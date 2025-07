Záda jí kryla hvězdná parťačka. Japonka kvůli Sičakové nespala: Hodně nám pomohla!

Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová je olympijská šampionka a jedno z es globální atletiky. Když její tréninková parťačka Petra Sičaková o víkendu bojovala o medaili na ME do 23 let v Bergenu, neváhala ponocovat a na dálku posílat videa z jejích pokusů. „Hodně nám pomohla,“ pochvalovala si Sičaková po stříbrném závodě.

Je pro ni vzor jako hvězda její disciplíny. Petra Sičaková má však v Haruce Kitagučiové také obětavou parťačku. Její příspěvek z bezesné tokijské noci přispěl v klíčové chvíli finále šampionátu do 23 let.

„Haruka závod sledovala celou dobu, posílala trenérovi videa. Všechna videa měl od Haruky, hodně nám pomohla,“ vyprávěla Sičaková.

V oštěpařském finále v Bergenu se jí začátek závodu nepovedl. Myslela si na zlato, na velký souboj se srbskou favoritkou Adrianou Vilagošovou. Místo toho se trápila a nemohla se chytit.

„Já jsem si nahrával videa zezadu, ale zezadu všechno nevidím, takže mi Haruka posílala vystříhaná videa z televize,“ vysvětlil trenér David Sekerák. „Viděl jsem nedošlapy, povolené nohy. Ještě mi psala: Půl čtvrté ráno, nevím, jestli usnu, je to velký adrenalin. Já jsem jí poděkoval za druhého kouče. A šla spát.“

Televizní záběry od Kitagučiové z Tokia pomohly koučovi zanalyzovat neúspěšné pokusy, po kterých Sičakovou vyburcoval do finiše.

„Technika nebyla žádná, bylo to urvané na krev. Po třetím pokusu dostala vynadáno. Viděla video a začala mi věřit, že jsem rozčílený důvodně,“ usmíval se Sekerák. „Je to vyburcování. Ten člověk ví, že to v sobě má a něco hledá. Tam byl rychlý povrch a nohy nešly podle mých představ. A oštěp je o nohou.“

Sičaková se zlepšila na vzdálenost 58,14 metru, ale víc už nezvládla. Na Vilagošovou si přitom věřila a chtěla bojovat o titul.

„Slyšel jsem vedle Srby, jak říkají: Nás může ohrozit jenom Sičaková! My jsme na to cílili. Jenom se to prostě nesešlo. Kdyby hodila ideální pokus, mohlo to být šedesát tři. Doufám, že to do konce sezony někde předvede,“ řekl Sekerák.

Po zlatu na OH měla Japonka problémy

Kitagučiová přiletí ve středu do Evropy a obě oštěpařky se budou společně připravovat na vrchol sezony, jímž je zářijové mistrovství světa v Tokiu. Pro Japonku to bude jeden z největších momentů kariéry. Po triumfu na loňské olympiádě v Paříži už zažila tlak spojený s úspěchem.

„Na podzim byly problémy. Nalepili se na ni lidi, kteří oštěpu nerozumí. Teď se to vrátilo na staré koleje. Myslím, že to společně dotáhneme hodně, hodně daleko,“ líčí Sekerák.

A věří, že vedle nejlepší oštěpařky současné éry vyroste i dvaadvacetiletá Sičaková, která patří k nejvýraznějším mladým talentům české atletiky.

„Tam, kde jsem, jsem díky trenérovi a Haruce. Já jsem viděla, jak trénuje, jak funguje, jaký má přístup. A snažila jsem se za ní dotahovat. Bylo to strašně daleko, teď je to možná blíž. Je to pro mě obrovská motivace,“ líčí Sičaková. „Přišla jsem k trenérovi s šestačtyřiceti metry pětistovkou a Haruka už měla v tu dobu šedesát. Byl to obrovský vzor, obrovská motivace. Zůstává i nadále. Chtěla bych jí moc poděkovat. Je to parťák. Už loni jsem ji chtěla porazit, chci i letos. Ona je obrovský závoďák, jen tak se nenechá, ale doufám, že se mi to někdy povede.“