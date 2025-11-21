Co nám řekl Tomáš Souček v dobré náladě... Hon na Arsenal pokračuje
BLOG KOMENTÁTORA CANAL + SPORT | Jeden, maximálně dva společné tréninky a jde se znovu do ostrého zápasu v nejlepší fotbalové lize světa. Asi tak vypadá tradiční scénář týmů anglické Premier League po návratu hráčů z reprezentační pauzy. Není na co čekat. Soutěž je v aktuální sezoně extrémně vyrovnaná. Vždyť rozdíl mezi druhým Manchesterem City a desátým Crystal Palace je jen 5 bodů. Na co se může fanoušek ostrovního fotbalu těšit o víkendu?
Tomáš Souček odpovídal na čtvrteční dotazy redakce CANAL+ Sport otevřeně a v dobré náladě. V teplákové soupravě West Hamu United seděl poklidně v tréninkovém centru Rush Green.
„Cítím se skvěle jak po fotbalové, tak životní stránce. Snažím se nebrat si věci tak osobně, jak tomu bylo předtím. Mám u sebe člověka, který mi jednou za dva týdny pomáhá. Můžu se u něj vypovídat.“
Český záložník může už v sobotním duelu Kladivářů na hřišti Bournemouthu překonat Patrika Bergera. Jak Souček, tak Berger vstřelili v anglické Premier League shodně 38 gólů. „Je to další milník. Když se ovšem nestane, tak budu i tak šťastný za to, co jsem dokázal. Na druhou stranu, když už jsem takhle daleko, tak bych si to nechtěl nechat ujít,“ říkal před víkendem Souček.
Kladiváři se i navzdory dvěma posledním výhrám v řadě nachází v sestupové zóně (18. místo). Na jižním pobřeží Anglie budou v sobotu od šestnácti hodin bojovat s klubem, kterému takzvaně „spadl řetěz“. Talentovaný tým manažera Bournemouthu Andoniho Iraoly poslední dva ligové zápasy prohrál. V rámci reprezentační pauzy se mu navíc zranila opora Justin Kluivert a problémy s kotníkem má v posledních týdnech i kanonýr Antoine Semenyo. Jak duel dopadne? Pusťte si program CANAL+ Sport 7, kde si ho můžete vychutnat v klidu bez přerušení…nebo dejte přednost konferenčnímu přenosu na programu CANAL+ Sport 4.
Večerní chuťovka v St. James's Parku
Není tajemstvím, že se favoritům na hřišti Newcastlu nehraje snadno. Straky se umí proti aspirantům na titul vybičovat k energickému, extrémně fyzicky náročnému výkonu. Jen si vzpomeňte na nedávné výlety Liverpoolu nebo Arsenalu právě do města proslaveného třeba Alanem Shearerem.
V sobotu vpodvečer navíc aktuálně čtrnáctý tým tabulky vyzve ve formě hrající Manchester City. Pep Guardiola bude opět sázet na suverénního Erlinga Haalanda, který (tak nějak už podle očekávání) vstřelil během reprezentační pauzy 4 góly v dresu Norska. V Premier League mu chybí ke sté trefě jedna jediná, a tak je jen otázkou času, kdy Haaland pokoří další rekord (sto gólů za nejnižší počet zápasů).
Manchester City má navíc v St. James's Parku skvělou bilanci. Vyhrál tu posledních 12 ligových zápasů. Uspěje i tentokrát? Přímý přenos utkání začíná na programu CANAL+ Sport v 18:25.
Bitva o severní Londýn
„Highlight“ víkendu je v rámci 12. kola Premier League jasný! Na Emirates Stadium si to v neděli rozdají první Arsenal s pátým Tottenhamem Hotspur! Gunners mají problémy v obraně. V přátelském duelu Brazílie-Senegal se zranil Gabriel Magalhães. Problémy má i Jurrien Timber a Ricardo Calafiori. Je tedy otázkou, jak bude obranná čtyřka Mikela Artety vypadat tentokrát. Gunners budou opět favorité, na druhou stranu…Spurs jsou v úvodu sezonu nejlepší na hřištích soupeřů. Čtyřikrát vyhráli, jednou remizovali.
Tým CANAL+ Sport nabídne opět vhled do zákulisí Emirates Stadium. Reportéři Marek Skáčik a Karel Häring nabídnou kompletní předzápasové studio přímo z Anglie. Chybět nebude rozhovor s legendárním brankářem Davidem Seamanem nebo bývalým francouzským záložníkem Robertem Pirésem! Start „londýnského fotbalového svátku“? 17:00 na hlavním programu C+S!
Přeju krásný víkend s Premier League!
Jak vypadá program 12. kola Premier League na Canal+ Sport? • CANAL+ Sport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20:5
|26
|2
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|23:8
|22
|3
Chelsea
|11
|6
|2
|3
|21:11
|20
|4
Sunderland
|11
|5
|4
|2
|14:10
|19
|5
Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|6
Aston Villa
|11
|5
|3
|3
|13:10
|18
|7
Manchester Utd.
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|8
Liverpool
|11
|6
|0
|5
|18:17
|18
|9
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|17:18
|18
|10
Crystal Palace
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|11
Brighton
|11
|4
|4
|3
|17:15
|16
|12
Brentford
|11
|5
|1
|5
|17:17
|16
|13
Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14
Newcastle
|11
|3
|3
|5
|11:14
|12
|15
Fulham
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|16
Leeds
|11
|3
|2
|6
|10:20
|11
|17
Burnley
|11
|3
|1
|7
|14:22
|10
|18
West Ham
|11
|3
|1
|7
|13:23
|10
|19
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|10:20
|9
|20
Wolves
|11
|0
|2
|9
|7:25
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup