Jeden z nejočekávanějších zápasů historie domácí scény měl naprosto jednostranný průběh. Machmud Muradov uprostřed Edenu takticky rozebral Patrika Kincl a chopil se titulu prozatímního šampiona. Tenze, která duelu předcházela, byla cítit ještě na poturnajové tiskové konferenci.

„Oktagon teď nemá žádného česko-slovenského šampiona. Já to tak ale nenechám. Mám vzkaz do Německa. Jdu si pro tebe Kerime (Engizeku). Oktagon potřebuje domácího krále,“ burácel Muradov po největším triumfu kariéry. A vyzval držitele hlavního titulu, který pás neobhajuje kvůli účasti v pyramidě Tipsport Gamechanger.

Opodál se přitom zklamaný Kincl opíral o pletivo s očima upřenýma k zemi. „Macha výhra poslala do stratosféry. Já jsem na dně a připadám si jako nejzbytečnější člověk na světě,“ prohlásil Kincl. Několik tisíc fanoušků, kteří byli při boji nesmírně hlasití, mu ale okamžitě vyjádřili podporu burácivým potleskem.

Vřelé gesto tribun ale nezměnilo fakt, že byl Kincl zcela pokořen. Muradov sbíral kolo za kolem a porazil českého bijce ve vlastní hře – wrestlingu a bojové vychytralosti. „Taktiku jsem naprosto dodržel. Kromě nechtěného píchnutí do oka mě vůbec ničím nepřekvapil. Chtěl jsem bojovat v postoji, střídat to se strhy na zem a rozkopávat nohu. Všechno vyšlo,“ líčil Uzbek spokojeně na tiskové konferenci.

Kincl skousnul hořkou prohru, jak se na legendu patří. Během hodiny a půl mezi zápasem a tiskovou konferencí s týmem rozebral, co vše bylo špatně. „Kromě kempu v Thajsku trénuju v Hradci, kde nemáme úplně ideální podmínky, mám tam jen fyzicky lehčí sparingpartnery. Dostal jsem se ale do určitého bodu v tréninku, kdy jedu především technicky a hledám dokonalost,“ vyprávěl Kincl o věci, která ho dohnala. „Jsem až moc velký perfekcionista. V zápase hledám ideální moment a ten nenastane. To je moje ruční brzda. A pokud se tohle nezmění… Nevím, jestli to jde změnit,“ vysvětloval.

Můžeme spolu trénovat

Bývalý český šampion při vysvětlování došel tak daleko, že začal rozebírat, co ho soupeř přímo v kleci naučil. „Musím tu taktiku ocenit, byla skvělá. Rozkopal mi ze startu nohu, což mi znemožnilo výpady vpřed. Překvapil mě zejména ve wrestlingových výměnách, výborně pracoval s těžištěm. Nedal mi tak prostor pro žádné úniky. Velké ponaučení. Ukázal mi nějaké okno, na němž budu pracovat, a které budu tlačit v našem gymu,“ kýval Kincl uznale hlavou.

V boji se na Kinclovi projevily také slovní direkty, které mu Uzbek uštědřoval už od března, kdy se boj oznámil. Muradov rýpal častými narážkami, jimiž naznačoval užívání dopingu na soupeřově straně. Že by se ale dopouštěl takzvaného trashtalku, vždy popřel. „Necítím k Patrikovi žádnou osobní rivalitu. Když bude chtít, rád ho v Polsku přivítám a můžeme spolu trénovat. Respektuji ho jako zápasníka,“ vyjádřil se novopečený prozatímní šampion.

Kincl se však záhy ohradil. „Machu, já tomu úplně nevěřím. Bylo by mi milejší, kdybys řekl: ´Jo, zkusili jsme to, ale je to za námi. Dali jsem si do držky. Byla to součást strategie.´ Ta navíc zafungovala,“ pronesl při pohledu na Muradova. Ten nesouhlasně kroutil hlavou. „Ty to tak bereš, ale já ne. Kdybych proti tobě měl něco osobního, skočím po tobě kolenem hned na začátku zápasu jako blázen. Chtěl jsem vyhrát sportovně, ne pomstít Karlose,“ odpověděl Uzbek.

Promotér organizace napětí po boji ještě v pátek před akcí předpovídal. „Karlos a Attila mají hrozně zvláštní vztah. Tenze mezi nimi je, zároveň ale i respekt. Působí vlastně jako parťáci, kteří se na sebe vyhecují jen v ten jeden večer. U Macha a Patrika je to ale opravdu osobní. Nemají se rádi, což se v kleci ukáže,“ mínil správně Pavol Neruda.

Pro „Macha“ je další krok jasný – bitva s Turkem Engizekem. Za to Kincl se musí zamyslet, zda zásadně změnit přípravu nebo se přesunout o váhu níž.