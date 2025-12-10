Předplatné

Syn legendy NHL zpět v Česku, upsal se Vítkovicím. Varaďa: Vnese vítěznou mentalitu

Vítkovický kádr se rozrůstá o čtvrtého Kanaďana. I když ne tak úplně, protože Josh Wesley, nová posila Ostravanů, vlastní kromě kanadského i americký pas. Devětadvacetiletý rodák z Hartfordu opustil slovenský Zvolen, aby se oblékl do modrobílých barev. „Josh je zkušený obránce, pravák, který vnese do naší hry poctivou defenzivu, důraz v osobních soubojích a vítěznou mentalitu,“ cení si vítkovický hlavní trenér a sportovní manažer Václav Varaďa.

Pokud vám přijde jeho jméno povědomé, nemýlíte se. Josh Wesley si už extraligu zahrál v sezoně 2022/23 za Litvínov. Ve čtyřiatřiceti zápasech na severu Čech posbíral tři kanadské body za dvě branky a jednu asistenci.

Přednosti zámořského obránce jsou ale jiné. Wesley je defenzivní pes, který nikdy neuhne. Ostatně s výškou 191 centimetrů a váhou 94 kilogramů to ani nemůže být jinak. Mimochodem, při litvínovské štaci poznal hned čtyři současné hráče Vítkovic - Jindřicha Abdula, Ralfse Freibergse a Patriky Zdráhala s Demlem.

„Jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout příchod Joshe Wesleyho, pro tuto i příští sezonu. Josh je zkušený obránce, pravák, který vnese do naší hry poctivou defenzivu, důraz v osobních soubojích a vítěznou mentalitu. Věříme, že svým profesionálním přístupem a osobností zapadne do kabiny, bude pro nás cennou posilou,“ hlásí pro vítkovické webové stránky Václav Varaďa.

Wesley přichází do Vítkovic ze slovenského Zvolena, za který stačil odehrát pětadvacet utkání. V minulé sezoně nastupoval za italský Pustertal v ICEHL, o rok dříve na farmě Colorada Avalanche a v Utahu Grizzlies.

Článek pokračuje pod infografikou.

NHL si ale nikdy nezahrál, přestože před odchodem do Evropy bojoval o šanci na výsluní sedm sezon. Dlouho patřil Charlotte Checkers, tehdy ještě farmářskému týmu Caroliny. „Na farmách v AHL jsem odehrál nějakých 160 zápasů, šance o patro výš ale nepřišla. Po sezoně jsem prostě cítil, že potřebuju změnu, že právě Litvínov je nejlepší volba pro mě a moji hokejovou kariéru,“ líčil Wesley v rozhovoru pro iSport.cz v době, kdy hájil barvy Vervy.

Bronzový medailista z MS do sedmnácti let má zároveň opravdu vytříbené hokejové geny. Jeho otec Glen odehrál v NHL více než 1600 zápasů, nejvíce za Boston a Carolinu. V organizaci Hurricanes pokračoval ještě deset let po konci kariéry, nyní plní roli rozvojového kouče v St. Louis.

„Táta končil kariéru, když mi bylo dvanáct, takže několik posledních let si dobře pamatuju. Sledoval jsem ho, chodil na každý zápas, často i na tréninky. Do mé kariéry mi ale nikdy nekecal, neříkal mi, co mám a nemám dělat,“ hlásil Wesley mladší před necelými třemi lety.

Teď jej čeká výzva ve Vítkovicích, kde může napodobit třeba Joa Leahyho. Ten v lednu minulého roku dorazil do Ostravy z americké ECHL a momentálně patří k nejlepším obráncům mužstva, které po posledním Litvínovu inkasovalo druhý nejvyšší počet gólů. 

Trenér Varaďa rovněž reagoval na zdravotní trable, s nimiž se jeho obránci dlouhodobě potýkají. Od první reprezentační přestávky mu schází vinou zranění v dolní části těla Samuel Kňažko, poslední duely vynechal i Ralfs Freibergs.

