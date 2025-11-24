Předplatné

Penaltu v Jablonci sudí odvolal správně. Rukou nehrál ani Chaloupek, uvedla komise

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 3:3. Gólová smršť na sněhu! Odvolaná penalta na konci • Zdroj: iSport.tv
Rozhodčí Jan Všetečka odvolal v závěru penaltu pro Plzeň
Sudí Jakub Wulkan
3
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Sudí Jan Všetečka v závěru ligového utkání v Jablonci správně odvolal penaltu pro fotbalisty Plzně, uvedla v dnešním komuniké komise rozhodčích. Míč se do ruky Filipa Nováka odrazil od jeho těla. Také v pražském derby na Slavii nedostali Bohemians 1905 správně výhodu pokutového kopu, protože ani v případě Štěpána Chaloupka se o hru rukou nejednalo.

Plzeň si na Střelnici v závěru utkání za stavu 3:3 vytvořila velký tlak. Dorážku Václava Jemelky zblokoval Novák a sudí Všetečka nejprve nařídil penaltu za ruku. Po zásahu videorozhodčího Pavla Orla a přezkoumání situace pokutový kop zrušil.

„V 92. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně odvolal pokutový kop nařízený za hru rukou. Míč zasáhl obránce nejprve do těla a následně do ruky,“ uvedla komise. Skóre se už nezměnilo, zápas skončil dělbou bodů.

Komise posuzovala také dvě situace z vršovického derby. V 10. minutě utkání hosté žádali penaltu za ruku slávisty Štěpána Chaloupka, rozhodčí Jakub Wulkan ji však nenařídil. „O přestupek se nejednalo, protože hráč domácího družstva č. 2 měl ruku v okamžiku dotyku s míčem u těla,“ potvrdila komise verdikt na hřišti.

Wulkanovi vytkla, že v závěru zápasu již za stavu 3:1, kterým derby skončilo, nepotrestal slávistu Michala Sadílka za zákrok na unikajícího Milana Ristovského. „V 88. minutě utkání rozhodčí chybně nenařídil přímý volný kop pro hostující družstvo a chybně neudělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 23. S ohledem na místo přestupku a postavení dalšího bránícího hráče domácího družstva č. 3, se spíše jednalo o zmaření slibně se rozvíjející akce než o zmaření zjevné brankové možnosti. VAR (Jan Petřík) správně neintervenoval,“ stojí v komuniké.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V tomto případě šlo jen o tři sporné situace. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

