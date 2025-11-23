SESTŘIHY: Arsenal - Tottenham 4:1. Krejčí čeká na výhru, Souček u remízy. Blamáž Liverpoolu
Obhájce titulu Liverpool utrpěl v anglické fotbalové lize debakl 0:3 s předposledním Nottinghamem. Arsenal ovládl severolondýnské derby s přehledem 4:1, hattrickem se blýskl Eberechi Eze. West Ham se střídajícím Tomášem Součkem remizoval 2:2 v Bournemouthu. Poslední Wolverhampton prohrál s Crystal Palace 0:2 a utrpěl pátou porážku v řadě. Ladislav Krejčí odehrál 75 minut. Jeho tým je po 12 kolech stále bez výhry a má jen dva body.
West Ham vedl v Bournemouthu 2:0 díky dvěma gólům Calluma Wilsona, ale nakonec soupeře o domácí neporazitelnost nepřipravil. Souček nastoupil v 52. minutě a byl u toho, když se Bournemouthu povedlo vyrovnat. Z penalty snížil Tavernier a v 81. minutě zařídil dělbu bodů Ünal.
Liverpool utrpěl druhý tříbrankový debakl za sebou, v minulém kole prohrál stejným poměrem s Manchesterem City. Naposledy podlehl dvakrát po sobě 0:3 v dubnu 1965.
„První poločas hráči dělali to, co jsem si představoval. Hráli energicky a vytvářeli si šance. Snažil jsem se udělat pár změn, ale nevyšlo to, jak jsem si představoval. Jde to za mnou,“ řekl trenér Liverpoolu Arne Slot. „Nestává se často, že na Anfieldu prohrajeme 0:3,“ dodal.
Z posledních sedmi zápasů Premier League získali úřadující šampioni jen tři body a klesli už na 11. místo.
Arsenal ovládl derby
Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal doma porazil Tottenham 4:1 a vede tabulku o šest bodů. Hattrickem se zaskvěl záložník Eberechi Eze.
Arsenal se ujal vedení ve 36. minutě. Merino milimetrovou přihrávkou přes obranný val našel Trossarda a belgický křídelník se s přispěním teče Van De Vena radoval z třetí branky v ročníku. Pět minut poté kapitulovali hosté podruhé, sérii nedorazů v obraně „Spurs“ potrestal Eze. Sedmadvacetiletý anglický záložník podruhé udeřil 35 sekund po startu druhé půle a dodal domácím klid na kopačky.
Tottenham vykřesal naději v 56. minutě ze své první střely v zápase. Palhinha ve skluzu na polovině hřiště obral Zubimendiho o míč, který se odrazil k nohám Richarlisona, jenž perfektním lobem překonal brankáře Rayu z 38 metrů. Hrdina utkání Eze ale ještě neřekl poslední slovo. Patnáct minut před koncem umístěnou střelou po rychlém kontru završil hattrick.
Rogers zařídil výhru Aston Villy
Aston Villa po obratu ve druhém poločase zvítězila na hřišti Leedsu 2:1 a po nepovedeném vstupu do sezony se posunula už na čtvrté místo. Oba góly hostů dal záložník Morgan Rogers, který nezvykle nastoupil v útoku.
Fotbalisté Chelsea si v připsali třetí ligové vítězství v řadě, když vyhráli v Burnley 2:0. V tabulce se posunuli na druhé místo před Manchester City, který podlehl v Newcastlu 1:2. Oba góly domácích dal v druhém poločase Harvey Barnes.
Chelsea vedla od 37. minuty, kdy se prosadil Portugalec Pedro Neto. V závěru překonal brankáře Martina Dúbravku ještě argentinský mistr světa Enzo Fernández. Oba jsou se čtyřmi góly spolu s Joaem Pedrem nejlepšími střelci Chelsea v soutěži.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|12
|9
|2
|1
|24:6
|29
|2
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3
Manchester City
|12
|7
|1
|4
|24:10
|22
|4
Aston Villa
|12
|6
|3
|3
|15:11
|21
|5
Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|6
Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|7
Sunderland
|12
|5
|4
|3
|14:11
|19
|8
Bournemouth
|12
|5
|4
|3
|19:20
|19
|9
Tottenham
|12
|5
|3
|4
|20:14
|18
|10
Manchester Utd.
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|11
Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|12
Brentford
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|13
Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14
Newcastle
|12
|4
|3
|5
|13:15
|15
|15
Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|16
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17
West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|18
Leeds
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|19
Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|20
Wolves
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup