Znamená Nedvěd na Spartě Augustovu cestu k nároďáku? Koho by měli Pražané koupit

Tipsport extraliga
Hokejová Sparta dala ruce pryč od Pavla Grosse, vybrala si k tomu druhý den poté, co tým pokořil vítěze Ligy mistrů a šampiona švýcarské ligy posledních dvou sezon z Curychu. Ale zároveň nejde o nic překvapivého. Podcast Zimák se pouští do rozboru trenérských nástupců, jimiž jsou Jaroslav Nedvěd, Patrik Martinec a Valdemar Jiruš. Co by měl Nedvěd udělat jako první po nástupu k týmu?

Měl by sáhnout rovnou k výměně velkého hráčského jména? Statistická porovnání oproti předchozí sezoně jsou totiž u řady zvučných hráčů výmluvná, úspěšnost střelby rapidně horší. Může to být vodítko?

A co situace kolem Patrika Augusty, jenž měl být horkým kandidátem č. 1 za Grosse? Počká si na volné místo u áčkové reprezentace? Sparta by měla postupně měnit kádr a podívat se do AHL, udělat vše pro to, aby si pořídila například Eduardse Tralmakse nebo Jakuba Rychlovského. Padají i další hodně zajímavá jména.

V Zimáku se probírá i budoucnost Matěje Blümela, kterého Boston poslal na farmu do Providence. Vrátí se, anebo vydrží v zámoří? A jak dlouho?

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň12712228:2125
2Č. Budějovice12800442:2524
3Třinec11621236:2623
4Brno12702334:3123
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav12400823:3412
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

