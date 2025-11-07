Janotkův den v Jerevanu: bloudění u kaskád, hec s fanoušky. Byl jsem pod tlakem, řekl
PŘÍMO Z JEREVANU | Tohle už jim nikdo nikdy nevezme: Sigma slaví premiérové vítězství v Konferenční lize, která jí dává reálné naděje na postup do pohárového jara. „Tahle výhra je obrovská pomoc, přiblížili jsme se kýženému umístění,“ cenil si trenér Olomouce Tomáš Janotka poté, co porazil Noah 2:1. Na tiskové konferenci pak pro arménské novináře odpovídal v angličtině – a v dobré náladě.
Jak budete slavit?
„Spánkem a prací. Získáme díky posunu tři hodiny navíc na přípravu na Pardubice. Využijeme to, těch pátečních sedmadvacet hodin se bude hodit.“ (úsměv)
Stejně jako tři body do tabulky, které vás dostaly do hry o postup.
„Ve hře jsme byli i před zápasem. Vnímám, že to je dlouhodobá soutěž. Je jedno, kdy dostatečný počet bodů posbíráte. Musíme být však obezřetní, čekají nás ještě strašně těžké zápasy.“
Ten s Noahem byl jaký? Arménský mistr nebyl vůbec nebezpečný...
„Protože jsme měli skvělou organizací do defenzivy. Nepustili jsme je k typické kombinační hře. A to ani v křídlech, kde jsou nebezpeční. Vysokým postavením se nám dařilo rozbourávat jejich rozehrávku a domácí byli místy bezradní. Hráli jsme, jak se chceme prezentovat každý zápas. Tohle je naše DNA, máme silné hráče v soubojích jeden na jednoho po celém hřišti. Každý hráč předvedl dobrý výkon a máme skvělý úspěch. Tým předvedl dobrý výkon a nebezpečným hráčům soupeře nedali žádný prostor. Nás to stálo sily, ale kluci byli sebevědomí. Tahle soutěž totiž neodpouští.“
Co jste říkal na přerušení zápasu kvůli konfliktu fanoušků?
„Zejména pro hráče byla přestávka nepříjemná, vypadli z provozní teploty. Ale aspoň jsme si řekli detaily ke hře, jak chceme fungovat v defenzivě, jak hrát směrem dopředu. Důležité bylo, že nás to nerozhodilo z tempa a dál jsme navázali na kvalitní výkon.“
Je mi jedno, kdo dá góly
Prozradíte, jak jste přemýšleli o základní sestavě? O pozici levého beka, křídlech, středopolařích...
„Chtěli jsme mít na hřišti typického krajního obránce, protože záměrem bylo hrát v defenzivě v rozestavení 4-2-3-1. Chtěli jsme jediné dva krajní obránce, které jsme měli k dispozici, využít od první minuty. Věřili jsme ve zkušenosti Breiteho, který poprvé nastoupil v základu v Konferenční lize, když jsme předtím upřednostnili ligu. Chtěli jsme mu dát také možnost. K němu jsme dali pohyblivého Langera, který si měl hledat meziprostor a z druhé vlny chodit do náběhů. A na kraji jsme chtěli dát znovu šanci Šípovi, který má z našich hráčů jednu z největších sportovních forem. Zejména v první půli si hrál s prostorem. Každý hráč, který dostal důvěru, ji splatil. Chci pochválit také kluky, kteří naskočili.“
I obránce pochválíte? Tentokrát dávali góly oni, nikoli ofenzivní hráči...
„Je mi to asi jedno. I kdyby dal dneska gól Honza Koutný, tak budu spokojený. (úsměv) Je dobře, že se můžeme spolehnout na ostatní hráče a ne jen na dominantního Vašulína. Všichni přispěli skvělými výkony k výsledku.“
Jak jste vůbec trávil dlouhý čtvrtek, kdy se místního času hrálo až ve 21:45?
„Všichni jsme se vyspali v pohodě. Ráno mohli přijít kluci na snídani v dvouhodinovém rozmezí. Měli jsme rozcvičení na umělce, abychom rozbili den. Potom oběd a svačina. Před ní i po ní si mohli kluci vyjít na procházku nebo se jít vyspat. My jsme se šli projít ke schodům a trošku jsme zabloudili. Potkali jsme také fanoušky, kteří na nás ze zahrádky volali, ať se bez tří bodů nevracíme. Takže jsme byli pod tlakem! (úsměv) Najednou je večer a den je úspěšný jako dosud ne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
FC Lausanne
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|6
Vallecano
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7
Štrasburk
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|9
Crystal Palace
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|10
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|11
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|12
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|13
KF Drita
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|13
Jagiellonia
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|15
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|17
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Rijeka
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|20
Universitatea Craiova
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|21
Škendija
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|22
Lincoln
|3
|1
|1
|1
|3:7
|4
|23
Lech Poznań
|3
|1
|0
|2
|7:6
|3
|24
Kyjev
|3
|1
|0
|2
|6:5
|3
|25
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Zrinjski
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|27
AZ Alkmaar
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3
|28
Häcken
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|29
Omonia Nikósie
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|30
Shelbourne
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
|31
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|32
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|33
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|34
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off