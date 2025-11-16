Šeredová: Louis Buffon není protekční synáček. Česko si vybral sám, „ty vole“ už znal
To byl ale poprask. Sensazione. Louis Thomas Buffon v české reprezentaci! Navzdory tomu, že je synem slavného italského brankáře, vyslyšel talentovaný útočník volání země, odkud pochází jeho máma, herečka a modelka Alena Šeredová. „Bylo to jeho rozhodnutí. A jak ho znám, řekla bych, že roli hrálo to, kdo se ozval první,“ říká. Ve velkém rozhovoru pro Ligu naruby přibližuje život a kariéru sedmnáctileté fotbalové naděje i ohlasy mezi Italy, kteří se s pozvánkou do národního týmu ozvali později. Jak se vyrovnává s břemenem známého příjmení? Co ho překvapilo mezi novými spoluhráči? A čím si obohatil znalosti češtiny?
Hned je znát, že tenhle pokoj náleží fotbalistovi. „Jsme u Louisíka,“ potvrzuje Šeredová a nikoli naposledy zazní tahle cituplná zdrobnělina jména, stejně jako Dádík pro šestnáctiletého Davida Leeho. „Je to jediné klidné místo. A protože se budeme bavit o něm a o fotbale, ten míč za mnou je úplně ideální,“ ukazuje v podcastu webu iSport na výzdobu za svými zády. Místo děje: Turín. Právě zde našla pražská rodačka domov, jakkoli pracovně tráví moře času v Miláně. Ve své vlasti se objeví jen občas, hlavně v létě. „Alespoň na týden, takové to české léto mi strašně chybí,“ svěřuje se.
Silenzio teď ustupuje její bezprostřední energii, s níž odpovídá na otázky, ale jinak v místnosti vládne po valnou část roku. Louis Thomas sice hrával jako malý za turínský Juventus, ale pak fotbalu na rok nechal. Až když mu zase začal chybět, znovu se do něj pustil a vyhlédli si ho v Pise. V klubu z města přes 330 kilometrů vzdáleného a proslaveného šikmou věží nastupoval v Primaveře, ale po druholigovém debutu si v říjnu připsal už i premiérový start v Serii A. „Když si ho odvezli, na začátku byly slzičky. Byla to ostrá zkouška, zkouška přežití,“ ohlíží se Šeredová a popisuje, co všechno to obnášelo.
Louis se neztratil. To ovšem znamená, že doma není ani uprostřed listopadu, kdy by se mohl vydat na sever alespoň na skok. Prsty v tom mají krajané Šeredové. Z fotbalové asociace se přihlásili, že by měli zájem o to, zda by to starší syn nezkusil v českých mládežnických reprezentacích. Byla to součást plánu na „refreshnutí“ jejich DNA, jak to nazval někdejší technický ředitel FAČR Erich Brabec. Troufalá představa – ale klaplo to. Italové zaklepali až jako druzí a Buffona juniora už nezviklali.
„Tohle rozhodnutí udělal sám. Je to prostě jeho kariéra a do té už bych mu jako maminka nechtěla kecat,“ odmítá jakékoli zásluhy Šeredová a prozrazuje, jak to na ni zapůsobilo. „Docela mě to překvapilo, ale já to přece mohla přijmout jen pozitivně,“ povídá.
Co na to její již bývalý manžel Buffon? Proběhla navzdory rozvodu nějaká konzultace? Ne. Vztahy jsou na bodu mrazu. Šeredová se nijak netají tím, že někdejší suverén mezi třemi tyčemi se o syny nezajímal, nyní je vidí každé dva tři měsíce na pár dní. „Louis s tátou mluvil, ale my dva jsme to spolu nikdy neprobírali,“ říká.
Tuzemské vicemiss z roku 1998 muselo být jasné, že vášnivým italským fanouškům vykročení na českou cestu pořádně zvýší tep. „Spoustě lidí to vadí, protože Buffon je symbolem italského nároďáku. Nebo tomu nerozumí, protože zapomněli, že jsem přijela ze zahraničí. Třeba to ani nevěděli: mám italské občanství a mluvím, myslím, výbornou italštinou,“ míní a přidává podrobnosti.
Co takhle Šereda?
Být středem zájmu, to ovšem Louis zná už dlouho. Jeho příjmení je fotbalová značka, a tak je jeho mladší nositel pravidelně propírán v internetových diskusích. „Komentáře jsou dost děsivý. Někdy bych chtěla odpovědět, ale dohodli jsme se, že budu klidná maminka,“ líčí Šeredová. „Furt někdo píše, že tam, kde je, je jen proto, že táta má známé ve fotbale,“ dodává. „Kvůli tomu, že pracuje u italského nároďáku, by to pro Louise bylo ještě horší, kdyby si nevybral Česko,“ předpokládá. „Jestli někdo tvrdí, že je protekční synáček, tak tohle je další kapka, že tomu tak není. Hodně si potrpí na to, aby mu nikdo z nás nepomáhal, a nikdy jsme ho také nikam necpali,“ ujišťuje.
Celkově prý Louis tlak zvenčí zvládá. Byť když byl mladší, uvažoval prý o tom, že by si osudové příjmení změnil. „Říkala jsem mu: Kdyby ses jmenoval Louis Thomas Šereda, nevím, jestli by ti to pomohlo,“ směje se česká celebrita, která prorazila v italské televizi a jejím manželem je byznysmen Alessandro Nasi z rodiny Agnelliových, jež vlastní koncern Fiat – i Juventus. Před pěti lety se populárnímu páru narodila dcera Vivienne Charlotte.
Působení v reprezentaci, nejdříve do osmnácti a nyní devatenácti let, přináší nové zkušenosti i zážitky. Ať už se to týká jídelníčku nebo řeči. I když češtinu z domova Louis zná, vedle mámy tomu napomáhají i dědeček s babičkou z její strany. Proto dojde i na historku, proč italského mladíka nemuseli noví spoluhráči v národním týmu učit říkat „ty vole“. Jiná slůvka však teprve musel pochytit. Na překážku toho, aby do mužstva zapadl, to ale nebylo. „To příjmení je ,dáreček‘ všude. Ale myslím, že je to úplně v pohodě, kluci ho vzali.“
S týmem se Buffon sžívá víc a víc, což se projevilo i v utkání právě probíhajícího miniturnaje na Maltě o postup na mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let. V úvodním utkání proti nebohému Ázerbájdžánu (6:1) dosáhl Buffon hattricku a k tomu měl i asistenci (při remíze 2:2 s Maltou šel na hřiště v 77. minutě).
„Měl radost – a já jsem pyšná maminka,“ usmívá se Šeredová.
