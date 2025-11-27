Předplatné

Sport Magazín plný rozhovorů: Olesen, Řepka s Větrovským, biatlonisté i plakát Nečase

Video placeholder
Sport Magazín a rozhovor s dánským hokejistou Nickem Olesenem
Sport Magazín plný rozhovorů: Olesen, Řepka s Větrovským, biatlonisté i plakát Nečase
Dánský útočník Nick Olesen se s Českými Budějovicemi v předstihu dohodl na nové smlouvě
Tahoun Motoru Nick Olesen
Nick Olesen v dresu Motoru
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd na zápase s Gibraltarem
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd na zápase s Gibraltarem
Tomáš Řepka při představení traileru k připravovanému dokumentárnímu filmu Řepka: Hříšník
12
Fotogalerie
mag
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Už v pátek vychází Sport Magazín a série tří akčních rozhovorů. Dánský hokejista Nick Olesen řádí v extralize a chválí fanoušky Motoru. Tomáš Řepka s Petrem Větrovským vyprávějí o zákulisí nového filmu Hříšník. Michal Krčmář s Vítězslavem Hornigem odkrývají plány biatlonistů pro olympijskou sezonu. Bonusem je plakát Martina Nečase. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Nick Olesen / hokejová hvězda Motoru, extraligy i Dánska
  • Uniklo z facebooku: Pavel Nedvěd / hledání reprezentačního trenéra
  • Rozhovor: Tomáš Řepka & Petr Větrovský / za kulisy filmu Hříšník
  • Z jiného úhlu: Anna Satoranská / gladiátoři
  • Rozhovor: Michal Krčmář & Vítězslav Hornig / biatlonisté před olympijskou zimou
  • Plakát: Martin Nečas / Colorado Avalanche
  • Test: Dacia Sandero a Jogger
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín plný rozhovorů: Olesen, Řepka s Větrovským, biatlonisté i plakát NečaseSport Magazín plný rozhovorů: Olesen, Řepka s Větrovským, biatlonisté i plakát Nečase • Sport Magazín

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů