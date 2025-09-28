Hejduk o Pardubicích: Dědek je zachránil. Může si dělat, co chce. Rád bych viděl titul
Do Česka se jednou až dvakrát za rok dostane, natrvalo se však legendární hokejista Milan Hejduk (49) vracet neplánuje. „Víc než půlku života jsem v Americe, takže to nevypadá. Spíš zase jen na prázdniny,“ usměje se olympijský vítěz z Nagana, jenž má v Coloradu, kde na částečný úvazek pomáhá s hráčským rozvojem, na očích Martina Nečase. Začátek podzimu ještě tráví v rodném Ústí nad Labem, kde bydlí jeho rodiče. Stihl se podívat i do Pardubic, kterým před dvaceti lety při výluce v NHL vystřílel titul. Teď by rád s pohárem nad hlavou viděl své následovníky. Vždyť s Teslou slavil v 70. letech i jeho otec, bývalý útočník z éry Vladimíra Martince a spol.
Jak se díváte na současné Dědkovy Pardubice?
„Až tolik ho neznám, víceméně ale zachránil pardubický hokej. Je super, že do toho vstoupil, protože to tam jednu dobu vypadalo špatně, bylo to bídné. Skončili v baráži, vypadalo to mizerně. Najednou atakují titul. Vidím to spíš pozitivně, Petr Dědek do toho dává spoustu peněz. A pokud do toho někdo dává velké peníze, bude ambiciózní. Na druhou stranu, když se chvíli nedaří, mění se tam dost často trenéři. Za posledních šest až sedm let se jich vyměnilo hodně. To je právo lidí, kteří dávají peníze. Mohou si s tím dělat, co chtějí. Rád bych už viděl titul v Pardubicích, byl jsem tam od šestnácti. Rok v juniorce a pak šest sezon v chlapech včetně stávky v NHL.“
Ještě ambiciózněji vypadá plán na výstavbu nové haly v Pardubicích. Pokud vše vyjde podle plánu, s kapacitou přes 22 tisíc sedaček překoná arény z NHL. Není to až moc?
„Asi to musí mít spočítané, jinak by se to nedělo. V Pardubicích a okolí je bez debat zájem o hokej obrovský. Četl jsem, že to má být větší hala než v Petrohradu, která je největší v Evropě. V NHL je největší aréna v Montrealu (21 105). Výhodou je, že do pardubické haly mohou dát spoustu jiných sportovních akcí, nejen hokej. Je to tedy obrovský projekt, to bez debat. Petr Dědek je obrovský hokejový fanoušek. Ačkoli to někteří lidé považují za kontroverzní akci a vidí to v jiném světle, naopak si myslím, že pro pardubický hokej to je jedině dobře, stejně tak pro extraligu. Vůbec to, že bohatí lidé do hokeje vstupují. Hodně peněž do toho tlačí i Sparta.“
Pardubice před sezonou posílil Jakub Lauko. Není škoda, že ještě nevydržel v NHL, případně, že po něm nesáhl někdo ve Švýcarsku či Švédsku?
„To samé jako Lukáš Sedlák, který byl v Coloradu a hrál dobře za Avalanche ve třetí, čtvrté lajně. Chtěl mít ale větší roli v týmu, přemluvily ho Pardubice. Samozřejmě v nich jsou hráči velmi dobře placeni a mají šanci vyhrát titul, což hráče láká.“
Pocházíte z Ústí nad Labem. Tamní áčko se propadlo do amatérské druhé ligy. Házel jste buly při jeho prvním domácím zápase s Havlíčkovým Brodem. Co říkáte na sešup místního hokeje?