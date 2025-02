Novotný: Duel Muradov vs. Kincl není jistý. Skončí projekt Gamechanger?

Přestupový šok, oznámení hitu pro turnaj v Edenu a další debakl někdejšího šampiona. Na Oktagonu 67 v Třinci se rozehrálo hned několik příběhových linek, které budou z významné část určovat běh české MMA scény v první polovině roku. Ondřej Novotný si roli promotéra v turbulentní době, konkurenčním boji s KSW a posilování pozice na evropském trhu, nijak neulehčil. Po několik měsíců totiž moderuje reality show Survivor v Dominikánské republice a přes oceán se vrací pouze, aby se zúčastnil turnajů.

Jak nyní za běhu Survivoru fungujete? Stíháte důležité obvolávání, matchmaking a podobně?

„Asi stejně jako každý rok. Den co den vstávám v 6:50, od sedmi mám online hovory. Na těch jsem dokud nejdu natáčet, pak se vracím, zase jdu na volat, pak se pověnuji rodině…Tak se to nějak točí každý den. Je to už čtvrtá sezona, kdy funguji takovým stylem, myslím, že už to máme najeté.“ (usmívá se)

Oznámili jste zápas Kincla s Muradovem . Zápas už byl jednou potvrzen v jiné organizaci před šesti lety. Jak velký zápas to ve vašich očích je?

„Jeden z největších, které můžeme udělat, a který hlavně chtějí lidé vidět. Sám jste viděl reakci arény. Patrik měl velkou, pár lidí sice bučelo, protože není úplně jednoduché ho mít absolutně rád, ale každý na něj má názor. Buď mu fandíte, nebo ho považujete za hovado. A to je dobře, s tím se dobře pracuje. Jakmile jsme pak na obrazovkách ukázali Macha…Slyšel jste zase tu reakci. Dal jsem slib Oktagonu, že Eden letos bude věnovaný extrémnímu množství domácích bojovníků. Kartu postavíme pro československou scénu v nejlepší formě, co dokážeme.“

Na tiskové konferenci jste řekl, že onen duel Kincla s Muradovem není jistý a bude záležet na výsledku Machova zápasu s Joiltonem Lutterbachem, který proběhne za dva týdny. Myslel jste na možné zranění nebo hraje výsledek natolik určující roli?

„Prohra to ovlivňuje. Po ní už by Mach nemohl nastoupit o prozatímní titul a nevím, zda je pak zajímavé zápas dělat.“

Pokud by Lutterbach zvítězil, může nastoupit do potencionálního náhradního zápasu?

„Ve hře je spousta věcí. Cokoli, co vás napadne, je možné. Ve střední divizi netrpím nedostatkem jmen. Variant je více. Mach a Patrik budou chtít náhradníka, takže už teď vím, jak to postavím. Počkám si ale ještě těch čtrnáct dní na Machovo utkání, a pak uvidím, zda se mám začít stresovat.“

Patrik je komplikovaný...

Kincl vyprávěl, jak ho MMA před titulovou bitvou s Kerimem Engizekem přestalo naplňovat. Myslíte si, že po zápase byla ve hře pauza od kariéry? Probíral to s vámi?

„Neprobíral. Už to, že jel do Thajska, o kterém ví, jaká tam jsou rizika... Než odjížděl z turnaje ve Frankfurtu, jsem mu říkal, ať nejezdí, jaká ta cesta asi mohla být, ticho v autě, osm hodin sám za volantem a s manželkou skončil bouračkou. To si najednou začnete říkat, že vám svět něco naznačuje. Pak chytne stafylokokovou infekci v Thajsku. Pak už se nevyhnete myšlenkám, jestli se na to nemáte vysrat. Rozhodně má za sebou těžké období. Dostal ale nabídku, která ho zajímá a probouzí v něm jiskru, za což jsem opravdu rád. Respektoval bych však, i kdyby učinil jiné rozhodnutí.“

Jedna z věcí, které mu před takto velkými zápasy v posledních letech vadila, byla velká mediální pozornost. Před Eden si prý chce nechat alespoň tři týdny bez rozhovorů. Jak moc to může komplikovat prodeje vstupenek na turnaj a celkovou propagaci zápasu?

„Musí Eden vyprodat hodně dopředu a chodit teď každý den na rozhovory. (směje se) Patrik je v tohle směru komplikovaný a celý náš tým to ví. Má, řekl bych, speciální přístup. On by měl ale vnímat, že jsme ho několikrát vybudovali a on to sám sobě pokazil. Musí počítat s kariérou po kariéře. Ještě pořád může být o hodně víc milovaný, než je teď od daleko většího počtu lidí. Jen kdyby s tím lépe pracoval... Někdy dělá dva kroky vpřed a tři zpátky. Přijde mi, že o pozornost a uznání občas stojí, a pak jindy zase ne. Jak jsem řekl, Patrik je komplikovaný. Našli jsme k sobě cestu, myslím, že se respektujeme a rozumíme si. Jedná se ale o jeho život. Každopádně má nějaké povinnosti ve smlouvě. Snažíme se vyjít si vstříc. Jde o osobní nastavení, což třeba dnes potvrdil Robert Pukač. Když do světa vysíláte pozitivní signály, ty věci se dějí.“

Přejděme k proběhnuvším zápasům. David Kozma padl v Třinci potřetí v řadě KO. Co na to říkáte?

„David je pro mě osobní záležitost. Dovezl jsem ho jako první do Prahy a zavedl do gymu, jezdil s ním na první zápasy, dělal s ním váhu. Jakkoli jsem šťastný za Roba Pukače, že ho porazil, tak jen jak o tom mluvím, zalévají se mi oči.“

Anketa Kdo stojí v evropské MMA hierarchii výš? Oktagon KSW

Rozumím, že necháte Kozmu, aby se o pokračování kariéry rozhodl sám. Nicméně za patnáct let kariéry absolvoval spoustu drsný bitev a především v posledních sezonách hodně inkasoval. Není nasnadě konec?

„David měl vždy šílené zápasy, v nichž ukazoval, co dokáže přežít a pak otáčel průběh. Žijete a umíráte, čím jste. Tak padlo mnoho sportovců. Davidův recept bylo přežít strašlivé věci a pak se vítězně vracet. Nicméně nebudu se vyhýbat otázce. Samozřejmě vnímám rozdíl mezi tím, když vás porazí Bojan Veličkovič či Ion Surdu, a když vámi otřese hned první úder od Roba Pukače.“

Takže byste konec doporučil?

„Dnešek byl varovným signálem: Zdraví máš jen jedno. David udělal v přípravě vše potřebné, dal si dlouhou pauzu, absolvoval vyšetření hlavy… Brada už mu ale odešla. Rozhodování o tom, zda pokračovat bude extrémně složité.“

Z pohledu promotéra byste přitom mohl chtít, aby vám dál vyprodával areny.

„To mě nezajímá, jde o jeho život a zdraví, ať je spokojený. Vždyť je to táta dvou krásných holek, manžel a mladej kluk. Minimálně si musí dát dlouhou pauzu, ne-li úplně skončit. Pak můžeme hledat, co jiného by mohl dělat. Nejtěžší věc je říct profi sportovci, že se už jeho kapitola uzavřela. A jestli tam ještě nejsme, tak jsme určitě blízko.“

KSW v Česku prodělává

K vaší polské konkurenci. Vedení organizace KSW do vás v poslední době výrazně rýpe. Proč?

„Mám pro ně respekt, ale stupňuje se to a moc jim nerozumím. Některé výroky jsou až úsměvné. Netrápí mě to. V Česku jim to nejde, stejně jako by to nám nešlo v Polsku. Dali si na expanzi dva roky, čtyři turnaje, příští rok mají O2 arenu. Mně to byznysově smysl nedává. Víme, jak vypadají turnaje, za kolik se prodávají lístky a ani náhodou se neblíží nule. Turnaje jsou velký proděl.“

Teď jste jim přetáhli Čecha Dominika Humburgera. Tak vedete, ne?

„Já dostal jasný pokyn od fanoušků, celý minulý rok to bylo velké haló a porozumění zpátky česko-slovenskému trhu. Nechceme odsud pryč, chceme tu být suverénně nejlepší a bavit lidi. Aby měli čím dál víc radši mezinárodní zápasy, ale taky si přejeme, aby byli nejšťastnější. A pokud jim budou dělat radost zápasy domácích borců, já jim je budu dávat. A s Humburgerem dokážeme víc než KSW v Liberci.“

Humburger se utká s Pirátem Krištofičem. Co od souboje očekáváte? „Obrovský test pro Dominika, ale on ho chce. Má výdrž, ránu a bude to s Pirátem fantastický zápas. Je to bomba.“

Na konci roku vám končí smlouva s klíčovým sponzorem Tipsportem. Změní se něco?

„Jednání jsme naplánovali od léta. Jsme s nimi maximálně šťastní, Tipsport nás brutálně posunul, je to náš nejstabilnější dlouhodobý partner.“

Ale vypadá to, že končíte s projektem Gamechanger. Proč?

„Protože chceme neustále vymýšlet zajímavé formáty. Potřebuješ mít pro Gamechanger nasolenou váhu. Já nad ním vodu nezavírám, ale udělat ho v těžké váze? Neumím si představit, že by to ti kluci vydrželi. Polotěžká váha je tak na hraně. Navíc se neustále zvyšuje finanční strop. Dnešní milion je menší než před čtyřmi lety.“

Tipsport zároveň tlačí na to, aby v Gamechangeru měl šanci na úspěch nějaký Čech.

„Za vším hledej byznys. Výhra domácího bojovníka by mu přinesla větší atraktivitu, ale tohle je sport, nedá se naplánovat. Turnaj je fantastický sám o sobě.“