Penaltu v Jablonci sudí odvolal správně. Rukou nehrál ani Chaloupek, uvedla komise
Sudí Jan Všetečka v závěru ligového utkání v Jablonci správně odvolal penaltu pro fotbalisty Plzně, uvedla v dnešním komuniké komise rozhodčích. Míč se do ruky Filipa Nováka odrazil od jeho těla. Také v pražském derby na Slavii nedostali Bohemians 1905 správně výhodu pokutového kopu, protože ani v případě Štěpána Chaloupka se o hru rukou nejednalo.
Plzeň si na Střelnici v závěru utkání za stavu 3:3 vytvořila velký tlak. Dorážku Václava Jemelky zblokoval Novák a sudí Všetečka nejprve nařídil penaltu za ruku. Po zásahu videorozhodčího Pavla Orla a přezkoumání situace pokutový kop zrušil.
„V 92. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně odvolal pokutový kop nařízený za hru rukou. Míč zasáhl obránce nejprve do těla a následně do ruky,“ uvedla komise. Skóre se už nezměnilo, zápas skončil dělbou bodů.
FK Jablonec – FC Viktoria Plzeň: V 92. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně odvolal pokutový kop nařízený za hru rukou. Míč zasáhl obránce nejprve do těla a následně do ruky. pic.twitter.com/FDGogpt7ii— ROZHODČÍ FOTBALU (@FacrRozhodci) November 24, 2025
Komise posuzovala také dvě situace z vršovického derby. V 10. minutě utkání hosté žádali penaltu za ruku slávisty Štěpána Chaloupka, rozhodčí Jakub Wulkan ji však nenařídil. „O přestupek se nejednalo, protože hráč domácího družstva č. 2 měl ruku v okamžiku dotyku s míčem u těla,“ potvrdila komise verdikt na hřišti.
Wulkanovi vytkla, že v závěru zápasu již za stavu 3:1, kterým derby skončilo, nepotrestal slávistu Michala Sadílka za zákrok na unikajícího Milana Ristovského. „V 88. minutě utkání rozhodčí chybně nenařídil přímý volný kop pro hostující družstvo a chybně neudělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 23. S ohledem na místo přestupku a postavení dalšího bránícího hráče domácího družstva č. 3, se spíše jednalo o zmaření slibně se rozvíjející akce než o zmaření zjevné brankové možnosti. VAR (Jan Petřík) správně neintervenoval,“ stojí v komuniké.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V tomto případě šlo jen o tři sporné situace. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu