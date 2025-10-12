15 koní na startu Velké: jediná klisna i hosté z Irska. Hrozí problémy s délkou dostihu?
Může vyhrát kdokoliv, ale sázkařské preference před odpolední 135. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou jasně upřednostňují tři koně z patnáctičlenného pole. Do závodu půjdou jako favorité irský kůň Stumptown, který se na jaře ukázal ve Velké národní v Aintree u Liverpoolu, a aby hlavní část dotačního pokladu ve výši pěti milionů korun zůstala doma, se mají postarat hlavně obhájce Sexy Lord a Chelmsford, naděje trenéra Josefa Váni.
1 Klarc Kent
- 9letý hnědák valach, žokej Ondřej Velek
- trenér Pavel Tůma, Dr. Charvát
- kurz na vítězství 20:1
Nová akvizice Jiřího Charváta, kterou do června připravoval nejlepší překážkový trenér současnosti Willie Mullins. Ještě v dubnu pomáhal Mullinsovi k obhajobě šampionského titulu v Anglii. Za zmínku stojí především druhé místo ve Skotské Velké národní v Ayru na 6350 metrů. V Pardubicích se představil ve čtvrté kvalifikaci, ale kvůli vybočení se nedostal ani na šestou překážku. Z Irska si přivezl handicap 130, který ho řadí do středu pole, neměl by mít problém s distancí. Otázkou je ale současná forma, času na přípravu neměl tolik.
2 Cavalry Master
- 11letý bělouš valach, žokej Sean Francis O’Keeffe
- trenér Peter Maher, majitelé Peter Maher, MJ Halligan, Jeffrey Brennan a Alan Smith
- kurz na vítězství 85:1
První irský host na startu. Od srpna zvládl tři starty, ale jeho handicapové hodnocení klesá. Za poslední start vyfasoval známku 112, což by na domácí konkurenci stačit nemělo. Před dvěma roky poslal trenér Maher do Velké pardubické dvojici Alpha Male a Jet Fighter. Prvně jmenovaný nedokončil, druhý skončil poslední, ale je pravda, že jejich irský handicap byl ještě horší, než jaký má Cavalry Master. Problémem může být distance, nešel dostih nad 5700 metrů. Byl v přípravě irských trenérských es Henry de Bromheada a Gordona Elliota, ale velkých výsledků nedosáhl. Nyní ho připravuje lokální trenér bez úspěchů. Výjimečným počinem by byl jednociferný doběh.
3 Chelmsford
- 9letý ryzák valach, žokej Jan Kratochvíl
- trenér Josef Váňa st., Javor
- kurz na vítězství 4:1
Velmi dobrý kůň, kterého trápí časté zdravotní trable. Na dostihových drahách se pohybuje šest let a zvládl pouze 14 startů. Krosovým dostihům se věnuje od srpna 2020, zvládl 12 startů a 8 z nich vyhrál. Když nezvítězil, byl třikrát druhý a jednou třetí. S Janem Kratochvílem jsou sehraná dvojice, nevyhráli pouze jednou, loni v květnu, kdy byli o krátkou hlavu druzí. Šestkrát se dvojice Chelmsford – Kratochvíl radovala z výhry. Je pravdou, že nešel dostih přes šest kilometrů, ale Pardubice zná velmi dobře, na jiné dráze nestartoval. Josef Váňa starší je trenérským rekordmanem Velké pardubické, a tak Chelmsford bude nachystán velmi dobře. Kandidát na vítězství.
