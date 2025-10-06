Červenka na křtu JÁ68: Gretzky a Jarda, na tom jsem vyrůstal. Jak přistupuje k hokeji...
Spojili část úctyhodných kariér v ruském Omsku i v reprezentaci, kde společně zvedli nad hlavu pohár pro mistry světa. Pardubický útočník Roman Červenka nemohl na křtu knihy Jaromíra Jágra JÁ68 chybět. „Ve Sportu jsem četl upoutávku, vím, že by tam toho mohlo být dost. I já si ji rád přečtu,“ nechal se slyšet kapitán národního týmu. Teď vyhlíží poslední říjnový den, kdy do Pardubic přijede Kladno s třiapadesátiletou legendou v sestavě.
Vzpomenete si, kdy jste se s Jaromírem Jágrem poprvé potkali?
„S Jardou se známe asi od doby, kdy jsem se podíval do nároďáku. Nevím, kdy jsme se potkali poprvé, abych řekl pravdu. Možná v roce 2009, nevím přesně.“
Co se vám vybaví jako první, když se řekne jméno Jágr?
„Strávil jsem s ním rok v Omsku a zážitků byly spousty. Byl to i pro mě hodně důležitý rok, který mi v kariéře pomohl. Na to hrozně rád vzpomínám.“
V roce 2010 jste spolu vyhráli titul mistrů světa.
„To bylo výjimečné mistrovství, nikdo s tím nepočítal. Ale já mám s Jardou nejvíc zážitků z klubu. Když spolu trávíš každý den, je to přece jenom víc než na nároďáku. Pro mě to byl úžasný rok, na který rád vzpomínám. Hrozně jsem se naučil, do kariéry mi to pomohlo hrozně moc. Proto jsem v tu dobu tenhle krok dělal. Už tenkrát jsem koketoval s Amerikou, když byla možnost strávit s ním rok, rozhodl jsem se, že to pro mě může být ještě důležitější.“
Teď jste se setkali na křtu nové knihy JÁ68. Není v případě Jaromíra Jágra předčasné vydávat knihu o kariéře, když pořád hraje?
„Tak není první, ne? U něj nikdy nevíš. Já vyrůstal hlavně na jeho kazetě. Ne na knížce, ale na kazetě. Gretzky, Jágr. Dvě kazety, které u mě šly furt dokola. Nikdy jsem ani nepřemýšlel, že bych si s ním zahrál, nebo se k němu dostal takhle blízko, když jsem na ty kazety koukal. Je hezké, co může život přinést.“
Je nějaká vlastnost, kterou na něm obdivujete nejvíc?
„Jarda má spoustu dobrých vlastností. Ale to, jak celý život přistupoval k hokeji… Všichni víme, že díky tomu je jeden z nejlepších hráčů na světě. I vnitřně je dobrý člověk.“
Na konci října do Pardubic přijede Kladno. Těšíte se na další vzájemný zápas?
„Na každý zápas proti němu se těším. Furt ho vidím na ledě rád, jsem rád, že tam je. Vím, že není jednoduché se na to připravovat. Navíc zdraví… Pokaždé, když s ním můžu být na ledě, jsem za to rád. I když to je proti němu.“
Kdo podle vás vydrží hrát hokej déle? Vy, nebo on?
„Odteď? To doufám, že já. O to se snad postarám.“ (směje se)
Napíšete jednou taky knihu?
„Já to v plánu nemám.“