Třesk ve Spartě! Gross s kolegy i přes výhru v Curychu končí, tým přebírají legendy
Očekávaný krok se stal realitou. Navzdory úternímu vítězství Sparty v Lize mistrů 2:1 nad Curychem se v pražském velkoklubu mění trenérský štáb. Hlavní kouč Pavel Gross ani jeho asistenti Otakar Vejvoda a Antonín Stavjaňa neustáli sadu porážek v extralize, poslední vítěz základní části v ní neuspěl čtyřikrát v řadě. Navzdory nahuštěnému programu se Pražanům podařila provést kompletní obměna trenérů. Budou jimi Jaroslav Nedvěd, Patrik Martinec a Valdemar Jiruš.
Zákulisní informace zněly už několik dní jasně. Více než dvouletá éra trenéra Pavla Grosse ve Spartě se chýlí ke konci. Teď se scénář potvrdil.
Navzdory tomu, že rodák z Ústí nad Labem na jaře podepsal prodloužení kontraktu o další rok, po semifinálovém výpadku s Kometou 3:4 na zápasy se ocitl pod hrozbou vyhazovu. Turbulentní léto, ve kterém mužstvo z hlavního města výrazně obměnilo kádr, ještě sedmapadesátiletý stratég přežil. Jenže v úterý místo definitivně ztratil.
„Výsledky a výkony bohužel neodpovídají kvalitě ani ambicím našeho týmu. Máme za sebou velice neuspokojivý vstup do sezony a bylo třeba přinést impuls, který mužstvo probudí. Tyto kroky se nikdy nedělají snadno, ale v aktuální situaci jsou nutné,“ uvedl pro klubové stránky sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Na lavičku Sparty povýší dosavadní trenér Litoměřic Jaroslav Nedvěd, jenž v létě odmítl nabídku Litvínova. „Určitě jsem nezůstal v Litoměřicích, abych číhal zezadu na to, až Sparta udělá chybu. Litvínov by mi ve finále pomohl víc, protože by se dalo ukázat, že tam rok dva zvládnu. Pak by krůček do Sparty byl jednodušší než z Litoměřic. Takhle ale nepřemýšlím. Přeju Spartě, ať se jí daří,“ vyprávěl někdejší vynikající obránce před startem sezony pro deník Sport a web iSport.
Jenže situace se vyvinula jinak. Sparta za 12 kol sebrala jen 14 bodů, zarážely hlavně její výsledky na vlastním hřišti. Za uplynulých 177 minut v O2 areně nevstřelila ani gól. Prosakovaly zprávy, že kabina za dosavadním trenérským štábem nejde. Gross se od ztráty 1:3 s Libercem snažil vyhýbat mediálním výstupům, po porážkách na tiskové konference chodili asistenti Vejvoda se Stavjaňou.
Hlavní kouč měl být jedním z důvodů, proč se v létě pakoval z kabiny reprezentační obránce Michal Kempný, nyní hráč švédského Brynäs. I v rámci rozhodování o posilách mělo být trenérovo chování nejasné, údajně odmítl zvučnou posilu Olivera Okuliara, aby později o jeho služby přece jen projevil zájem. To už byl ale útočník ze Slovenska dohodnutý ve Skandinávii.
Nejrychlejší konce trenérů ve Spartě
Richard Žemlička 8. kolo (2012/13)
Pavel Wohl 11. kolo (1994/95)
Pavel Richter 11. kolo (1999/00)
Pavel Gross 12. kolo (2024/25)
Kromě Nedvěda Spartě v tíživé situaci nyní vypomůže Patrik Martinec, v Litoměřicích zajišťoval roli sportovního ředitele a byl v úzké komunikaci se sparťanským vedením. Právě prvoligový Stadion totiž Pražanům slouží jako záloha, v případě marodky jim posílá náhradní hráče. Trojici koučů pak dotvoří Valdemar Jiruš, mistr ligy právě se Spartou z roku 2002.
„Sparta je klub mého srdce. Nabídka od ní se neodmítá. Chci týmu pomoci vrátit ho tam, kam patří. Mužstvo dobře znám, novou životní výzvu přijímám s pokorou a těším se na ni. Mužstvo má kvalitu, je třeba najít způsob, jak ji na ledě prodat. Nemusí se vždy dařit podle představ, ale chci vidět odhodlanost a bojovnost. Musíme mít odpovědnost k našim fanouškům, které prosím o podporu právě ve chvílích, kdy se úplně nedaří,“ vzkázal Nedvěd.
Gross se snažil hrozícímu konci zamezit, po porážce s Plzní 0:2, kdy muži v rudých dresech odevzdali nejhorší výkon nejen v dosavadní sezoně, bědoval trenér pro Oneplay Sport. „Pro mě je těžké hledat slova. My jsme odevzdali zápas v poslední třetině proti Liberci a nějak jsme na to navázali. Není pro mě akceptovatelné, jak jsme se prezentovali. Základní nastavení, které musíš mít, jsem neviděl. To by se ve Spartě nemělo stát. Hrajeme si s reputací a děláme ze sebe blbce.“
Víc už trenér ve veřejném prostoru nepřidal. Ze střídačky postupně sledoval další výpadek s Hradcem Králové (0:2) a marnou snahu nahodit motory v Kladně (4:5), kde paradoxně za Rytíře rozhodl ještě donedávna sparťanský útočník Kryštof Hrabík. Pohár trpělivosti přetekl, takže po výletu do Švýcarska v rámci Ligy mistrů se ambiciózní gigant rozhodl definitivně jednat.
Noví trenéři se představí poprvé v pátek, kdy Spartu čeká pikantní souboj s Pardubicemi, velkým sportovním rivalem. V případě další porážky teoreticky Pražanům hrozí pád na 12. místo tabulky, tedy poslední postupovou pozici do play off. Po letní obměně zažívá mužstvo ze stověžaté metropole až kolosální zklamání. Teď zkouší zastavit krvácení.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž