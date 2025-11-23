Práce pro čtyři gólmany: nejistého Švéda nachytala Sparta, Kovář střídal po loktu do hlavy
Stačilo šest inkas ze sedmnácti střel a šichta mu skončila. Kladenský brankář Oscar Dansk proti Spartě marně hledal formu z předešlých zápasů, příval branek do sítě Rytířů se zastavil až s příchodem Adama Brízgaly. K trenérské rošádě navíc museli nezvykle sáhnout i hosté. Jakub Kovář po srážce se soupeřem nemohl pokračovat a brankoviště přepustil Josefu Kořenářovi. „Motala se mu hlava, okamžitě si sám řekl o střídání,“ vysvětlil střídání gólmanů kouč Jaroslav Nedvěd. Sparta je po výhře 7:3 v extraligové tabulce první.
Chtěli rychle zapomenout na nepovedené představení s brněnskou Kometou a vrátit se na vítěznou vlnu. Jenže zůstalo jen u přání. Rytíři proti Spartě odstartovali aktivně, hned v úvodu měli několik šancí, ale kvůli laciným brankám se dostali do jámy, z níž se těžko hrabalo.
„To si nemůžeme dovolit. Střely z nebezpečného prostoru bez žádného bloku, bez žádného úsilí trošku to gólmanovi ulehčit. To nás stálo zápas. 3:0 se dohání strašně těžko proti Spartě,“ uvědomoval si po utkání útočník Martin Procházka.
Sparta využila nepříliš jistého výkonu Oscara Danska a o tři góly vedla už od 18. minuty. Švéd nechytil střelu Filipa Chlapíka mířící na lapačku, pak neviděl přes dobře clonícího Jana Eberleho a následně vyrazil puk jen před úplně volného Romana Horáka. Z deseti střel chytil jen sedm, přesto dostal prostor i v další třetině.
„O střídání jsme uvažovali až po čtvrtém gólu. Mezitím padl ještě pátý. Ale po první třetině jsme o tom neuvažovali. Určitě to nebyly góly brankáře,“ odmítal domácí trenér David Čermák.
Danska stáhl až po dalších třech trefách, Kladno jen marně mazalo narůstající ztrátu. Příliš si nepomohlo ani přesilovými hrami. V zápase jich hrálo sedm, ale proměnilo jen dlouhou pět na tři. „To rozhodlo celý zápas,“ věděl Čermák.
Článek pokračuje pod infografikou.
Sparta v koncovce potvrdila pohodu. Z posledních devíti extraligových utkání slavila osmkrát a dalším tříbodovým ziskem přeskočila na čele trápící se Třinec. „Je hrozně brzo koukat na tabulku, která nic neznamená. Navíc máme víc zápasů,“ upozorňoval kouč Nedvěd.
„Ale kluci jsou na tom dobře psychicky, jsou na vlně. Dobře se jim bruslí, energii v mužstvu člověk cítí,“ dodal k výkonu týmu. Kladno podle něj mělo šanci zdramatizovat koncovku na přelomu druhé a třetí třetiny. „Za stavu 6:1 jsme přestali být soustředění a soupeři dovolili dvě tři přečíslení. Z jednoho dal gól, následně jsme si vzali challenge a dali soupeři přesilovku. Kdyby ji využil, mohlo to zápas zkomplikovat,“ hodnotil.
Právě moment ze čtyřicáté minuty znamenal pro Spartu největší zádrhel. Jakub Strnad se dobře natlačil před brankoviště a po srážce s Jakubem Sirotou skončil na sparťanském gólmanovi, zatímco Procházka poslal puk do sítě. Sudí po zhlédnutí videa trefu uznali, Pražané navíc museli řešit obsazení brankoviště.
„Přijel sám, sám si řekl. Hráči na něj spadli a dostal loktem do hlavy. Tím to bylo dané a šel tam Kořka. Oba gólmani se toho zhostili parádně a soupeře už jsme nepustili k tomu, aby se přiblížil,“ ocenil hostující trenér.
Otřesený Kovář ihned zamířil do kabiny, cestou ještě omylem trefil na trestnou lavici. Do akce musel Kořenář a týmu pomohl čtyřmi zákroky. Rytíři po dvou dobrých porážkách zase musejí hledat cestu za výhrami. „Možná jsme se uspokojili dvěma zápasy, které byly fakt výborné. Teď se zase špatně naskakuje na hokej, který jsme hráli. Musíme se k tomu vrátit. Obléct si montérky a jít pracovat,“ velel Procházka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž