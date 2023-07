Hrdina ze Silverstonu Norris: otce stál miliardu, holku přebral hvězdě Chelsea

O víkendu před domácími fanoušky v Silverstonu předvedl životní jízdu. Nejprve uspěl v kvalifikaci, v závodě si vyjel druhé místo a nakonec byl diváky zvolen jezdcem dne. Kdo je Lando Norris, hrdina víkendové Velké ceny Británie? Dětství prožil v luxusu, odstěhoval se do daňového ráje a randí s bývalou přítelkyní fotbalisty Joãa Félixe, který toho času hostoval v Chelsea.

Život v daňovém ráji

Ačkoliv pochází z Velké Británie, rozhodl se loni přestěhovat do Monaka. Řadě fanoušků takové rozhodnutí nedávalo smysl. Vždyť továrna McLarenu se nachází kousek od Londýna ve Wokingu. Norris následně rozhodnutí zdůvodnil tím, že žít v Monte Carlu je pro něj finančně výhodnější. Monako je totiž daňovým rájem, kde lidé nemusí platit daň z příjmu. „Nikdy nevíte, jak dlouhá bude vaše kariéra. Dnes sice jezdím ve formuli 1, ale za rok může být všechno jinak. Proto je pro mě život v Monaku výhodnější. Myslím, že kdokoliv na mém místě by udělal to samé.“ Kromě Norrise kvůli daňovým úlevám žije v Monaku například také Lewis Hamilton, Max Vesratppen či Daniel Ricciardo.