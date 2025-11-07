Papszun chválil skauting Sparty: Hráči zapadají do systému. Rozdíl je i v penězích
Z evropského testu proti českým týmům vyšel neporažený. Marek Papszun, trenér polského Rakówa Čenstochová, remizoval v ligové fázi Konferenční ligy před dvěma týdny s Olomoucí (1:1), stejně tak ve čtvrtek na hřišti Sparty (0:0), kterou ještě před utkání označil za jasného favorita. „Pro nás je to extra bod,“ sdělil po bitvě.
Měl důvod k tomu, aby byl spokojený. Ale jakmile usedl v tiskovém sále na židli se sparťanským znakem, byl takřka bez emocí. Jednapadesátiletý muž si pokaždé vyslechl dotaz polských novinářů, dal tlumočnici čas, aby ho přeložila do češtiny, a pustil se do odpovědi.
„Čekali jsme na své šanci, mohli jsme dát gól. Na straně Sparty tomu bylo podobně, také měla tři čtyři příležitosti. Byla víc na míči, ale zápas se točil kolem remízy,“ uvedl Papszun ke čtvrtečnímu utkání, které zejména v nastaveném čase velmi prožíval.
Oba týmy vstřelily gól, který nebyl správně uznaný kvůli ofsajdovému postavení. Sparta nakonec předčila polského soupeře ve statistikách – v držení míče, počtu střel na branku, rohových kopech.
Přesto Raków získal v Konferenční lize už pátý bod ze tří zápasů a momentálně se nachází na dvanáctém místě tabulky. Oba české zástupce má až za sebou. Sparta je šestnáctá, Olomouc devatenáctá (oba 4 body).
Polský klub nemůže koupit hráče za 5 milionů eur
A tak se nabízelo pustit se do porovnání polského a českého klubového fotbalu. „To je dobrá otázka,“ začal vykládat Papszun. „Polský fotbal stále není na takové úrovni jako český, a to ze dvou důvodů. První jsou peníze, protože neznám polský klub, který by si mohl dovolit koupit hráče za pět milionů eur, což Sparta mohla. Kvalita něco stojí, dobří hráči jsou drazí.“
Mimochodem, měl na mysli zřejmě útočníka Albiona Rrahmaniho, jenž přišel do Sparty z rumunského Rapidu Bukurešť. Raków dosud utratil za jednoho hráče nejvíc dva miliony eur. Jde o nákup Jonatana Brauta Brunese, bratrance Erlinga Haalanda, o něhož se údajně letos v létě zajímala pražská Slavia.
Přesto Papszun ocenil i sparťanský proces výběru hráčů. „Druhý důvod jsou požadavky na hráče. Češi jsou dobří v tom, jak poskládat kádr. A dnešní zápas mi to jen potvrdil – každý hráč přesně zapadá do toho systému. A tak by měl vypadat skauting, vidím v něm důslednost.“
I když měl za sebou utkání se Spartou, zmínil i Slavii, s níž se v minulosti opakovaně střetl. Jak v přípravném utkání, tak v Evropě. „Slavii sleduji víc, protože jsme s ní hráli. Ale to je společné pro všechny české kluby. Jde o peníze a silný skauting. Měli bychom si z toho vzít příklad, inspirovat se, abychom měli větší šanci. Pokud chceme hrát výš, musíme mít obojí,“ zakončil Papszun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
FC Lausanne
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|6
Vallecano
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7
Štrasburk
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|9
Crystal Palace
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|10
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|11
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|12
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|13
KF Drita
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|13
Jagiellonia
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|15
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|17
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Rijeka
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|20
Universitatea Craiova
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|21
Škendija
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|22
Lincoln
|3
|1
|1
|1
|3:7
|4
|23
Lech Poznań
|3
|1
|0
|2
|7:6
|3
|24
Kyjev
|3
|1
|0
|2
|6:5
|3
|25
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Zrinjski
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|27
AZ Alkmaar
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3
|28
Häcken
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|29
Omonia Nikósie
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|30
Shelbourne
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
|31
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|32
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|33
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|34
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off