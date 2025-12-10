Ředitel olympiády kvůli hale: Kašlu na výhrůžky!

Autor: vba
Aréna se pořád ještě staví.
Ředitel Francisi.
Takhle nyní vypadá hokejová hala, která má přivítat borce z NHL.
Kašlu na výhrůžky!
Prostory v hale, kde se má v únoru hrát olympijský turnaj v hokeji, stále připomínají staveniště
Pohled na stále rozdělanou výstavbu v hokejové hale v Miláně
V hokejové hale, kde se odehraje olympijský turnaj, stále není hotovo zázemí
Zkouška pružnosti mantinelu v hokejové hale, kde se odehraje olympijský turnaj
V Miláně bude pro olympijský turnaj speciální konstrukce mantinelu
Listopad 2025 - Skokanské můstky mají v Predazzu více než třicetiletou tradici. Tři roky se teď ale makalo na jejich rekonstrukci
Olympijská vesnice v Miláně už je téměř k nastěhování
Vizualizace olympijské vesničky

Aréna, kde se mají už v únoru prohánět nejlepší hokejisté světa, stále nestojí. Plánovaný led má chybné rozměry. Vedení NHL varuje, že hráči na olympiádu nepřijedou. A Italové? Pohodička...

„Led položíme ještě letos, v lednu ho otestujeme a budeme mít ještě spoustu času ho vylepšit,“ zůstává ledově klidný ředitel milánských Her Andrea Francisi.

Vůbec si nedělá těžkou hlavu ze zpárv ze zámoří. A sebevědomě dodává: „Hrozbou, že by hokejisté z Ameriky nedorazili, se vůbec nezabývám. Jsem si jistý, že ledová plocha bude perfektní!“

 

Ředitel Francisi.
Ředitel Francisi.

 

 

 

