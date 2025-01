Jíchová se chystá na mítink v Ostravě, blíží se špičce. Chce mít silnější zadek

Své zlaté vlasy si rozpustila na záda a s kamarádkou Nikolou Bendovou se usmívala do fotky, z které před pěti lety obě zářily na titulní straně časopisu iSport LIFE. Nikoleta Jíchová tenkrát před pěti lety rozjížděla kariéru.

„Vzpomínám na tu dobu hrozně hezky, byla strašná sranda. Líbilo se mi, jak jsme byly mladý, šílený, ničeho jsme se nebály, všechno jsme braly s humorem,“ usmívá se Jíchová. „Snažím se si něco tady z toho furt nechat a držet, ale věřím, že po pracovní stránce jsem mnohem zkušenější. Už jsem zažila nějaké vrcholné akce, nějaké mediální věci. Jsem ráda, myslím, že jsem se za těch pět let hodně posunula.“

Atletky Nikoleta Jíchová a Nikola Bendová pro iSport LIFE magazín před 5 lety • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Když atletický svaz vybíral ze svých mladých hvězd reprezentační borce pro tiskovku před prestižním zlatým mítinkem Czech Indoor Gala, ukázal právě na ni. Z někdejší naděje je jedna z nejlepších závodnic kontinentu v drsné disciplíně 400 metrů překážek. V úterý v Ostravě se Jíchová na hladké čtvrtce postaví favorizovaným zahraničním hvězdám, Polce Bukowiecké a Nizozemce Klaverové, či dalším rychlým Češkám – Vondrové, Manuel či Petržilkové.

„Pro mě je to velmi důležité. Kdybych se měla připravovat jenom na překážky venku, několik měsíců nezávodit a nedostat se ani do kvality, to by mi nesvědčilo. Beru to, že celá hala je jeden skvělý trénink,“ líčí Jíchová. „Ani mi to hlavou nesvahuje. Kdyby vyšlo mistrovství Evropy, jak ve štafetě, tak v individuálu, bylo by to samozřejmě skvělé, ale moje cíle jsou někde jinde.“

Z bohatého repertoáru letošních vrcholných akcí Jíchová nejdřív pokukuje z hladké čtvrtky po březnovém ME v hale v Apeldoornu. Ale hlavní je pro ni zářijový světový šampionát v Tokiu v její hlavní disciplíně na překážkách. V ní loni zažila životní sezonu, kterou jí pokazil zánět v koleni v období závěrečné přípravy na olympiádu v Paříži.

„Je smutné, že to vyšlo na ten nejdůležitější závod. Ale tak dlouho se chodilo s džbánem, až se ucho utrhlo. Je hrozná škoda, že to vyšlo na týden před olympiádou. S tím se nedá nic dělat, už koukám jenom dopředu,“ vysvětluje Jíchová.

I proto začala spolupracovat s fyzioterapeutem Štěpánem Mikoškou a spolu změnili techniku jejího silového tréninku. „Řekl mi, že cviky, které dělám v posilovně, hodně zatěžuju přední kvadriceps. Přední stehno bylo hodně stažené, dráždilo koleno, a tam byla ta příčina. Hodně jsme na tom zapracovali. Začala jsem se hodně zaobírat jinými partiemi, ať je to hamstring nebo zadek. Ten by měl být silnější, což bude profit nejen pro běh, ale i pro koleno, že nebude mít takovou zátěž.“

Jíchová je ze své disciplíny na bolestivé problémy zvyklá. Nejhorší zranění si přivodila před třemi lety, kdy si koleno rozsekala při pádu na mítinku v Šamoríně. „Zažila jsem už spoustu pádů, poměrně velkých. Ale dostala jsem se z každého. O to víc jsem silnější po fyzické stránce i po té mentální,“ říká Jíchová.

„Myslím si, že je potřeba ty pády zažít a být připravena na další. Může se stát vždycky všechno, je úplně jedno, jestli to bude na 400 metrech, na 400 metrech překážek, jestli to bude v hale, nebo venku, v atletice, nebo v běžném životě.“

O bolesti a pádech něco ví i Jíchové kamarádka a kolegyně z pět let staré titulní strany Nikola Bendová, která o olympijskou sezonu přišla kvůli únavové zlomenině navikulárky. „Nedávno jsme se bavily, říkala, že se chce orientovat spíš na sprinty. Má nového trenéra, věřím, že si všechno sedne a ukáže svůj obrovský potenciál,“ povzbuzuje ji Jíchová.