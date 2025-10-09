Znamená Nedvěd na Spartě Augustovu cestu k nároďáku? Koho by měli Pražané koupit
Hokejová Sparta dala ruce pryč od Pavla Grosse, vybrala si k tomu druhý den poté, co tým pokořil vítěze Ligy mistrů a šampiona švýcarské ligy posledních dvou sezon z Curychu. Ale zároveň nejde o nic překvapivého. Podcast Zimák se pouští do rozboru trenérských nástupců, jimiž jsou Jaroslav Nedvěd, Patrik Martinec a Valdemar Jiruš. Co by měl Nedvěd udělat jako první po nástupu k týmu?
Měl by sáhnout rovnou k výměně velkého hráčského jména? Statistická porovnání oproti předchozí sezoně jsou totiž u řady zvučných hráčů výmluvná, úspěšnost střelby rapidně horší. Může to být vodítko?
A co situace kolem Patrika Augusty, jenž měl být horkým kandidátem č. 1 za Grosse? Počká si na volné místo u áčkové reprezentace? Sparta by měla postupně měnit kádr a podívat se do AHL, udělat vše pro to, aby si pořídila například Eduardse Tralmakse nebo Jakuba Rychlovského. Padají i další hodně zajímavá jména.
V Zimáku se probírá i budoucnost Matěje Blümela, kterého Boston poslal na farmu do Providence. Vrátí se, anebo vydrží v zámoří? A jak dlouho?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|2
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|3
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|4
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|12
|4
|0
|0
|8
|23:34
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž