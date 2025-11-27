Sport Magazín plný rozhovorů: Olesen, Řepka s Větrovským, biatlonisté i plakát Nečase
Už v pátek vychází Sport Magazín a série tří akčních rozhovorů. Dánský hokejista Nick Olesen řádí v extralize a chválí fanoušky Motoru. Tomáš Řepka s Petrem Větrovským vyprávějí o zákulisí nového filmu Hříšník. Michal Krčmář s Vítězslavem Hornigem odkrývají plány biatlonistů pro olympijskou sezonu. Bonusem je plakát Martina Nečase. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Nick Olesen / hokejová hvězda Motoru, extraligy i Dánska
- Uniklo z facebooku: Pavel Nedvěd / hledání reprezentačního trenéra
- Rozhovor: Tomáš Řepka & Petr Větrovský / za kulisy filmu Hříšník
- Z jiného úhlu: Anna Satoranská / gladiátoři
- Rozhovor: Michal Krčmář & Vítězslav Hornig / biatlonisté před olympijskou zimou
- Plakát: Martin Nečas / Colorado Avalanche
- Test: Dacia Sandero a Jogger
- TV program: všechny sportovní stanice
