Nedvěd odmítl komentovat Terima. Nevyloučil setrvání Köstla. Co řešil s Haškem?
Představil novinky, které se dotýkají dočasného realizačního týmu v čele s „bridge“ trenérem Jaroslavem Köstlem. Pavel Nedvěd, generální manažer českých reprezentací, odmítl na páteční tiskové konferenci komentovat varianty do budoucna.
V zákulisí českého fotbalu se zatím hovoří o dvou jménech. Nedvěd měl oslovit Jürgena Klinsmanna a na posledním jednání Výkonného výboru asociace měl přednést dalšího kandidáta na post trenéra národního týmu.
Měl jím být turecký kouč Fatih Terim, s nímž se Nedvěd potkal při nedávném angažmá v Saúdské Arábii. „Ta otázka sem nepatří,“ odpověděl redaktorovi deníku Sport na přímý dotaz. „Je tady Jarda Köstl a není fér, abych tady spekuloval o dalších jménech, která jsme kontaktovali, nebo ne. Jsme tady pro to, abychom se soustředili na to, co nás čeká. Je to krátkodobý cíl, který musíme splnit.“
Takže co je jisté: Köstl povede reprezentaci, v níž se objevili dva nováčci záložník Patrik Hellebrand a útočník Václav Sejk, v následujících zápasech proti San Marinu a Gibraltaru. Nejbližšími spolupracovníky mu budou asistenti Jan Rezek a Jaroslav Plašil.
„Byli jsme v kontaktu čtrnáct dnů. Oslovil jsem je ve chvíli, kdy jsme se dohodli, že budu pokračovat u reprezentace během listopadového srazu,“ zmínil Köstl. „Jsem rád, oba řekli ano, i kdyby to bylo pouze na jeden sraz. Moc se těším na spolupráci s nimi.“
Ano, opravdu se může stát, že by Köstl se současným (a nově vytvořeným) realizačním týmem pokračoval u národního mužstva i později. Tedy za předpokladu, že zvládne bodovat v posledním kvalifikačním utkání proti Gibraltaru a zajistí druhé místo ve skupině.
„Ve fotbale nikdy nevíte,“ odpověděl Nedvěd nejistě, zda má Köstla ve výběru dlouhodobých možností. „Zvolili jsme teď Jardu s jeho týmem a vidím u nich určité kvality. Víme, co nám mohou dát. Poznal jsem jejich práci, ale baráž je až za pět měsíců a nevíme, co všechno se může stát. Víme, že Jaroslav Köstl může být plnohodnotným trenérem reprezentace.“
A jaká byla reakce teprve 35letého bývalého asistenta Jindřicha Trpišovského?
„Mám v hlavě jen listopad. Nepřemýšlím nad tím, co bude dál, může se stát spousta věcí. Potřebujeme hlavně zvládnout následující dva zápasy herně a výsledkově,“ sdělil Köstl.
Zda vzít pozici trenéra áčkové reprezentace, byť dočasného, řešil už v minulých týdnech. Po prohře 1:2 s Faerskými ostrovy, byl odvolaný hlavní kouč Ivan Hašek a jeden z jeho asistentů Jaroslav Veselý. Později skončili také Miroslav Jirkal a Miroslav Soukup.
Köstl dostal od vedení asociace možnost, aby pokračoval. I když byl součástí původního a neúspěšného realizačního týmu. „Neřekl bych, že to bylo neúspěšné. Vyhráli jsme Ligu národů a pořád jsme byli ve hře o postup na mistrovství světa,“ namítl.
„Budu upřímný. Když mi Pavel (Nedvěd) a pan Trunda (předseda asociace) položili otázku, zda chci pokračovat, odpověděl jsem, že bych měl skončit. Cítil jsem taky zodpovědnost, přišli jsme s Hášou jako tým, a že odejdeme jako tým,“ uvedl Köstl.
Poté odjel za Haškem, v té době už bývalým kolegou, a o všem se s ním pobavil. „Háša mi řekl, ať zůstanu v reprezentaci. Jsem rád, že jsem tady, i když mě mrzí, že jsme přišli o schopné lidi před koncem kvalifikace. Děkuji jim za spolupráci a budu s nimi dál v kontaktu,“ zakončil Köstl.
V následujících dvou týdnech ho čekají dvě ostré zkoušky. Obstojí v nich?