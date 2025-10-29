Prezident ocenil sportovce: Navrátilová vedle Drábové, Dostál napodobil pradědečka
Prezident Petr Pavel při udílení státních vyznamenání opět ocenil i několik sportovců. Vedle aktuálních hvězd poctil legendární tenistku Martinu Navrátilovou propůjčením Řádu bílého lva. Devítinásobná vítězka Wimbledonu se dostala do čestné skupinky s dvěma vojáky, hercem Zdeňkem Svěrákem či expertkou na jadernou bezpečnost Danou Drábovou.
Ve svém novém domově ve Spojených státech se Navrátilová obává odebrání občanství a před pár dny se pustila do Donalda Trumpa, když na sítí X prohlásila: „Tato země fungovala dobře 250 let. Je nedokončená práce, kterou Trump sám ničí. A to neříkám já. Říkají to doslova stovky milionů lidí.“
V Praze se jí na státní svátek výročí vzniku československé republiky dostalo úplně jiného zacházení od prezidenta Petra Pavla, který jí propůjčil nejvyšší české státní vyznamenání.
Spolu s ní, Drábovou a Svěrákem byli stejně oceněni i divizní generál Hugo Vojta, legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války, a plukovník Jaromír Nechanský, účastník protinacistického i protikomunistického odboje.
Navrátilovou Hrad označil za jednu z nejlepších tenistek všech dob a za neúnavnou obhájkyni svobody a rovnoprávnosti. Ocenil ji za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Navrátilová obdržela v roce 1998 také medaili Za zásluhy.
Ze současných sportovních hvězd Pavel ocenil paralympijského plavce Davida Kratochvíla a dva olympijské šampiony v rychlostní kanoistice – Martina Fuksu a Josefa Dostála.
Fuksa uvedl, že byl při hovoru velmi překvapen, že ve svém věku dostal takové ocenění. Dostál přidal další vyznamenání do rodinné sbírky. První získal jeho pradědeček Jaromír Eminger.
„Jsem rád, že jsem jako druhý v rodině převzal státní vyznamenání od prezidenta. Vystavím si ho doma hned vedle medaile Za vítězství, ocenění, které dostal pradědeček za první světovou válku od Masaryka,“ řekl Dostál.