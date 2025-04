Češka Peslarová se po MS dostala do branky Bostonu a září! Šance, nula a rekord

Do Ameriky zamířila před startem ročníku ze Švédska, kde strávila posledních šest sezon. Cíl byl jasný. Poprat se o místo v prestižní PWHL, ženské obdobě NHL, a nastupovat proti nejlepším. Cesta do brankoviště ale nebyla pro Kláru Peslarovou zdaleka tak jednoduchá, jak mohla doufat.

Reprezentační gólmanka dostala pozici trojky za Američankou Aerin Frankelovou a Švédkou Emmou Söderbergovou. První šance v brance přišla až v půlce února proti Minnesotě. Peslarová od druhé třetiny vystřídala svoji švédskou kolegyni, už neinkasovala a pomohla Bostonu k výhře 4:2.

Další příležitost? Až o více než dva měsíce později a po skvělém šampionátu v Českých Budějovicích. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, máme tři z nejlepších brankářek na světě. Odehrála výborné mistrovství světa, ale to i Emma. Nevím, prostě jsme to tak cítili a udělali jsme to tak,“ popisovala trenérka Courtney Kesselová, proč poslala v sobotu proti Torontu do akce právě Peslarovou.

Osmadvacetiletá Češka si výkony na mistrovství řekla o místo v all star týmu turnaje. Pomohlo jí i nešťastné zranění Frankelové z finálového klání. Od té doby se týmová jednička potýká s problémy spojenými s otřesem mozku.

„Mistrovství mi samozřejmě hodně pomohlo. V reprezentaci mi věří, dávají mi šanci v každém zápase, takže mi to hodně pomohlo, abych se dostala do zápasové formy. Teď jsem tady a jsem za to ráda,“ říkala Peslarová po prvním kompletně odchytaném utkání.

Fleet v něm dovedla k výhře 3:0, když zlikvidovala všech 29 střel. Jako teprve třetí gólmanka v historii ligy vychytala nulu při prvním startu a od ligy si odnesla ocenění třetí hvězdy týdne. „Klára se ukázala a hrála výborně. Máme z ní radost,“ přikyvovala trenérka Kesselová. „Chytala skvěle,“ přidala se útočnice Hannah Bilkaová.

136 minut a 47 sekund neprustřelnosti

Málokoho překvapilo, když Peslarová dostala prostor i v noci z pondělí na úterý v Montrealu. První gól v PWHL inkasovala ve druhé třetině. Série neprůstřelnosti se zastavila na čase 136 minut a 47 sekund. Česká gólmanka zastavila do té doby 63 puků a udělala nový ligový rekord. Žádná jiná brankářka neodstartovala kariéru v soutěži tolika úspěšnými zákroky v řadě.

Přesto Boston nedošel k vítězství. Fleet dvěma brankami v 58. minutě smazal dvougólové manko, v prodloužení se však musel před kanadským soupeřem sklonit. „Žádný zápas tady není jednoduchý. Našly jsme způsob, jak se vrátit, utkání není u konce, dokud nezazní siréna. Vždycky bojujeme až do konce,“ ocenila přes prohru trenérka týmu.

Peslarová přispěla k bodu 33 zákroky. I díky ní je Boston nadohled druhému místu v tabulce a míří za postupem do play off. Poslední zápas základní části odehrají Peslarová a spol. v sobotu od 19 hodin proti Minnesotě. V sestavě by neměla chybět obránkyně Daniela Pejšová. Při debutu v severoamerické soutěži zapsala zatím tři asistence, na první branku čeká. Start české brankářky dopředu není jistý.