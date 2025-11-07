Hyský o bodu Plzně: Jsem na mužstvo pyšný. Dweha skoro svléknul, bylo by to kruté
Čtvrteční noc se přehoupla směrem k pátku, Martin Hyský (50) krátce po půlnoci ještě hodnotil remízu Plzně v Evropské lize proti Fenerbahce (0:0). Domácí čtvrtý podzimní zápas na mezinárodní scéně opět zvládli, nástupce Miroslava Koubka na západočeské lavičce navíc zůstává šesté utkání bez porážky. Už v neděli je na řadě Slavia, se kterou je Hyský vzhledem ke své minulosti úzce propojený. „Na tu začnu myslet od zítřka, až se probudím,“ pravil kouč, který se zaměřil na hodnocení čtvrtečního duelu.
Pochválíte tým za remízový zápas proti Fenerbahce?
„Stoprocentně. Odehráli jsme výborný zápas, kluci na hřišti nechali spousty sil. Viděl jsem na týmu velmi kvalitní výkon v defenzivní i ofenzivní fázi hry. Mrzí mě, že jsme ze situací, co jsme si vytvořili díky velmi dobře zvládnutému vysokému presinku, nebyli trošku přesnější ve finální fázi. Určitě jsme měli na to některé situace vyřešit ještě lépe a dát gól. Zabránil nám v tom i skvělý výkon soupeřova brankáře. Muselo to bavit všechny lidi, co se přišli podívat, i ty, co to viděli v televizi. Jsem na mužstvo pyšný, s jakou odvahou zápas odehrálo.“
Bál jste se o výsledek, když šel v závěru sudí zkoumat k monitoru penaltovou situaci?
„Jistý jsem si nebyl. Podle záběrů, které jsem viděl, bylo rozhodnutí sudího správné. Sampson (Dweh) byl nejdřív faulovaný, až potom, kdy si útočník pomohl faulem a přidržel ho za dres, skoro ho svléknul a dokázal se kolem něj obtočit, přišel Sampsonův faul. Kdyby to bylo v nastavení odpískané proti nám, bylo by to hodně kruté. Ale neznamená to automaticky, že bychom z penalty inkasovali, Martin (Jedlička) má skvělou formu a byl v zápase zase perfektní. Byli jsme aktivnější, častěji v soupeřově vápně, měli jsme spousty rohů. Škoda, že se nějaká situace nepodařila dovést do gólového konce.“
Změnil se ráz hry ve druhém poločase, kdy Fenerbahce prostřídalo a nastoupil třeba Marco Asensio?
„Chtěl bych mluvit spíš o svých hráčích. Velký kredit patří všem, co byli na hřišti. Byl to výborný výkon, třeba od stoperů Jemelky s Dwehem. Skvěle hráli Cheick Souaré s Paluskou, pro kterého jsou v jeho věku (20 let) takové zápasy extrémně složité. Hodně se mi líbila středová trojice, perfektní výkon od Lukáše Červa, Matěje Valenty i Tomáše Ladry. Udrželi těžké balony, byli hladoví a úspěšní. Při našem intenzivním způsobu hry bylo jasné, že nám dojdou síly. Máme ale silnou lavičku, hráči, co přišli, přidali do týmu kvalitu. Věděli jsme, že soupeř má výbornou úroveň, nejenom v základu, ale i v šířce kádru. Trenér Tedesco nás trošku překvapil větší rotací. Fenerbahce v poslední době v zápasech málo střídalo, proti nám udělali změn v základní sestavě víc. Já ale také mám kam sáhnout, i na lavičce máme výborné hráče.“
V základní fázi Evropské ligy jste získali už osm bodů. Myslíte na postup do jara?
„Jdeme zápas od zápasu, teď vůbec nepřemýšlíme o tom, kam nás to dovede. S pokorou přijímáme každý zápas, jdeme do něj s tím, že ho chceme vyhrát, ať proti nám stojí kterýkoliv soupeř. Jsme samozřejmě rádi, že jsme bez porážky dokázali odehrát takový zápas a podat takový výkon proti silnému soupeři. Teď musíme zregenerovat a nachystat se na další ligový zápas. Samozřejmě jsme spokojení. Zvládli jsme čtyři zápasy proti těžkým soupeřům, reprezentujeme český fotbal velmi dobře.“
Už v neděli vás čeká Slavia. Co pro vás znamená zápas proti klubu, se kterým jste silně spojený?
„Máme teď asi šest minut po půlnoci, před chvílí nám skončil zápas proti nesmírně těžkému soupeři. Pojďme se bavit o Fenerbahce, jaký výkon jsme podali. Slavii se budeme věnovat až zítra, až se probudíme, pak se budeme koncentrovat na další zápas.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|2
Freiburg
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|3
Ferencváros
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Celta Vigo
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|5
Braga
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|6:2
|9
|7
Lyon
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|8
Plzeň
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|9
Real Betis
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|10
PAOK
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|11
Brann
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|13
Genk
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|14
FC Porto
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|15
Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|16
Panathinaikos
|4
|2
|0
|2
|7:6
|6
|17
Basilej
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|18
AS Řím
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|19
Lille
|4
|2
|0
|2
|6:6
|6
|20
Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|4:4
|6
|21
GA Eagles
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|22
Young Boys
|4
|2
|0
|2
|6:10
|6
|23
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6:5
|5
|24
Boloňa
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|25
CZ Bělehrad
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|25
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|27
Celtic
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|28
Salcburk
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|29
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|30
Ludogorets
|4
|1
|0
|3
|5:9
|3
|31
FCSB
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|32
Utrecht
|4
|0
|1
|3
|1:5
|1
|33
Malmö
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
|34
M. Tel-Aviv
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|35
Nice
|4
|0
|0
|4
|4:9
|0
|36
Rangers
|4
|0
|0
|4
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off