4 Cuwall
- 8letý hnědák valach, žokej Jakub Kocman
- trenér Pavel Odložil, Stáj Pavel Odložil
- kurz na vítězství 27:1
Zatím nepříliš výrazný kůň. Naposled vyhrál v létě 2022 v Netolicích. Od října 2022 neopustil Pardubice. Startoval spíš v menších dostizích, do nejvyšší kategorie zavítal pouze v den Velké pardubické. V roce 2023 byl v Ceně Vltavy pátý a stejné umístění si loni zopakoval v Ceně Labe. Do Velké se kvalifikoval třetím místem v srpnu, ale z účastníků vrcholu sezony porazil jen Dumon Roclaye, dvojice Araucarias a High In The Sky dostih nedokončila. Těžko se mezi elitu zařazuje, ale dosavadními výsledky pasuje do středu pole, na dotovaný doběh by musel předvést další výrazné zlepšení. Cuwall je jediným aktivním plnokrevníkem trenéra Odložila, pro kterého je start ve Velké pardubické vrcholem kariéry. Zatím jím připravovaní koně vyhráli 17 dostihů v nižších kategoriích, výjimkou je triumf ze švýcarského Aarau.
5 Stumptown
- 8letý hnědák valach, žokej Keith Michael Donoghue
- trenér Gavin Patrick Cromwell, Furze Bush Syndicate
- kurz na vítězství 3,88:1
Druhý irský host. Na britských ostrovech je hlavní překážková sezona od listopadu do konce dubna, proto od 5. dubna nestartoval. Postavil se na start Velké národní v Aintree, ale nedokončil ji, přestože nastupoval s vysokými ambicemi. Předchozí tři starty proměnil ve vítězství, dvakrát vyhrál kros v Cheltenhamu na 6000 metrů a získal handicapové hodnocení 157, velmi podobné, s jakým loni přijel Coko Beach. Posledním koněm z Pardubic, který uspěl v cheltenhamském krosu, byl Urgent de Gregaine. Ve Velké 2017 prohrál pouze s No Time To Lose, o pět měsíců později finišoval druhý v tamním krosu a odnesl si handicap 142. Realizační tým chce vyzkoušet, zda si poradí s distancí 6900 metrů a má smysl opět pomýšlet na Velkou národní. Trenér Cromwell patří mezi čtyři nejlepší irské překážkové trenéry a výhodou žokeje bude loňská zkušenost s Coko Beachem. Potvrdí-li irskou formu, neměl by mezi trojicí nejlepších chybět.
6 Ztracenka
- 9letá hnědka, žokej Jan Odložil
- trenér Stanislav Popelka, Stajňa Corinne ČR
- kurz na vítězství 15:1
Jediná klisna na startu Velké pardubické. K tuzemské špičce patří už delší dobu. V roce 2023 v den Velké pardubické vyhrála dostih pro klisny, ale byla diskvalifikována pro nedodržení kurzu. Loni se postavila na start Ceny Labe a dokončila druhá za Dumon Roclayem. Letos začala třetím místem v Ceně Koroka a o dva týdny později prohnala Sexy Lorda v úvodní kvalifikaci, když finišovala o půl délky druhá. Test naplánoval trenér na září, ale kvalifikaci pro pád jezdce nedokončila. Něco takového se jí stalo po dlouhých pěti letech. Mezitím patřila ke spolehlivým koním s velmi dobrými výsledky. Trenér Popelka již mnohokrát dokázal, že koně na vrchol sezony umí dobře připravit, a tak umístění do pátého místa je velmi reálné.
7 Gentleman de Reve
- 9letý bělouš valach, am. Teddy Davies
- trenér Emmanuel Clayeux, Mrs Arthur L. Moore
- kurz na vítězství 30:1
Kůň, který před několika dny změnil majitele. Americký amatér Teddy Davies si chce splnit sen, alespoň dokončit Velkou pardubickou, a tak zakoupil zkušeného francouzského krosaře. Letos se pětkrát představil ve francouzském krosovém poháru, vždy dokončil a patřil mezi nejlepší, končil od druhého do pátého místa. Nejdelší distanci absolvoval 5500 metrů. Trenér Clayeux Velkou pardubickou dobře zná, a tak koně může dobře připravit, ale na českou špičku by to stačit nemělo především v sedmikilometrovém dostihu. Neměl by mít problém se skoky, francouzské technické dostihy zvládá bez problémů, posledních deset dostihů dokončil. Kandidát nižších dotovaných pozic.
