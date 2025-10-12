Opora Sparty si jen vyšla na Karlštejn: Terčem nenávistných útoků!

Terčem nenávistných komentářů!
Obránce Sparty Uchenna si vyšel na Karlštejn
Opora obrany Sparty Uchenna
Hvězdný obránce ligy Uchenna
Z profilu Emmanuela Uchenny
Sparťanský obránce Emmanuel Uchenna zablokoval zakončení Tomáše Chorého
Emmanuel Uchenna si užil děkovačku s fanoušky
Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti Dukle
Emmanuel Uchenna poslal Spartu do vedení
Emmanuel Uchenna v dresu Sparty
Emmanuel Uchenna v souboji
Emmanuel Uchenna v akci proti Aktobe
Emannuel Uchenna v dresu Sparty
Emannuel Uchenna otevřel přípravné utkání s Malmö svou premiérovou trefou v dresu Sparty
Sparta oficiálně oznámila příchod Emmanuela Uchenny
Emmanuel Uchenna přestupuje do Sparty
V prosinci 2024 Sparta oficiálně oznámila příchod Emmanuela Uchenny

Stabilnější podzimní počasí bez deště, víkend a pauza od fotbalové ligy vybídly k procházkám. Jedné takové, po krásách České republiky, neodolal ani hvězdný obránce ligy Emmanuel Uchenna (21). Jenže sparťan pod svým příspěvkem schytává rasistické urážky.

Naprosto nevinný příspěvek na svém profilu sdílel obránce vedoucího týmu ligy AC Sparty Praha Uchenna. Zkrátka se pochlubil cílem svého výletu. A nezvolil nic majestátnějšího než samotný hrad Karlštejn. Ikonu a chloubu historie České republiky.

Z fotek lze vyčíst, že si návštěvu užil. Fotil se na typicky turistických místech, pózoval s hradem v zádech. Jenže Nigerijec namísto povzbuzení k návštěvě i dalších památek, schytal sprchu rasistických urážek. Nejvíce se vyznamenal Jan Jirkal. „Už tam maj zas otroky?“ zeptal se. 

Nejen sparťanští fanoušci se ale ihned hvězdy ligy zastali. „Ne, to je fotbalista. Profík, fotbal umí. V ACS bere hezké love,“ poučil nevzdělance fanoušek. „A idi*ta dne získává: Jan Jirka. Smaž to, deb*le, nesaháš mu ani po kopačku,“ obdaroval rasistu adekvátním oceněním jiný zastánce fotbalisty. 

