrát domov českého kotle. Diváky brzy rozehřál i předváděný výkon českého týmu.
Zatímco mátožní Chorvaté si spíš přijeli pro kýžený bod, Haškova eskadra od první vteřiny valila na plný plyn. Domácí jedenáctka naháněla soupeře jeden na jednoho, vyhrávala osobní souboje, sbírala druhé balony. Papírovým favoritům dělal aktivní přístup Součka a spol. viditelné problémy.
Haškovi a jeho kolegům vyšel tah s Pavlem Šulcem, který hrál uprostřed hřiště takřka osobku na legendárního kapitána Luku Modriče. V první polovině zápasu, dokud českému týmu na náročný způsob hry stačily síly, prakticky vyřadil ze hry klíčového dirigenta hostující eskadry, což Čechům pomáhalo v udržování soustavného tlaku. Nahoře se ze všech sil rval Tomáš Chorý, solidní výkon odevzdali prakticky všichni hráči.
Poučení z června
Domácí si vytvářeli nadějné pozice, některé utnul pomezní praporek. Největší možnost měl v první půli Šulc. Vasil Kušej ho našel na hranici vápna, explzeňský střelec ale zakončil doprostřed. Nebezpečný byl i přímý kop Lukáše Provoda, který donutil k těžkému zákroku na zemi Dominika Livakoviče.
Češi se nebáli chodit klidně v devíti lidech do vápna, v některých případech se podivovali nad výroky francouzského sudího Francoise Letexiera. Zápas pojali zcela jinak, než při pětigólovém přídělu v Osijeku.
Hráči i trenéři se z červnového duelu evidentně poučili, před domácím kotlem favorita bez milosti přitlačili. Aktivní presink po celém hřišti logicky stál síly, po přestávce domácí seskočili do nižšího postavení. Chorvaté se hlavně v závěrečné fázi zápasu dostávali mnohem víc do hry a Češi už v druhé polovině velké možnosti neměli.
V 62. minutě naskočil na plac Matěj Vydra za Kušeje, plzeňský kapitán s desítkou na dresu se do národního týmu vrátil po čtyřech letech. Prostřídali i další ofenzivní hráči, Václav Černý ani Ondřej Lingr se ale už do šancí nedostali.
Už v neděli odehrají Češi další kvalifikační zápas na Faerských ostrovech, měnit svou pozici ve skupině už budou těžko. Na vedení asociace společně s manažerem Pavlem Nedvědem bude účinkování českého týmu pečlivě vyhodnotit a rozhodnout, jakým způsobem jít do klíčových bojů na jaře. Hlavní cíl celého týmu je stále jasný, pokusit se na velký turnaj v Americe projít.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0