8 Dumon Roclay
- 8letý hnědák valach, žokej Marcel Novák
- trenérka Lenka Kvapilová, Stáj Kejzlar
- kurz na vítězství 70:1
Kůň, jehož účast ve Velké nepřekvapí, neboť loni vyhrál Cenu Labe, druhý nejvýznamnější dostih svátečního dostihového dne. Letošní rok začal netradičně, v půlce dubna absolvoval rovinový dostih na 2900 metrů, který vyhrál. V květnu a srpnu se představil v kvalifikacích, ale velkých výsledků nedosáhl. Nejprve finišoval jedenáctý, poté sedmý. To nejsou výsledky, ze kterých by šel velký respekt. Loňské vítězství v Ceně Labe bylo senzací, nastupoval v kurzu 27:1. Předchozí tři triumfy vybojoval v nižších kategoriích. V jeho sedle se střídají otec a syn Novákové, ve Velké ho povede otec, který má zkušeností na rozdávání. Přesto nižší dotované umístění bude velký úspěch.
9 High In The Sky
- 8letý hnědák valach, žokej Jan Faltejsek
- trenér Dalibor Török, DS Pegas
- kurz na vítězství 15:1
Dvojka stáje Pegas pro Velkou. Při zranění loňského vítěze Gofreye se ale stal jedničkou, a tak v sedle bude po třech letech zkušený Jan Faltejsek. Letos byl stálým jezdcem Daniel Vyhnálek, který se s hnědákem postavil na start pětkrát, ale dvakrát nedokončili. Nejlepším výsledkem je třetí místo z červnové kvalifikace na 5200 metrů. V září skončil druhý také v dostihu na 5200 metrů, ale k triumfu bylo velmi daleko. Loni Velkou pardubickou pro pád nedokončil a loni v září dosáhl nejlepší výsledek na delší distanci, byl druhý v zářijové kvalifikaci. Je u něj otazník, zda je pro něj ideálních 6900 metrů, ale ambice může zvýšit velezkušený jezdec. Mezi pátým a sedmým místem je reálné.
10 Zarate
- 8letý ryzák valach, žokej James Best
- trenérka Veronika Lempochnerová, VL Racing Syndikát – Kogut
- kurz na vítězství 27:1
První ze dvou svěřenců trenérky Lempochnerové na startu. Do sedla se vrací anglický žokej Best, který jej vedl loni v Ceně Labe. Tehdy doběhl na třetím místě za dvojici Dumon Roclay a Ztracenka, se kterými změří síly i Velké pardubické. Best Velkou absolvoval čtyřikrát a vždy ji dokončil. Letos platně zvládl jeden dostih, a to květnovou kvalifikaci, kdy skončil třetí za Sexy Lordem a Ztracenkou. Zářijový test nedokončil. Ze šestnácti životních startů vyhrál jediný, před dvěma lety ve Slušovicích. Kandidát na nižší dotované pozice.
11 Čáryjape
- 8letý hnědák valach, žokej Adam Čmiel
- trenér Martin Liška, NUTRIN
- kurz na vítězství 125:1
Překvapivý účastník Velké pardubické. V roce 2023 byl druhý v Ceně Labe, vloni vyhrál jeden rámcový dostih a dal si roční pauzu. Vrátil se letos v srpnu šestým místem na 3300 metrů a dalším startem byla zářijová kvalifikace, kterou začal aktivně, ale skončil pátý, poslední, daleko za svými soupeři. Byl to jeho první start na distanci přes 5200 metrů. Otázkou je, zda si poradí s dalšími 1100 metry navíc, v září to tak rozhodně nevypadalo. Výhodou je, že ho žokej Čmiel dobře zná, absolvovali spolu posledních sedm startů v posledních třech letech. I přesto je outsider.
