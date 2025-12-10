Ředitel olympiády kvůli hale: Kašlu na výhrůžky!
Aréna, kde se mají už v únoru prohánět nejlepší hokejisté světa, stále nestojí. Plánovaný led má chybné rozměry. Vedení NHL varuje, že hráči na olympiádu nepřijedou. A Italové? Pohodička...
„Led položíme ještě letos, v lednu ho otestujeme a budeme mít ještě spoustu času ho vylepšit,“ zůstává ledově klidný ředitel milánských Her Andrea Francisi.
Vůbec si nedělá těžkou hlavu ze zpárv ze zámoří. A sebevědomě dodává: „Hrozbou, že by hokejisté z Ameriky nedorazili, se vůbec nezabývám. Jsem si jistý, že ledová plocha bude perfektní!“
