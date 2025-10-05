Varaďa si užil návrat po vyhazovu z Pardubic. Titul už tu mohl být, rýpnul si kouč
Prvně od loňského nečekaného vyhazovu z Pardubic se Václav Varaďa vrátil na pardubický zimák, aby s velkou vnitřní radostí odvezl s vítkovickou bandou body po triumfu 4:3. Ve vynikajícím duelu plném ostrosti a energie hosté ukázali vysokou jakost provedení veškerých složek výkonu. Při jeho častějším opakování by dlouhodobě mohli atakovat první čtyřku. V pohodě a zaslouženě.
Sám od sebe Varaďa po duelu v útrobách arény zmínil, že pro něj byl duel speciální. V pondělí má totiž narozeniny jeho věrný souputník Aleš Krátoška. Ale řeč se stočila i k pardubickému angažmá. Do něj Varaďa vstoupil s velkou pompou v květnu 2023, jenže pětiletá mise skončila vyhazovem už v lednu následujícího roku, tedy po necelých osmi měsících. Celá věc se dostala až k soudu, podle posledních informací by měla nakonec skončit smírem.
Když dostal zlatý extřinecký trenér otázku, zda i z důvodu bývalé pardubické štace byl pro něj duel nevšední, přikývl. A pronesl zajímavou, odvážnou větu. Ve stylu, že kdyby si ho Dynamo nechalo, mohlo už slavit.
„Vzpomínám na pardubické publikum a svůj čas tady v dobrém. Věřím tomu, že…,“ na chvíli se zamyslel. „Takhle to štěstěna zkrátka chtěla a věřím, že ten titul by už tady byl. Ale takhle to vyplynulo a já si vážím své příležitosti ve Vítkovicích a udělám pro to maximum. Speciální zápasy přicházejí, kasa se hráčům bude plnit, ještě jsem působil v Kometě… Ať jim to ale lepí,“ vyhlásil směrem do kabiny.
Podřízené zahrnul chválou. „Vydolovali jsme odsud tři body, byli jsme velmi produktivní. Přestože jsme se dostali do trablů vyloučeními, srdnatě jsme je ubránili a brankář nás podržel ve správný čas. Vážíme si bodů, není jednoduché tu zvítězit. Děkuji týmu, který to nevzdal a hrál do poslední minuty. Kluci jeli nadoraz, hrozně moc si toho vážím. Věřím, že si přenesou nastavení z pátečního utkání v Třinci a s Pardubicemi do dalších a že jsou před námi ještě lepší zápasy,“ doufá Varaďa.
Hráče Dynama musí štvát chyby
Ne, proti Vítkovicím nechcete hrát. Určitě ne čelit výživné a organizované produkci, jakou Ridera vystřihla na východě Čech. Protivný a nepoddajný sok, který vám nenechá chvíli prostor po celé ploše. Pořád ho máte za sebou, vedle sebe i před sebou. Buď proti vám startuje šikovně operující hokejka nebo tělo hráče. Start na puk? Vynikající. Hra na hraně faulů (nebo i za ní) jakbysmet.
Pardubice musí štvát chyby, kterými soupeře poposunuly ke vstřeleným gólům. Při první trefě šli domácí střídat, aniž by hodlali zabránit pokračující brejkové akci, na jejímž konci zvedal ruce Anthony Nellis. Když se po bleskurychlé otočce během 28 sekund dostali do vedení 2:1, zbytečný zákrok Jakuba Lauka po odpískání v závěru prvního dějství přinesl hostům příležitost ke srovnání. Tu v čase 19:58,8 využili. A to nebylo vše, po přestávce Joe Leahy od modré prostřelil Romana Willa na 3:2. Naprostá změna nálady během minuty.
Srovnání na 3:3 ve 33. minutě sebrala Dynamu úspěšná trenérská výzva hostů, kteří reklamovali pohyb Lukáše Sedláka v brankovišti.
Vítězný gól pak premiérovou trefou sezony obstaral Jan Bambula po výborném napadání jeho útoku a dalším odebrání pardubického kotouče. A opět ke konci třetiny v čase 39:42. Domácí už jen korigovali, z masivního závěrečného tlaku víc nevydolovali.
Stínem je zranění pardubického útočníka Roberta Kousala po důrazném ataku Jakuba Zbořila, kterého následně pěstmi zpucoval Miloš Kelemen. Sudí zákrok netrestali. „Odjel do nemocnice, dál nevím,“ řekl k tomu jeden z trenérů Dynama Václav Kočí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž