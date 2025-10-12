Útočník za 30 milionů (zatím) bez střel i zaujetí. Proč ho dříve nevzala Sparta?
Přišel, aby vytáhl Pardubice z letitého marastu, konkrétně z boje o záchranu. Má to udělat stylem pistolníka, fotbalového střelce. Proto za něj východočeský klub, který koupil miliardář Karel Pražák, vyslal do Karviné až 30 milionů korun. Jenže Filip Vecheta je zaseklý, jeho výkony budí rozčarování. Co s ním?
Když mu bylo osmnáct, devatenáct, sledovala ho Sparta. Sportovní ředitel Tomáš Rosický vyrazil na Slovácko, aby zjistil, zda chce Filipa Vechetu do letenské mašinérie. Nakonec se rozhodl, že nikoli.
Nezdálo se mu jeho zanícení pro hru.
Nyní je vysoký forvard v Pardubicích, kam přišel jako velká posila. Jenže… Jeho bilance je tristní. Po přesunu z Karviné si od něj - naprosto logicky, vždyť v minulé sezoně zapsal třináct zásahů - Pardubičtí slibovali okamžité oživení ofenzivy, prostě údernost.
Jenže nestalo se. Filip Vecheta herně strádal pod minulým trenérem Davidem Střihavkou a stejně je na tom i po příchodu Jiřího Krejčího.
„Je to dobrej fotbalista, ale musí do toho dát nějaký elán a nasazení,“ říká matador Krejčí, chlap spjatý s klubem už předlouhé roky.
Jde o celkem příkré hodnocení, ale nedivte se mu. Vechetovy statistiky jej potvrzují. Jen jednou