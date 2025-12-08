Kania na F1 i s majitelem Burnley: Slovan je takový Cadillac. Sezona má optimální průběh
PŘÍMO Z ABÚ ZABÍ | Na okruhu v Yas Marina se to při víkendovém rozuzlení formule 1 hemžilo slavnými osobnostmi. Ronaldinho, Thierry Henry, Jannik Sinner… Cestu do Abú Zabí si naplánoval také Ondřej Kania, majitel Slovanu Liberec. Zisk premiérového titulu Landa Norrise tak sledoval z první ruky. „Je to vítěz. Dneska asi největší na světě. Věřím, že si to užije,“ řekl Kania webu iSport. Mimo jiné se také rozpovídal o sobotním zápase Slovanu na Dukle.
Závod ve Spojených arabských emirátech lákal, o držiteli mistrovského titulu formule 1 se totiž rozhodovalo až v úplném závěru. S pohárem nad hlavou nakonec křepčil Lando Norris, jemuž třetí místo stačilo k prvnímu kariérnímu titulu. Oslavy šestadvacetiletého Brita sledoval zblízka i Ondřej Kania.
„Moc jsem si to užil, byla to moje první formule. Byla to docela nuda, ale bavilo mě, když jsem viděl mladého kluka, který se potkal se svým osudem, a viděl jsem ho oslavovat z pár metrů. Bylo to moc hezké, formule 1 si ve mně získala nového fanouška,“ pokývl Kania.
Došlo také na otázku, ke kterému týmu F1 by Slovan Liberec přirovnal. „Od lidí, se kterými tady jsem, jsem slyšel, že příští sezonu bude jezdit Cadillac. Takže bych řekl, že Slovan Liberec je takový Cadillac,“ zasmál se dvaatřicetiletý podnikatel.
Zrovna když v Abú Zabí probíhala kvalifikace na nedělní Grand Prix, Kaniův tým hrál na Julisce s Duklou. Remizoval 1:1, v úplném závěru mu vystřelil bod Raimonds Krollis. „Z kvalifikace jsem moc neviděl, nervoval jsem se při našem zápase, ale nakonec to dopadlo lépe. Seděl jsem s majitelem Burnley, který pár minut předtím, než jsme vyrovnali, dostal červenou kartu a druhý gól od Newcastlu. Ten měl horší náladu než já,“ usmál se Kania.
Po 18. kole Chance Ligy Slovan zůstává čtvrtý s jednobodovým náskokem na Plzeň i Karvinou. „V sezoně tam samozřejmě byly momenty, kdy mám pocit, že jsme body ztratili úplně zbytečně. Říkáš si, že kdybys v těch dvou nebo třech zápasech body získal, reálně hraješ o druhé nebo třetí místo. To se nám bohužel nepovedlo,“ věděl.
„Ale hrajeme to s maturanty, takže je to složité,“ zaculil se Kania. „Myslím si, že za nás je to optimální průběh, máme o šest bodů víc než v minulé sezoně. Zapracovali jsme spoustu mladých hráčů, odmítáme nabídky, takže co víc si přát?“
Podzimní část zakončí Liberec na Spartě, která je druhá a má o sedm bodů víc. „Před sezonou jsme si říkali, že takový nejmenší počet bodů, který bychom si po podzimu přáli, je třicet, což teď máme,“ hlásil spokojeně.
„Na Spartě už můžeme jenom získat, takže bychom tam měli jet si to s ní rozdat. Doufám, že budeme bodovat, i když Sparta měla v sobotu slavné vítězství v Olomouci, takže uvidíme. Věřím, že si nějaké body přivezeme,“ dodal Kania.