Vejmelka z Utahu: Rachot, lidé si hokej zamilovali. Vezina? Hnací motor

Zase ohromuje NHL. Karel Vejmelka s týmem přestěhoval z arizonské pouště do hor. Vrátil se do pozice týmové jedničky. I díky jemu se Utah drží blízko hranice postupu do play off a prožívá hokejové šílenství. „S Arizonou se to dá těžko srovnávat. Lidi si hokej zamilovali od prvního dne,“ popisoval 28letý gólman atmosféru během společného chatu s českými novináři.

Jakub Dobeš uhranul famózním nástupem v Montrealu, Lukáš Dostál drží Anaheim. V Utahu září Karel Vejmelka. V minulém ročníku o své výsadní postavení přišel, teď je zpátky. Ve své čtvrté sezoně má nejlepší čísla, patří k nejlepším v celé lize. Mluví se o něm jako o jednom z adeptů na Vezina Trophy. „Jasně, že chci být nejlepší. Ale ještě je spousta práce přede mnou a já ji postupnými kroky musím plnit,“ říká rodák z Třebíče.

Se sezonou můžete být zatím spokojený?

„Stanovil jsem si před ní nějaké cíle a ty se snažím postupně plnit. Být jednička, chytat co nejvíc zápasů, bylo jedním z těch hlavních. Pořád se snažím pracovat tak, abych příležitosti dostával a nějakým způsobem je splácel. Je to proces, sezona má vždycky svůj vývoj. Ale zatím jsem spokojený, zároveň vím, že by to mohlo být ještě lepší. Pořád ještě zbývá polovina zápasů do konce základní části. Určitě se chceme dostat do pozic pro play off. To je další můj cíl, který chci splnit.“

V diskusích o možných kandidátech na Vezina Trophy vedle Hellebuycka z Winnipegu padlo vaše jméno a taky jméno Lukáše Dostála. Jak to vnímáte?

„Je příjemné to poslouchat. Ale moc nesleduju, co se píše. Jsou to spekulace, pořád ještě zbývá spousta zápasů do konce. Jasně, že chci být nejlepší, což by byl obrovský bonus. Ale ještě je spousta práce přede mnou a já ji postupnými kroky musím plnit. Rozhodně jde o další stupínek v kariéře, velkou motivaci a pro mě hnací motor.“

Cítíte se zatím nejlíp za dobu působení v NHL?

„Každá sezona je jiná, nechtěl bych je srovnávat. Z každé mám jiné zkušenosti. První byla úplně specifická, tu jsem projel, že jsem šel zápas od zápasu, a neměl čas nad ničím moc přemýšlet. Spíš jsem si užíval, že můžu být v NHL. V dalších už jsem věděl, jak věci fungují. Díky tomu můžu svůj výkon posouvat pořád dál. Je super, že mám za celou dobu nejlepší čísla, ale je to jen jedna z věcí, které vypovídají o výkonnosti. Chtěl bych, aby moje zápasy byly ještě lepší. Je kam se posouvat a vím, stále je na čem pracovat.“

Jaká vůbec byla změna přestěhovat se z pouště do hor?

„Velká, ale musím říct, že příjemná. Utah je specifický, Salt Lake City leží přímo mezi horami, prostředí je krásné. Úplně něco jiného. Jsem rád, že si můžu vyzkoušet angažmá ve vyšší poloze a je pro nás i výhoda, že hrajeme ve vyšší nadmořské výšce. I po fyzické stránce to má svoje klady. Po téhle stránce jsem nadmíru spokojený. Užívám si to.“

Co atmosféra?

„Neskutečná. S Arizonou se dá těžko srovnávat. Tam nechodilo tolik lidí. Teď je to docela rachot. I na poměry NHL je atmosféra výjimečná. Fanoušci si hokej užívají, předpoklady se naplnily do maxima. Byl jsem příjemně překvapený, jak lidi reagují, hokej si zamilovali od prvního zápasu a my se jim to snažíme výkony vracet. Je to nejlepší zpětná vazba, jak navázat na to, že máme nový domov a užíváme si nové prostředí.“

Výměnu neřeším

Je i v klubu zdravější prostředí a klima než bylo v Arizoně?

„Rozhodně ano. Prodej proběhl během pár měsíců, museli všechno nachystat. Všichni odvedli skvělou práci. Byl jsem sám překvapený, jak zázemí a kabina vypadá. Opravdu úroveň NHL. Na to navazuje i větší zodpovědnost, ale to k tomu patří. Z celé organizace je cítit zdravý hlad po úspěchu. I my hráči vnímáme, že historicky první sezona je jen jedna. Chceme ji zakončit co nejlíp. Vegas hrálo první sezonu finále Stanley Cupu, napodobit je by bylo úžasné. Máme o motivaci postaráno.“

Na druhou stranu vám končí smlouva. Už jednáte o budoucnosti?

„Žádná jednání neprobíhají, ale tohle nemůžu ovlivnit. Nechávám to na agentovi. Všechno se bude odvíjet od mých výkonů, jak sezonu zakončím. Předpokládám, že jednání můžou trvat relativně dlouho. Je lepší mít to vyřešené co nejdřív. Teď to ale úplně vypouštím.“

Občas se o vás mluví taky jako o zajímavém jménu před uzávěrkou přestupů. Zabýváte se tím, že by po vás třeba sáhl některý z uchazečů o Stanley Cup?

„Neřeším to. Na tohle taky nemám přímý vliv. Ani jsem nepostřehl, že by takové spekulace byly. Soustředím se, na co mám, a to je můj výkon. V Utahu jsem spokojený, nemám sebemenší důvod něco měnit. Budu rád, když sezona bude takhle pokračovat a zakončíme ji co nejlíp. Ideálně v play off, abych udělal maximum. To je hlavní, na co se snažím koncentrovat.“

Pro design vaší masky byly inspirací nálezy dinosaurů. Jak vás to napadlo?

„Je to v sezoně moje druhá maska. První jsem měl sladěnou k výstroji, aby měla stejné prvky. Tahle je propracovaná víc do detailů. Nechal jsem si ji vytvořit v průběhu sezony. Ten nápad jsem dostal, když jsem měl čas si o státu Utah něco zjistit. Našly se tady fosilie dinosaurů. Maska je odkaz na tuhle historii. Víceméně jsem si ten návrh naplánoval a připravil v hlavě sám. Věděl jsem přesně, co tam chci. Byl to i trošku návrat do dětství. Měl jsem spoustu hraček dinosaurů. Je to pro mě hezká vzpomínka na dětství, trochu nostalgie.“

Delší dobu se probírá název klubu. Máte mezi návrhy svého favorita?

„Vím, že ve finálním výběru zůstalo posledních pár názvů. Svého favorita nemám. Záleží i na veřejnosti, lidi měli možnost hlasovat. Konečné rozhodnutí bude asi na organizaci. Docela mě zajímá, jak se klub bude jmenovat. Jsem zvědavý na výsledek, co se týče názvu i loga.“

Jak trávíte v Salt Lake City čas mimo hokej?

„V Arizoně bylo nejlepší trávit ho u bazénu. Tady je možností víc. Utah je známý svou přírodou. Když ale je volná chvíle a mám náladu, vyjedu si do hor, které jsou třicet minut od města. Je tam spousta jezer a míst k poznávání, krásná příroda. Samotné Solné jezero je zajímavé, můžete vidět bizony nebo antilopy. Něco už jsem mohl poznat a mám představu, co bych ještě vidět chtěl. Na to bude čas nejspíš až po sezoně, teď se soustředím hlavně na hokej.“