Porno na hokejovém stadionu v Kladně? Rytíři se vymezují: Kancelář patří...

Hokejové Kladno reagovalo na video kolující na sociálních sítích, kde je vidět, jak v kancelářích ČEZ stadionu někdo kouká na porno
Hokejové Kladno reagovalo na video kolující na sociálních sítích, kde je vidět, jak v kancelářích ČEZ stadionu někdo kouká na porno
V ČEZ stadionu hrají své zápasy kladenští Rytíři
Záběr z videa, na kterém je vidět, jak se někdo v kanceláři kladenského ČEZ stadionu kouká na snímky s nevhodným obsahem
Nová fasáda rozsáhle zrekonstruovaného kladenského zimního stadionu
Hokejový stadion v Kladně
Kladenský ČEZ stadion se po rozsáhlé rekonstrukci může pyšnit také zcela novou fasádou
Rozsáhlá rekonstrukce kladenského zimního stadionu se dotkla také nové fasády
V Kladně musí řešit neobvyklou nepříjemnost. Ještě před pátečním zápasem hokejové extraligy mezi Rytíři a Kometou Brno se totiž na sociálních sítích začalo šířit video, na kterém je zachyceno, jak si někdo v jedné z kanceláří tamního zimního stadionu pouští očividně porno. Vedení Středočechů krátce po zveřejnění příspěvku s nevhodným obsahem zareagoval tím, že tyto prostory patří městu Kladnu a klub k nim nemá přístup.

Krátce po poledni se na internetu spustila lavina, na kterou hokejové Kladno nemohlo neodpovědět. Z videa od uživatele Tomáše Borče na sociální síti X lze jen těžko přehlédnout, že se v kanceláři kladenského ČEZ stadionu nad vchodem č. 14 někdo kouká na televizi na snímek s pornografickým obsahem.

Rytíři se k videu rychle vyjádřili zprávou pro média, ve které vysvětlili, že s těmito prostory nemají nic společného, že jim kancelář ani nepatří. „Stadion, na kterém působí hokejový klub Rytíři Kladno je ve vlastnictví města Kladna. K těmto prostorám nemá hokejový klub přístup, jsou pod samostatným uzamčením. V kancelářích sídlí organizace Sportovní areály města Kladna,“ stojí ve vyjádření Středočechů.  

Extraligové Kladno tedy žádá, aby video nikdo nijak nespojoval s hokejovým klubem. „O zdravou motivaci před utkáním se staráme jiným způsobem,“ dodali Rytíři na sociálních sítích.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Pardubice231222773:5242
3Mountfield221140764:4541
4Plzeň231123759:4740
5Sparta2511311073:6440
6Brno221113762:5938
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

