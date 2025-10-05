Předplatné

Sparta padla i v Kladně. Kometa zlomila sérii proher, Varaďa uspěl v Pardubicích

Útočník Kryštof Hrabík oslavuje gól proti Spartě, ze které hostuje v Kladně
Útočník Kryštof Hrabík oslavuje gól proti Spartě, ze které hostuje v KladněZdroj: ČTK / Šťastný Jan
Kladenský obr Samuel Vigneault oslavuje gól
Sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec na střídačce Kladna
Trenér Sparty Pavel Gross během utkání v Kladně
Pardubičtí hokejisté slaví gól kapitána Lukáše Sedláka (vlevo)
Jaromír Jágr sleduje šlágr Kladna se Spartou pouze ze sky boxu
Útočník Sparty Devin Shore si hlídá puk před Martinem Procházkou z Kladna
Pardubický útočník Robert Kousal se těžce zvedá z ledu
13
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (2)

Hokejisté Sparty v utkání 12. kola Tipsport extraligy nezvládli bláznivou přestřelku v Kladně, kde prohráli 4:5 a připsali si čtvrtou porážku v řadě. Na výhře Rytířů se dvěma body podílel útočník Kryštof Hrabík, jenž z Prahy hostuje. Mistrovská Kometa porazila Karlovy Vary 3:1 a ukončila sérii čtyř porážek za sebou. Vedoucí České Budějovice po čtyřech výhrách nečekaně prohrály 1:3 s Olomoucí. Trenér Václav Varaďa dovedl Vítkovice k vítězství 4:3 v Pardubicích.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
13Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
54Detail
LIVE
34Detail
LIVE
31Detail
LIVE
31Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice12800442:2524
2Třinec11621236:2623
3Brno12702334:3123
4Plzeň11612226:2122
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav11400723:3212
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů