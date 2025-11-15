Je vzrušující být zpátky, těší Berglunda. Zdraví česky a baví ho Hořavovy tréninky
Na tomhle přestupu si v Mladé Boleslavi dali záležet. Věřili, že útočník Carl Berglund přinese něco, co Bruslařům doposud scházelo. Pětadvacetiletý vysoký švédský univerzál disponuje fyzickou silou k obehrání soupeřů i herní kvalitou na rozhodování zápasů. Je ceněný i za hru bez puku, což je pro řadu hráčů někdy velký ořech. Jenže podobně jako loni, kdy se před sezonou zranil kanonýr Steve Moses, dopadl i severský následovník. Až v pátek ve 22. zápase sezony si střihl premiéru, hned si ji osladil gólem. „Pauza byla skutečně hodně dlouhá, ale už se cítím dobře,“ těší borce, jenž prošel základnou známé hokejové školy Färjestadu.
Mladá Boleslav je pro Berglunda první evropskou štací poté, co nabral zkušenosti v AHL, ECHL a hlavně na vysokoškolské NCAA, kde působil čtyři roky. Zatím je samozřejmě předčasné tvrdit, zda se tenhle transfer vyplatil a co bude dál, protože v době, kdy se začínají podepisovat kontrakty na ročník 2026/27, Berglund má za sebou jediné představení.
To poslední před dlouhou přestávkou zvládl druhý zářijový den, šlo o přípravu s Litoměřicemi. Pak ze zdravotních důvodů odpadl. Páteční trefa proti Olomouci na konečných 4:1 však může mít pro člena čtvrtého útoku velký mentální význam. Gólů mohl dát i víc, ale šlo vidět, že se potřebuje ještě dostat do správné pohody. „Na první zápas to myslím bylo slušné, což je velká zásluha mých spoluhráčů, které jsem měl kolem sebe,“ ocenil přístup parťáků, nejvíc asi Mikse Indrašise a Jakuba Lichtaga, které měl ve formaci. „Vždycky je příjemné skórovat, ale ještě lepší je, pokud svým přičiněním pomůžete týmu k bodům,“ dodal Berglund.
Boleslav pod novým náčelníkem Miloslavem Hořavou začala s Hanáky se studenou baterií, rychle prohrávala, mohla i víc než 0:1, ale od druhé třetiny se vzmohla a postupně začala ovládat důležitý duel po reprezentační pauze. „Otočili jsme to tím, že jsme se stále drželi herního plánu a zůstali silní. Hráli jsme celou dobu solidně, dělali správný rozruch před bránou a z něj dokázali vytěžit góly,“ popsal cestu za třemi body.
Hořava by mu měl sedět
Někdejší kapitán univerzitního týmu UMass-Lowell netušil, co ho v Česku čeká za práci, jakou úroveň extraliga bude mít jeho očima, ale co zatím stačil vnímat, rozhodně si nestěžuje. „Extraliga je velmi dobrá soutěž, už v přípravě jsem si to myslel, ale bohužel jsem se na jejím konci zranil. Konečně jsem zpátky a těším se, co se bude dít dál,“ vykládá.
Během Švédovy dlouhé rekonvalescence se vedení BK rozhodlo propustit trenéry Krále s Havířem a domluvilo se s Miloslavem Hořavou. Ten se rád inspiruje i některými švédskými prvky v rámci hokejové přípravy, což by teoreticky mohlo Berglundovi sedět. Zdá se, že tomu skutečně tak je.
„Myslím, že s novým trenérem se atmosféra v týmu trochu změnila, kouč přinesl velmi dobré tréninky, spoustu zajímavých věcí, které nás budou posouvat dál,“ věří Berglund.
Jak rychle to půjde, ukáže i nedělní derby s Libercem, což je vždy hodně vyhecovaná partie, nyní navíc okořeněná charitativním podtextem. „Derby je vždycky fajn a charita je důležitá. Líbí se mi pomáhat, jak jen to jde. A dělat tyhle věci na takové úrovni je ještě lepší,“ tvrdí Švéd.
Vyostřenou bitvu s Libercem však především bere jako další krok k tomu zvednout BK blíž ke středu tabulky. „Jdeme den za dnem a věřím, že budeme čím dál lepším týmem,“ doufá chlapík, jenž už se naučil pár slov česky. „Díky, čau, dobré ráno,“ vysolí nejvíc používaná.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž