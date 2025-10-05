Sparta padla i v Kladně. Kometa zlomila sérii proher, Varaďa uspěl v Pardubicích
Hokejisté Sparty v utkání 12. kola Tipsport extraligy nezvládli bláznivou přestřelku v Kladně, kde prohráli 4:5 a připsali si čtvrtou porážku v řadě. Na výhře Rytířů se dvěma body podílel útočník Kryštof Hrabík, jenž z Prahy hostuje. Mistrovská Kometa porazila Karlovy Vary 3:1 a ukončila sérii čtyř porážek za sebou. Vedoucí České Budějovice po čtyřech výhrách nečekaně prohrály 1:3 s Olomoucí. Trenér Václav Varaďa dovedl Vítkovice k vítězství 4:3 v Pardubicích.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž