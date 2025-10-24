Nový slávistický hrdina: Utajený život brankáře Markoviče

Autor: om
Gólman Jakub Markovič svůj tým proti italskému sokovi podržel. Jeho láska Klárka mu tentokrát držela palce doma.
Gólmanovi Slavie drží tlapky i pejsek.
Brankář Slavie Jakub Markovič předvedl při své premiéře v Lize mistrů proti Atalantě skvělý výkon
Kubova láska v plavkách.
Jakub Markovič na golfu.
Válet umí Kuba nejen v bráně, ale také na snowboardu.
Kuba se svou láskou Klárkou.
Jakubova Klára.
Brankář Slavie Jakub Markovič předvedl při své premiéře v Lize mistrů proti Atalantě skvělý výkon
Kubova láska v plavkách.
Kuba se svou láskou Klárkou.
Jakub Markovič s trenérem Jindřichem Trpišovským.
Klárka fandila od televize.
Brankář Slavie Jakub Markovič předvedl při své premiéře v Lize mistrů proti Atalantě skvělý výkon
Brankář Jakub Markovič.
Kuba se svou Klárkou.
Jakub Markovič během soustředění Slavie v Marbelle
Brankář Jakub Markovič.
Brankář Slavie Jakub Markovič předvedl při své premiéře v Lize mistrů proti Atalantě skvělý výkon
Brankář Jakub Markovič.
Brankář Slavie Jakub Markovič předvedl při své premiéře v Lize mistrů proti Atalantě skvělý výkon
Jakub Markovič proti Bergamu v bráně zářil.
Jakub Markovič proti Bergamu v bráně zářil.

Psíka i sebe nasoukala Klára do žlutého dresu s číslem 35 a jali se sledovat svého hrdinu v bráně Slavie. Jakub Markovič (24) se dostal v Bergamu (0:0) k největšímu »štěku« své složité kariéry a slávisti z jeho famózního výkonu v Lize mistrů vyjí blahem!

Jiří Markovič je hlavní postavou detektivky plné mrtvol, jmenovec Jakub si zahrál v té s bodovou zápletkou – skvělými zákroky proti pěti tutovkám »zmrtvil« útočníky Bergama. Po zápasu jeho partnerka Klára Horáčková jásala u televizní obrazovky a na stadionu Atalanty skandovali fanoušci brankářovo jméno.

„To bylo krásné. Ale ta nula patří celému týmu, já jen byl tentokrát víc vidět,“ povídal po životním zápasu, navíc prvním v Champions League. Čekal na to sakra dlouho!

Šest let čekání

Za áčko Slavie poprvé hrál už 24. srpna 2019 při ligové výhře 4:0 nad Bohemians. V té době jeho nynější konkurent Staněk ještě schytával příděly v bráně Českých Budějovic – mj. týden předtím 0:3 od Slavie. Sešívaní ale Jakuba posílali hostovat po všech čertech, jelikož pro něj v bráně neměli místo. Byl v Boleslavi, Vlašimi, Pardubicích a Baníku. V Pardubicích se učil třeba od exsparťana Florina Nity.

„Snažil jsem se okoukat různé jeho techniky chytání a kopů. Musím kvitovat, jak byl vstřícný,“ ocenil. Idol však má jinde: „Odmalička sleduji Manuela Neuera. Ale razím si svoji cestu.“

Kráska fandila doma

Letos v lednu po odchodu Kinského Slavia na Markoviče uplatnila klauzuli o zpětném odkupu a přitáhla ho z Ostravy zpět do Edenu. Mimo jiné příslibem, že šanci dostane. „Slavia je moje srdcová záležitost. Chci dokázat, že jsem se za ty roky posunul,“ pravil po podpisu smlouvy.

Tým získal nejen gólmana, ale i jednu z nejpůvabnějších fanynek. Klára zhusta fandí Jakubovi přímo na stadionu. Dokonce byla i v Miláně, kde před třemi týdny nakonec šel do brány Staněk a červenobílí odjeli s prohrou 0:3. Místo cesty do Bergama zůstala tentokrát u televize a změna přinesla úspěch! Co dál? Podle všeho stále platí, že až vyléčí Staněk svalové zranění, půjde do akce zase on. Ale podceňovaný Jakub nachází stále více příznivců a třeba už brzy se role změní…

Kouzelník za 37 milionů 

Podle webu Transfermarkt má Markovič, rodák z Přerova, jehož Slavia z Baníku letos zpětně vykoupila díky klauzuli ve smlouvě za 10 milionů korun, cenu pouhých 37 milionů korun. Pro srovnání: U Jindřicha Staňka (29) visí cenovka 75 milionů a Antonín Kinský (22) odcházel v lednu do Tottenhamu za zhruba 450 milionů.

„Jsme s ním od jeho sedmnácti, trenéři gólmanů s ním pracují dlouhodobě. Blízko debutu měl už na Interu, byl připravený. Lehkou nervozitu jsem na něm viděl v kabině po rozcvičce, trošku změnil rituál. Věděl, jakému trojzubci bude čelit. Štěstí přeje připraveným a to on byl. Ukázal obrovskou rychlost a reflexy na čáře,“ ocenil Markoviče trenér Jindřich Trpišovský.

 

Víte že…

V této sezoně odchytal Markovič za Slavii čtyři soutěžní zápasy a dostal jediný gól při remíze 1:1 na Spartě.

Gólmanovi Slavie drží tlapky i pejsek.
Gólmanovi Slavie drží tlapky i pejsek.
Témata:  blesksportLiga mistrů UEFAtelevizeBergamoManuel NeuerAtalanta Bergamasca CalcioAntonín KinskýJakub MarkovičJindřich StaněkJiří Markovičdetektiv

Související články



Články odjinud