12 Dulcar de Sivola
- 12letý hnědák valach, žokej Lukáš Matuský
- trenér Luboš Urbánek, Lokotrans
- kurz na vítězství 12:1
Kdyby vyhrávala jen a pouze zkušenost, vítěz by byl daný. V českém tréninku je osmým rokem a na start Velké pardubické se postaví posedmé. Pokud skutečně odstartuje, bude mu chybět jediný start, aby vyrovnal legendárního Železníka. Všech šest startů dokončil. V první pěti zářných výsledků nedosáhl, ale loni finišoval třetí za dvojicí vítězů. Pomohl mu přesun do stáje Lokotrans k trenéru Luboši Urbánkovi. Loni v září poprvé v českém tréninku vyhrál a repete si dal letos v zářijové kvalifikaci, kdy se do jeho sedla vrátil žokej Matuský, dvojnásobný vítěz Velké pardubické. I když nikdy nedosahoval velkých výsledků, poslední nedokončený dostih zaznamenal před sedmi lety. Kandidát na umístění mezi prvními třemi.
13 Araucarias
- 8letý tmavý hnědák valach, žokej Josef Bartoš
- trenérka Veronika Lempochnerová, Nýznerov
- kurz na vítězství 27:1
Druhý ze svěřenců trenérky Lempochnerové je nováčkem na českých drahách, z Francie se stěhoval v listopadu loňského roku. Krosovým dostihům se věnuje od roku 2023, ale velkých úspěchů nedosáhl. Jako jediný z účastníků absolvoval všechny čtyři kvalifikace. V květnu doběhl desátý, v těsném doběhu v červnu skončil třetí, v srpnu vybočil a v září nestačil pouze na Dulcar de Sivolu, když ztrácel osm délek. V sedle má nejúspěšnějšího českého překážkového žokeje historie, který s ním absolvoval květnovou a zářijovou kvalifikaci. Dosavadní výsledky ho řadí spíše do druhé poloviny startovní listiny s výhledem na nejnižší dotace.
14 Sexy Lord
- 9letý ryzák valach, žokej Jaroslav Myška
- trenérka Martina Růžičková, HC Amphora-Hora
- kurz na vítězství 4,25:1
Obhájce vítězství, jehož kariéra se zlomila 28. října 2022. Tehdy se poprvé do jeho sedla vyšvihl Jaroslav Myška a vyhráli Velkou slušovickou na 5200 metrů, tím dosáhl na první životní vítězství. V následujícím roce společně vyhráli třikrát včetně prestižní Ceny Labe. Minulý rok nebyl tak hvězdný, ale tu nejlepší formu měl Sexy Lord v den D, kdy se podělil o triumf s Godfreyem. Letos vyhrál květnovou kvalifikaci a v srpnu nestačil na Chelmsforda, když u cílového mezníku ztrácel jednu délku. Trenérka ukázala, že koně do Velké umí připravit, kromě Sexy Lorda se radovala z vítězství ještě v roce 2016, kdy se prosadil Charme Look. Měla by to být jistota do třetího místa.
15 Stormmy
- 6letý tmavý hnědák valach, žokej a trenér Martin Liška
- AKRAZ bezpečnostní agentura
- kurz na vítězství 85:1
Nejmladší účastník dostihu, který má na svém kontě 15 překážkových startů, ale zatím na vítězství nedosáhl. I jeho účast je překvapením a vybojoval si ji třetím místem v září. Před poslední kvalifikací zvládl tři starty v nižších kategoriích, ale jeho umístění velký respekt nevzbudila. Zářijovou kvalifikaci šel jako velký outsider opatrně, v závěru předvedl solidní koncovku, když zdolal veterána Stara a odpadajícího tréninkového parťáka Čáryjapa. Dvojice nejlepších však byla poměrně daleko před ním. Patří k outsiderům, spíš bude sbírat zkušenosti.