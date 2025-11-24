Žebříček českých zážitků s Messim: mediální masakr po faulu, 545 minut komplexu
Lionel Messi během své mimořádné kariéry narazil na řadu českých fotbalistů, naposledy si v noci s Miami přejel v semifinále Východní konference MLS 4:0 Cincinnati se záložníkem Pavlem Buchou. Další momenty zůstaly v paměti i po letech. Pojďme si připomenout ty nejvýjimečnější.
5. Vyřazení Pavla Buchy – listopad 2025
Začneme tím nejčerstvějším. Zatím k poslednímu přímému českému střetu s Messiho genialitou došlo v nočním duelu jeho Miami proti Cincinnati, kde působí záložník Pavel Bucha. Ten se na souboj s hvězdným Argentincem ve čtvrtfinále Major League Soccer těšil, ale po utkání byl zklamaný. Miami vyřadilo soupeře po výhře 4:0 a všechny trefy měly Messiho razítko. Osmatřicetiletý fenomén otevřel skóre v 19. minutě, nezvykle se trefil hlavou a po přestávce u dalších třech zásahů asistoval. Tím pokořil další milník – během kariéry se podílel už na 1300 gólech, přičemž 896 jich sám vstřelil, u dalších 404 je zapsaný jako asistent.
Pavel Bucha se ve čtvrtfinále Východní konference MLS střetl s Messiho Interem Miami • Profimedia.cz
4. Padesátý hattrick odnesl Tomáš Vaclík – únor 2019
Když chytal Tomáš Vaclík španělskou La Ligu za Sevillu, potkával Messiho dvakrát v sezoně. Nejhůř dopadl v zimě 2019, kdy argentinský fenomén skóroval třikrát, jednou nahrával Luisi Suárezovi a byl hlavní hvězdou při výhře Barcelony 4:2. Messi překonal Vaclíka parádní ránou z voleje, pak se trefil slabší pravačkou pod břevno a svůj jubilejní padesátý hattrick v kariéře zkompletoval v 85. minutě, kdy se po zblokované střele dostal sám před českého gólmana a jemným obloučkem ho překonal.
3. Plzeňská bitva o dresy – podzim 2011
Když Plzeň hrála dvakrát v Lize mistrů proti Barceloně, strhla se kolem získání Messiho dresu pořádná mela. V Barceloně měl štěstí Milan Petržela, který si vyžádal dres už v poločase. O cenný suvenýr usiloval také Václav Pilař, kterému se tehdy přezdívalo „český Messi“. Dočkal se až v domácí odvetě během pauzy. Hvězda Barcelony po utkání rozdala ještě jeden trikot, přímo na hřišti si Messi vyměnil dres s Františkem Rajtoralem. Tehdy se hrálo v pražském Edenu a Messi vstřelil tři branky. Jeden gól dal z penalty, dvakrát se radoval v nastaveném čase. Poprvé v první půli, hattrick završil v 91. minutě.
2. Faul Tomáše Ujfalušiho – září 2010
Už je to víc než 15 let, kdy Tomáš Ujfaluši zajel do pravého kotníku tehdejšího klenotu Barcelony. Obránce Atlétika Madrid netušil, jaký poprask jeho ostrý zákrok vyvolá. Na hřišti dostal červenou kartu, ale pak se ocitl pod palbou novinářů a fanoušků Barcelony. „Chtěl jsem hrát míč, bohužel jsem mu smolně šlápl na kotník. Španělská média mě masakrují,“ stěžoval si tehdy český bek, který se nejlepšímu hráči světa omluvil a mohl vyfasovat až dvanáctizápasovou stopku. Nakonec dostal flastr na dvě utkání. Ujfalušiho zákrok naštěstí neměl pro Messiho fatální důsledky. S poškozenými vazy v kotníku začal už po čtyřech dnech individuálně trénovat a vynechal dva ligové zápasy.
Takhle tvrdě fauloval Ujfaluši Messiho • Koláž iSport.cz
1. Rekordní série Petra Čecha skončila – únor 2016
Český gólman byl v té době jediný, jenž proti Lionelu Messimu udržel tak dlouhou sérii neprůstřelnosti. Útočník Barcelony nepřekonal Petra Čecha hrajícího za Chelsea v šesti zápasech, přestože měl jednou i možnost kopat penaltu. Komplex z Čecha se uzavřel, když Messi skóroval (až) v sedmém vzájemném souboji. Čechova série trvala dohromady 545 minut, Messi ji ukončil v osmifinále Ligy mistrů. Tehdy se trefil hned dvakrát – po brejku a z pokutového kopu – a byl jediným střelcem duelu. V té době už měl Čech po přestupu z Chelsea a chytal za jiný londýnský klub Arsenal.