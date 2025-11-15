Slovenská euforie: Haraslínův neuznaný gól i nečekaný hrdina. Co je dostane na MS?
Zatímco česká reprezentace upachtila hubenou výhru v přípravě se San Marinem (1:0), kolegové ze Slovenska prožívají ve vrcholící kvalifikaci na světový šampionát mnohem pozitivnější momenty. Páteční večer v Košicích nabídl nebývalé drama, v němž domácí skolili Severní Irsko 1:0 gólem v nastavení. Slovensku neuznal sudí dvě branky, přesto se mužstvo nevzdalo a před zaplněným stadionem s gustem slavilo. Před posledním zápasem skupiny v Německu zůstává ve hře o přímý postup z prvního místa.
Slovensko v pěti kvalifikačních zápasech prohrálo pouze jednou - v Severním Irsku 0:2, proti stejnému soupeři chtělo nemilé klopýtnutí napravit. Páteční odveta před naplněným stadionem v Košicích se rozhodovala až v samotném konci.
Domácí vstřelili dvě branky po prudkých přímých kopech Lukáše Haraslína. Obě trefy po standardce křídelníka Sparty sudí po konzultaci s VAR odvolal - první kvůli ofsajdu zakončujícího kapitána Milana Škriniara (55. minuta), druhou kvůli ruce Davida Strelce.
Odhodlaný slovenský výběr se ale nevzdal a šel za výhrou do úplného konce. Nakonec stadion vybuchl radostí potřetí a tentokrát už branka platila - utkání rozhodl na začátku nastavení po rohovém kopu Tomáš Bobček (24), který byl v tu chvíli na hřišti pouhé tři minuty. Útočník Lechie Gdaňsk a aktuálně nejlepší střelec polské Ekstraklasy (9 branek) trefil vítězný gól při svém reprezentačním debutu.
„Moc jsem si přál reprezentační start, tohle je pro mě obrovské. Asi mi až za pár dní dojde, co se stalo,“ vyprávěl slovenský hrdina po snové premiéře v národním dresu. „Byl to nádherný zápas,“ vydechl po dramatickém duelu trenér Francesco Calzona. „Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Hráčům jsem před zápasem říkal, že dnes potřebujeme především srdce. Mužstvo udělalo všechno, co jsem od něj chtěl, hráčům jsem nesmírně vděčný,“ chválil italský kouč.
Důležité tři body udržely Slovensko ve hře o přímý postup na světový šampionát do Ameriky. Před posledním kvalifikačním kolem má mužstvo stejný počet bodů (12) jako aktuálně první Německo. Pokud v pondělním přímém souboji s hlavním favoritem skupiny v Lipsku zvítězí, slaví senzační první místo ve skupině a postup bez nutnosti účasti v baráži. Slovensko zvítězilo nad Německem 2:0 v zářijovém utkání, v Bratislavě šokovalo elitní výběr po gólech Dávida Hancka a Davida
„Závěrečný hvizd jsem ani neslyšel, přehlušili ho fanoušci. Baráž máme jistou, ale nechceme se s tím spokojit. Chceme jít na MS přímo,“ hecoval tým Bobček před závěrečným pondělním zápasem. „Věděli jsme, kam se touhle výhrou můžeme dostat. Klobouk dolů před ostatními kluky i před fanoušky, jak nás hnali celých devadesát minut. Ještě teď mi běhá mráz po zádech, jak jsme zápas dotlačili k výhře v úplném závěru,“ dodal Haraslín. Strelce.
Kvalifikace na MS ve fotbale 2026, skupina A:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|5
|4
|0
|1
|10:3
|12
|2
Slovensko
|5
|4
|0
|1
|6:2
|12
|3
Sev. Irsko
|5
|2
|0
|3
|6:6
|6
|4
Lucembursko
|5
|0
|0
|5
|1:12
|0