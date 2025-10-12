Opora Sparty si jen vyšla na Karlštejn: Terčem nenávistných útoků!
Stabilnější podzimní počasí bez deště, víkend a pauza od fotbalové ligy vybídly k procházkám. Jedné takové, po krásách České republiky, neodolal ani hvězdný obránce ligy Emmanuel Uchenna (21). Jenže sparťan pod svým příspěvkem schytává rasistické urážky.
Naprosto nevinný příspěvek na svém profilu sdílel obránce vedoucího týmu ligy AC Sparty Praha Uchenna. Zkrátka se pochlubil cílem svého výletu. A nezvolil nic majestátnějšího než samotný hrad Karlštejn. Ikonu a chloubu historie České republiky.
Z fotek lze vyčíst, že si návštěvu užil. Fotil se na typicky turistických místech, pózoval s hradem v zádech. Jenže Nigerijec namísto povzbuzení k návštěvě i dalších památek, schytal sprchu rasistických urážek. Nejvíce se vyznamenal Jan Jirkal. „Už tam maj zas otroky?“ zeptal se.
Nejen sparťanští fanoušci se ale ihned hvězdy ligy zastali. „Ne, to je fotbalista. Profík, fotbal umí. V ACS bere hezké love,“ poučil nevzdělance fanoušek. „A idi*ta dne získává: Jan Jirka. Smaž to, deb*le, nesaháš mu ani po kopačku,“ obdaroval rasistu adekvátním oceněním jiný zastánce fotbalisty.