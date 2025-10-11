Zahraniční vítěz Velké? Přijela skutečná hvězda, na Ostrovech je miláčkem publika
Dvoumilionová prémie pro vítěze, po které čeští trenéři ve Velké pardubické tak rádi pokukují, je v ohrožení. Ze zahraničí tentokrát přijela skutečná hvězda. Osmiletý hnědák Stumptown vyhrál v Irsku na festivalech v Cheltenhamu i v Punchestownu a na Ostrovech patří k miláčkům publika. „Je to bombarďák,“ říká trenér Stanislav Popelka.
Sexy Lord, nebo Chelmsford? Rovnice postavená z českých koní by pro sázkaře před dostihem nebyla složitá matematika. Start irského Stumptowna ale všechno mění. Na dostihy typu cross-country, k nimž patří i Velká pardubická, se specializuje od loňska a zvítězil ve čtyřech ze svých pěti startů.
V dubnu startoval i ve slavné Velké národní a patřil dokonce mezi favority. Odskočil s kurzem 10:1, držel se dobře, ale tři překážky před cílem byl z dostihu stažen. Později se ukázalo, že si poranil pravou nohu. Uznávaný trenér Gavin Cromwell, který letos připravil Inothewayurthinkina, vítěze Zlatého poháru v Cheltenhamu, další program směřoval k Velké pardubické, k níž má uctivý respekt.
„Posouvá cross-country dostihy na zcela novou úroveň. Kdysi dávno jsem se tam už byl podívat. Je to obrovská trať. Stumptown se ale naučil disciplíně, myslím, že si tuhle výzvu užije,“ řekl Cromwell před pár týdny pro Racing Post.
Velká pardubická byla ještě v roce 2022 přeborem pro koně z bývalé federace. V posledních letech se ale situace mění. Čeká se jen na průlom zahraničního jezdce či koně, který by dostihu ve vyspělé dostihové cizině udělal reklamu. Před dvěma lety se probíral příběh špičkového amatérského jezdce Patricka Mullinse, který jel na obhájci vítězství Mr Spexovi, ale doplatil na zmatek na Taxisu. Vloni se irský Coko Beach držel dobře až do Havlova skoku, kde šel k zemi jeho žokej Keith Michael Donoghue. Právě on v neděli pojede na Stumptownovi.
„Keith Donoghue vloni absolvoval většinu dostihu, než spadl čtyři překážky před koncem. Ví, co obnáší kurz obejít, a myslím si, že to Stumptown zvládne,“ uvedl Cromwell.
Je to velký bombarďák
Irský kůň by měl být ještě o něco lepší než bělouš Coko Beach, který vloni svým výkonem vzbudil v Pardubicích pozornost.
„Uvidíme. Ukázaná platí. Ale pravda je, že loni, kdyby ten šiml (Coko Beach) neupadl, kdoví, jak by to s našimi současně doběhnuvšími koňmi dopadlo,“ připomněl trenér Josef Váňa loňský mrtvý dostih s šampiony Sexy Lordem a Godfreyem.
Stumptown se v neděli v Pardubicích bude muset vyrovnat s tradičním problémem ostrovních koní, Velká je specifický dostih, jaký ještě nepoznal.
„Takové závodiště je zase něco trochu jiného. To může být jeho jediná nevýhoda, že je tady víc točení, skoky jsou trochu jinačí, jsou tady oranice,“ řekl trenér Popelka, ale upozorňuje: „Když si porovnáme, že Coko Beach za ním ve výkonnosti daleko zaostává, tak to je doopravdy velký bombarďák, který tady dlouho nebyl.“