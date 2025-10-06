LK37 hráčem zápasu! Vůdce smečky nadále čeká na první výhru, trenér Wolves vyloučen
Ladislav Krejčí je ve svém živlu. Proti Brightonu opět ukázal, že Premier League mu perfektně padne a byl vyhlášen mužem zápasu. „Vlci“ však i přes skvělý výkon letní posily pouze remizovali 1:1 a nadále se krčí u dna tabulky. „Je to frustrující. Podruhé v řadě jsme byli blízko vítězství,“ posteskl si Krejčí v pozápasovém rozhovoru pro Sky Sports. Wolverhampton má v českém stoperovi lídra, což dobře vědí jeho fanoušci.
Zatím je zde sice jen na hostování, ale nikdo si nyní nedovede představit, že by se neproměnilo v přestup. Ladislav Krejčí ihned přirostl fanouškům Wolverhamptonu k srdci. Slova chvály létala na Krejčího adresu skrze sociální sítě už od jeho debutu. Svou náklonnost pak příznivci „Vlků“ potvrdili i v hlasování a zvolili Krejčího nejlepším hráčem měsíce.
„Vážím si toho. Nečekal jsem to, jsem překvapený. Ani nevím, kdo hlasoval, jak to chodí, ale jsem za to rád. Vždyť jsem tu první měsíc,“ radoval se Krejčí v pátek z decentní sošky. Už v tu chvíli ale myslel na nedělní duel proti Brightonu. „Ke konci září jsme hráli lépe než na začátku. Věřím, že na to navážeme, budeme jen lepší a vybudujeme něco velkého,“ burcoval.
A tým ho poslechl. Trenér Vítor Pereira byl dokonce tak nažhavený, že už ve 20. minutě viděl červenou kartu. Svou zlost z nedostatečného potrestání faulu soupeře si vybil na míči, který nakopl na lavičku rozhodčích.
„Chci se omluvit. Byl naštvaný především na vlastní tým. Míč se mu tam prostě připletl, tak ho nakopl. Někdy takhle trefíte lahev vody, či něco jiného. Vítor se jistě sám omluví na další tiskové konferenci,“ litoval činu kolegy asistent Luis Miguel.
Ten jen o pár okamžiků později sledoval, jak jdou domácí do vedení. Po důsledně dohrané standardní situaci vypálil Marshall Munetsi tvrdě z voleje a Bart Verbruggen si dal nešťastný vlastenec. Belgičan vytáhl míč na břevno, od nějž se mu míč odrazil do zad a následně doputoval za čáru.
„Dobře jsme do zápasu vstoupili. Dali jsme gól a měli utkání pod kontrolou,“ byl Krejčí spokojený s první půlí.
Po změně stran mohli „Vlci“ navýšit vedení, ale Verbruggen Krejčího hlavičku zlikvidoval a Jørgen Strand Larsen trefil zblízka pouze tyč.
I hosté měli své příležitosti a pár minut před koncem srovnali. Rychle rozehraný roh proměnil krásnou hlavičkou v gól Jan Paul von Hecke a body se dělily. Pro Brighton šlo o třicátý bod, který v Premier League získal od startu minulého ročníku v zápasech, kdy prohrával.
„Musíme prostě makat až do konce. Dnes nás ztráta koncentrace připravila o tři body. Po většinu utkání nám skvěle fungoval plán, ale opět inkasujeme v úplném závěru,“ mrzelo Krejčího.
Wolverhampton sahal po premiérovém triumfu už o týden dříve na Tottenhamu, kde srovnal v 90+4. Joao Palhinha. S Brightonem tak šlo o druhou bolestivou ztrátu v řadě.
„Vidím, že se zlepšujeme. Sám se v týmu cítím skvěle, trenér mi věří a já se snažím splácet důvěru. Nyní si pročistíme hlavu přes reprezentační přestávku a do dalších zápasů půjdeme v nejlepším možném nastavení,“ věří bývalý kapitán Sparty.
Na Krejčího formu bude spoléhat i reprezentace. Těžko hledat hráče, jenž by před klíčovými boji o mistrovství světa měl lepší formu.
„Ah, děkuju, děkuju.“ Přijímal Ladislav Krejčí značně skleslý cenu pro nejlepšího hráče utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14:3
|16
|2
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|13:9
|15
|3
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|4
Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11:8
|14
|5
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|15:6
|13
|6
Crystal Palace
|7
|3
|3
|1
|9:5
|12
|7
Chelsea
|7
|3
|2
|2
|13:9
|11
|8
Everton
|7
|3
|2
|2
|9:7
|11
|9
Sunderland
|7
|3
|2
|2
|7:6
|11
|10
Manchester Utd.
|7
|3
|1
|3
|9:11
|10
|11
Newcastle
|7
|2
|3
|2
|6:5
|9
|12
Brighton
|7
|2
|3
|2
|10:10
|9
|13
Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6:7
|9
|14
Fulham
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|15
Leeds
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|16
Brentford
|7
|2
|1
|4
|9:12
|7
|17
Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|5:12
|5
|18
Burnley
|7
|1
|1
|5
|7:15
|4
|19
West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20
Wolves
|7
|0
|2
|5
|5:14
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup