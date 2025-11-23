Předplatné

SESTŘIHY: Arsenal - Tottenham 4:1. Krejčí čeká na výhru, Souček u remízy. Blamáž Liverpoolu

Video placeholder
SESTŘIH: Wolves - Crystal Palace 0:2. Krejčí a spol. pod novým trenérem výsledkovou krizi nezažehnali • Zdroj: Canal+ Sport
Eberechi Eze nasázel Tottenhamu hattrick
Ladislav Krejčí zasahuje proti Matetovi z Crystal Palace
Liverpool doma prohrál s Nottinghamem 0:3
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Obhájce titulu Liverpool utrpěl v anglické fotbalové lize debakl 0:3 s předposledním Nottinghamem. Arsenal ovládl severolondýnské derby s přehledem 4:1, hattrickem se blýskl Eberechi Eze. West Ham se střídajícím Tomášem Součkem remizoval 2:2 v Bournemouthu. Poslední Wolverhampton prohrál s Crystal Palace 0:2 a utrpěl pátou porážku v řadě. Ladislav Krejčí odehrál 75 minut. Jeho tým je po 12 kolech stále bez výhry a má jen dva body.

West Ham vedl v Bournemouthu 2:0 díky dvěma gólům Calluma Wilsona, ale nakonec soupeře o domácí neporazitelnost nepřipravil. Souček nastoupil v 52. minutě a byl u toho, když se Bournemouthu povedlo vyrovnat. Z penalty snížil Tavernier a v 81. minutě zařídil dělbu bodů Ünal.

Video placeholder
SESTŘIH: Bournemouth - West Ham 2:2. Kladiváři ztratili dvougólové vedení, Souček odehrál 40 minut • Canal+ Sport

Liverpool utrpěl druhý tříbrankový debakl za sebou, v minulém kole prohrál stejným poměrem s Manchesterem City. Naposledy podlehl dvakrát po sobě 0:3 v dubnu 1965.

„První poločas hráči dělali to, co jsem si představoval. Hráli energicky a vytvářeli si šance. Snažil jsem se udělat pár změn, ale nevyšlo to, jak jsem si představoval. Jde to za mnou,“ řekl trenér Liverpoolu Arne Slot. „Nestává se často, že na Anfieldu prohrajeme 0:3,“ dodal.

Z posledních sedmi zápasů Premier League získali úřadující šampioni jen tři body a klesli už na 11. místo.

Arsenal ovládl derby

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal doma porazil Tottenham 4:1 a vede tabulku o šest bodů. Hattrickem se zaskvěl záložník Eberechi Eze.

Arsenal se ujal vedení ve 36. minutě. Merino milimetrovou přihrávkou přes obranný val našel Trossarda a belgický křídelník se s přispěním teče Van De Vena radoval z třetí branky v ročníku. Pět minut poté kapitulovali hosté podruhé, sérii nedorazů v obraně „Spurs“ potrestal Eze. Sedmadvacetiletý anglický záložník podruhé udeřil 35 sekund po startu druhé půle a dodal domácím klid na kopačky.

Tottenham vykřesal naději v 56. minutě ze své první střely v zápase. Palhinha ve skluzu na polovině hřiště obral Zubimendiho o míč, který se odrazil k nohám Richarlisona, jenž perfektním lobem překonal brankáře Rayu z 38 metrů. Hrdina utkání Eze ale ještě neřekl poslední slovo. Patnáct minut před koncem umístěnou střelou po rychlém kontru završil hattrick.

Rogers zařídil výhru Aston Villy

Aston Villa po obratu ve druhém poločase zvítězila na hřišti Leedsu 2:1 a po nepovedeném vstupu do sezony se posunula už na čtvrté místo. Oba góly hostů dal záložník Morgan Rogers, který nezvykle nastoupil v útoku.

Fotbalisté Chelsea si v připsali třetí ligové vítězství v řadě, když vyhráli v Burnley 2:0. V tabulce se posunuli na druhé místo před Manchester City, který podlehl v Newcastlu 1:2. Oba góly domácích dal v druhém poločase Harvey Barnes.

Chelsea vedla od 37. minuty, kdy se prosadil Portugalec Pedro Neto. V závěru překonal brankáře Martina Dúbravku ještě argentinský mistr světa Enzo Fernández. Oba jsou se čtyřmi góly spolu s Joaem Pedrem nejlepšími střelci Chelsea v soutěži.

Premier League 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
02Detail
LIVE
02Detail
LIVE
22Detail
LIVE
10Detail
LIVE
21Detail
LIVE
21Detail
LIVE
03Detail
LIVE
12Detail
LIVE
41Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1292124:629
2Chelsea1272323:1123
3Manchester City1271424:1022
4Aston Villa1263315:1121
5Crystal Palace1255216:920
6Brighton1254319:1619
7Sunderland1254314:1119
8Bournemouth1254319:2019
9Tottenham1253420:1418
10Manchester Utd.1153319:1818
11Liverpool1260618:2018
12Brentford1251618:1916
13Everton1143412:1315
14Newcastle1243513:1515
15Fulham1242613:1614
16Nottingham Forest1233613:2012
17West Ham1232715:2511
18Leeds1232711:2211
19Burnley1231814:2410
20Wolves1202107:272
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

