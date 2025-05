Dohnal se hubnutí bojí víc než soupeře: Poslední týdny před Oktagonem vážím každou borůvku

Na sobotním Oktagonu 71 se Jakub Dohnal pokusí navázat na nedávný vítězný comeback, tentokrát v zápase s Wanderleyem Levandovskim. Více než na brazilského šampiona se třiatřicetiletý Čech upíná na hubnutí do pérové váhy (do 66 kg), kvůli kterému se dříve dostal na hranu zdravotních rizik. „Dietu držím už tři měsíce a poslední čtyři týdny si vážím snad každou borůvku. Nejsem si jistý, jak to moje tělo zvládne,“ líčí Dohnal pro iSport.

Někdejší českou jedničku v pérové váze, Jakuba Dohnala, čeká boj o relevanci v Oktagonu. Na nabitém turnaji v Mnichově se střetne s velezkušeným Brazilcem, Wanderleyem „Juniorem“ Levandovskim.

„Jdu se předvést, aby se na mě nezapomnělo,“ říká finalista třetí série Oktagon Výzvy. Mimo klec ho po dlouhé měsíce drželo zranění. Z tíhy dvou po sobě jdoucích proher se dostal teprve v prosinci loňského roku, kdy uškrtil brazilsko-německého matadora Michaela Deiga-Schecka.

Ačkoli byl Dohnal ještě před dvěma roky takřka nadosah titulové šance, teď ani nemá místo v žebříčku top 10. Věří však, že se mu nepříznivou kariérní trajektorii ještě podaří zvrátit. „Letos mi bude třicet čtyři a chci ukázat, že se na výkonnostní vrchol teprve dostávám. Dosavadní kariéru beru jako sbírání zkušeností, velká vítězná série teprve přijde. Chci si taky začít zápasy užívat,“ hlásí brněnský bijec.

Dohnal při klíčovém duelu přijímá velké riziko. I mimo přípravu má vždy ostře vysekané tělo, tělesný tuk se mu pohybuje kolem pouhých sedmi procent. Přesto se opět pouští do boje v pérové váze. „Naposledy, když jsem do té váhy shazoval, tělo doslova trpělo. Limit jsem splnil, ale v kleci jsem měl energii na půl minuty,“ vzpomíná „Hezoun“ na porážku s Jamesem Hendinem, po níž oznámil přechod do lehké divize.

Musí hubnout na kost

„Do pérovky už jsem nechtěl, ale pak mi nabídli Maxe Holzera, jednu z největších německých hvězd. Ten by mi za to trápení stál. Později mi ale volalo vedení, že náš zápas ruší a nabídli mi jiné soupeře. Nakonec padla volba na Juniora, přijal jsem s tím, že budeme bojovat ve vyšší váze, ale on se pak cuknul, takže tak jako tak musím hubnout na kost,“ poodhaluje Dohnal nepříjemnosti v domlouvání sobotního zápasu.

O shazování mluví Dohnal s obavou v hlase. „Hubnutí se bojím víc, než soupeře,“ přiznává. „Dietu držím už tři měsíce a poslední čtyři týdny si vážím snad každou borůvku. Nejsem si jistý, jak to moje tělo zvládne. Kdybych teď, týden před zápasem, přistoupil na větší kalorický deficit, asi by mi tělo zkolabovalo.“

Splnění limitu jako numero uno, zní z úst Dohnala těsně před zápasem, který je pro něj prý spíš odměnou. „Na jednu stranu připouštím, že to není úplně ideální mentalita, kterou bych u svého bojovníka chtěl. Kuba je ale parádně nachystaný, dravost mu vůbec nechybí. Navíc mu jde hubnutí nakonec líp, než jsme původně čekali,“ doplňuje Jan Stach, trenér českého bijce.

Byť Dohnal počítá s váhovou převahou, nemyslí si, že bude proti Brazilcovi hrát nijak zásadní roli. „Paradoxně budeme vyrovnaní. Jeho bude stát shazování minimum sil, kdežto já si sáhnu na dno. V zápase budu možná silnější a větší, ale on může mít výhodu v kondici,“ míní.