Šeredová prozradila: Klíč k jménům mých synů. U Buffonů rozhodla (i) zdravotní sestra
To příjmení zaručeně vzbudí rozruch, ať chcete, nebo ne: Buffon. Jasně, každému hned z paměti vyskočí jeden z nejlepších brankářů historie: Gianlugi Buffon. Jenže jeho dva synové, z nichž ten starší je novým hitem českého fotbalu, poutají pozornost i svými křestními, respektive rodnými jmény. Konkrétně na konci prosince osmnáctiletý Louis Thomas a šestnáctiletý David Lee. Mimochodem, i posledně jmenovaný se prohání po hřišti a s míčem to umí i jejich sestra Vivienne Charlotte z druhého manželství modelky a herečky Aleny Šeredové s byznysmenem Alessandrem Nasim.
Louis Thomas zazářil v kvalifikačním turnaji mistrovství Evropy hráčů do 19 let na Maltě. Ano, na rozdíl od svého táty, který gólům předcházel skvělými zákroky, jeho starší syn naopak hodlá branky střílet. A v devatenáctce mu to šlo v listopadu náramně: dosáhl hned dvou hattricků.
I on to sice zkoušel mezi třemi tyčemi, ovšem jen v soukromí: během covidové pauzy na zahradě doma v Turíně, kde má fotbalové hřiště. Jiný známý gólman se ovšem propsal, jak se dnes módně říká, právě do jeho rodného jména Thomas. Prý na počest někdejší kamerunské hvězdy v rukavicích Thomase N´Kona.
„Tak to říká táta, který zvolil obě jména. Nevím, kdo to je, přečetla jsem si to až poté, co se o tom začalo psát,“ pokrčí rameny Šeredová, když přijde na N´Kona řeč. „Ani moc netuším, proč zrovna Louis. Já chtěla Tomáška, takže Thomas je pro mě trošku blíž,“ říká.
V každém případě bylo na tuty, že na podobné rozhodování dojde i u druhého syna. „Když Louisič dostal dvě jména, musel je mít i mladší brácha,“ usmívá se první česká vicemiss z roku 1998. Tentokrát to však bylo na ní. I když ne tak docela, ale popořadě.
„Ani nevím proč, ale Lee se mi vždycky strašně líbil. Stejně jako David, Davídek,“ prozrazuje Šeredová. Do další volby se ovšem nic netušíc zamíchal známý herec Danny DeVito, který se s ní potkal v romantické komedii Christmas in Love. S postavou lehce nad metr padesát tehdy tvořil zábavný protiklad k vysoké dlouhonohé modelce.
„Jméno Danny mi taky přišlo strašně cool. Takže jsem se nemohla rozhodnout mezi Dannym, Davidem a Danielem. A s bývalým manželem jsme se asi nemohli dohodnout,“ vybavuje si.
Nakonec to nečekaně rozsekl někdo jiný, když bylo potřeba dostát prvním formalitám. „Zdravotní sestřičce, která mě v porodnici vezla na vozíku k zapsání jména, se nejvíc líbil David. Takže to rozhodla ona – a já jsem moc ráda, jak,“ usmívá se Šeredová.
Šereda? Nevím jestli by ti to pomohlo, říkala jsem Louisovi
Všechno ale přebije proslavené příjmení, které je zárukou pozornosti v Itálii, v Česku, ale vlastně kdekoliv. Když byl Louis Thomas malý, dokonce uvažoval o tom, že by si ho změnil.
„Říkala jsem mu: Kdyby ses jmenoval Louis Thomas Šereda, nevím, jestli by ti to pomohlo,“ směje se rodačka z Prahy. Jaké to ale všechno je pro Davida Leeho? „Ten to má nejsložitější,“ míní. „I on hraje fotbal. Jezdím na jeho zápasy, je důležité, aby byl mezi kluky nějaký balanc. Zatím se k takovému úspěchu jako Thomas nedostal, ale ve stejný den, kdy Louisík dal svůj první hattrick, nominovali ho do regionálního výběru. Krásně se to sešlo,“ říká hrdá Češka žijící v Itálii.
Zatímco Louis působí ve více než tři sta kilometrů vzdálené Pise, David je na očích v Turíně, kde nastupuje jako záložník za tým CBS. Byť jestli se někdo měl potatit a vlézt do brány, tak právě on. „Louis je velký kluk, ale David ještě větší. Když si vzpomenu na fotbalisty, které si pamatuju, napadne mě třeba Jan Koller. I s těma nohama, bohužel,“ usmívá se Šeredová s narážkou na trampoty s pořizováním obuvi patřičné velikosti. „Sháníme někoho, kdo dělá kopačky na míru.“
Oba synové jí dělají radost, i kdyby fotbal zůstal stranou. „Jsou to opravdu dva normální bezproblémoví kluci, což je podle mě asi ta největší maminkovská pýcha. Obzvlášť v dnešním světě,“ tvrdí Šeredová.
Ale pozor, ještě nejsme u konce. Opomenout přece nelze ani pětiletou Vivienne Charlotte, jejímž tátou je Alessandro Nasi z rodiny Agnelliových, jimž patří koncern Fiat a Juventus Turín. „Bráchové ji fotbal učí, takže je v něm už lepší než někteří kluci. To je cool! Až bude velká, bude se jim hrozně líbit. Ale asi se dá na atletiku.“
Ať tak, nebo onak, fotbalovým zvědům ze středu Evropy se vyplatí mít v poznámkách i další jméno. Nebo rovnou dvě...